Uşak Üniversitesi 5 sözleşmeli personel alacak

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemize bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" da yer alan Ek 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 5 (beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

I- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

(Tüm Ünvanlara Başvuracak Adaylar İçin)

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin B bendi uyarınca hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler, hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

3- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

4- Sözleşme İmzalamaya hak kazanan adaylardan görevin devamlı yapılmasına engel teşkil edecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmadığını, tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi istenecektir.

5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabileceklerdir. Birden fazla kadroya başvuru yapanların tespiti halinde, tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7- Başvuracak adayların, başvurduğu ilan numarasının karşısında yer alan aranılan niteliklerin ve genel şartların (mezuniyet, KPSS puanı, yaş şartı, cinsiyet, istenen ünvanlar için deneyim şartı, vb.) tamamını taşıyor olması, istenilen sertifika ve diğer belgelerin ilan tarihinden önce alınmış ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

8- Tüm pozisyonlar için son başvuru tarihi itibarıyla 45 (kırk beş) yaşını doldurmamış olmak.

9- Yapılacak görev gereği seyahate ve/veya arazide çalışmaya elverişli, Üniversitemizin il/ilçelerinde bulunan tüm yerleşkelerinde, kampüs dışında, mesai saatleri dışında ve vardiyalı çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. Adaylar bu koşulları kabul etmiş sayılacaktır. (Tüm ünvanlar için geçerlidir.)

10- Başvuruda bulunan adayların e- Devlet üzerinden alınan karekodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi belgesinde bulunan meslek kodunun ilanda belirtilen tecrübe niteliğine uyumlu olması şarttır. (Belgeler ilan yayımlandığı tarih ile son başvuru tarihi arasında güncel olarak alınacaktır.)

11- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

12- Üniversitemiz ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

II- BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Kariyer Kapısı Platformu üzerinden alınacak "Aday Başvuru Bilgileri" dokümanı.

III- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1- Adaylar, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde e- Devlet Kapısı üzerinden Uşak Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/) platformundan başvuru yapabileceklerdir.

2- Adayların başvurularının kabul edilebilmesi için Kariyer Kapısı Platformu üzerinden başvuru tarihleri arasında yapacakları başvuru sonrasında, Kariyer Kapısı Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr/) "Başvurularım" sayfasında "Bilgiler" butonu üzerinden indirebilecekleri "Aday Başvuru Bilgileri" dokümanını Uşak Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına en geç 06.10.2025 tarihi 17:30 mesai bitimine kadar şahsen; teslim etmeleri gerekmektedir.

3- "Aday Başvuru Bilgileri" dokümanını şahsen teslim etmeyenlerin müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.

IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

1- Üniversitemiz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.

2- KPSS' den yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyandabulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

3- Her ünvan için asıl aday sayısının 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

4- Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile ilana ait tüm duyurular Uşak Üniversitesi resmi internet sayfaları (www.usak.edu.tr/-www.personel.usak.edu.tr/) ile Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr/)üzerinden görüntülenebilecek olup ilanla ilgili tüm duyurular tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5- Asıl kazanan adaylardan süresi içerisinde başvurmayan, feragat eden, ataması yapılmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen adayların yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu şekilde belirlenen adayların puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan adaya, eşitliğin devam etmesi halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Bunların da eşit olması durumunda kura usulü ile belirlenecek adayın yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

6- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

7- Yerleşmeye hak kazanan adaylardan belirtilen süreler içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

8- Adayların gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Gerçeğe aykırı belge teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

V-İLETİŞİM:

Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak Personel Daire Başkanlığı internet adresinde yer alan iletişim kanalları ile aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabilir.

Telefon: 0276 221 22 05 e-Posta: [email protected] web: www.personel.usak.edu.tr

VI- DİĞER HUSUSLAR:

1. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.

2. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

3. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

