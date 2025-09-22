Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyeleri alınacaktır.

1- Kanuni şartlara haiz adayların başvuru süresi içerisinde; Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

2- Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmakla birlikte, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde belirtilen şartları taşıyor olmak. (İlgili kadroya başvuran adayların Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerini sağlayıp-sağlamadığı ilgili birimin yönetim kurulunca seçilecek 3 (üç) öğretim üyesinden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilir ve rapora bağlanır. Ölçütleri sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmez.)

3- Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Üniversitemiz web sitesi (https://www.kayseri.edu.tr/Files/regulation/cd32c459-d0c1-4cd0-81a0-b2896d952bff.pdf) ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sitesinin ana sayfasında Atanma Kriterleri bölümünde yer almaktadır .

4- İlan hakkında Kayseri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'nın 0352 432 38 38 - 10615/10606 numaralı telefonundan bilgi alınabilir.

5- Başvuru evrakları ve yayın dosyaları geri iade edilmeyecektir. İlan edilen kadroya uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular, atamaları yapılmış olsa dahi geçersiz sayılarak atamalar iptal edilecektir.

6- Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Mezuniyet belgelerinde barkodlu e-devlet çıktısı kabul edilecektir. Başvuruda bulunan adaylar yalnız bir kadroya müracaatta bulunabilirler. Birden fazla kadroya müracaat eden adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

- Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalarının içerisine Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde kullanılan puanlama tablolarına göre hazırlayacakları puanlama tablosunu eklemeleri gerekmektedir.

- İlanla ilgili detaylı bilgiler Üniversitemiz web sayfasında duyurular kısmında ilan edilmektedir.

NOT: Rektörlüğümüzce gerekli görülmesi halinde ilanın her safhasında ilanda değişiklik veya ilan iptali yapılabilir.

PROFESÖR KADROLARINA BAŞVURU İÇİN

- 2547 sayılı Kanun'un 26. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

- Adayların; dilekçe, özgeçmiş ve bilimsel yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisan s, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet fotoğrafı ve hizmet belgesini (Herhangi bir Kamu Kurumunda Çalışan/Daha Önce Hizmeti Olanlar için), çalışmalarını kapsayan yayın dosyası haricinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

- Adayların başvuru esnasında başvuru dosyası haricinde özgeçmiş ve yayınlarını kapsayan yedi takım dosyayı (1 Fiziksel+ 6 Flash Bellek) Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

- ÜAK tarafından oluşturulacak jürilerce yapılan doçentlik sözlü sınavından başarılı olmak (Doçentlik sözlü sınavına girmeyenler veya doçentlik sözlü sınavından başarısız olanlar için).

DOÇENT KADROLARINA BAŞVURU İÇİN

- 2547 sayılı Kanun'un 24. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

- Adayların; dilekçe, özgeçmiş ve bilimsel yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet fotoğrafı ve hizmet belgesini (Herhangi bir Kamu Kurumunda Çalışan/Daha Önce Hizmeti Olanlar için), çalışmalarını kapsayan yayın dosyası haricinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

- Adayların başvuru esnasında başvuru dosyası haricinde özgeçmiş ve yayınlarını kapsayan beş takım dosyayı (1 Fiziksel+ 4 Flash Bellek) Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

- Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kadrolarına yapılacak atamalar için ÜAK tarafından oluşturulacak jürilerce yapılan sözlü sınavından başarılı olmak. (Doçentlik sözlü sınavına girmeyenler veya doçentlik sözlü sınavından başarısız olanlar için).

DR. ÖĞR. ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU İÇİN

- 2547 sayılı Kanun'un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.

- Adayların, dilekçe, özgeçmiş ve bilimsel yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanın fotokopisi, 2 adet fotoğrafı ve hizmet belgesini (Herhangi bir Kamu Kurumunda Çalışan/Daha Önce Hizmeti Olanlar için), Çalışmalarını kapsayan yayın dosyası haricinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

- Adayların başvuru yaptıktan sonra, son başvuru tarihinden önce olmak kaydıyla başvuru dosyası haricinde özgeçmiş ve yayınlarını kapsayan beş takım dosyayı (1 Fiziksel+ 4 Flash Bellek) ilan verilen birime (Fakülte/Yüksekokul/MYO) teslim etmeleri gerekmektedir.

