İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına,

A)Meslek Yüksekokulumuz "Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi'nde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Meslek Yüksekokulumuz Öğretim Üyesi kadrosuna Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

A-1) Dr. Öğr. Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu programı belirten Başvuru dilekçesi ve Öğretim Üyesi Başvuru Formunun ekinde YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını veya Cd. /Usb belleklerini, (5 takım) ilgili yönerge gereği hazırlayarak Personel İşleri Birimine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Adayların 6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu uyarınca Akademik Personel Adayının Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete 'de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Personel İşleri Birimine şahsen yapılabilecektir. Eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Postayla ve İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Meslek Yüksekokulumuz Personel İşleri Biriminden öğrenilecektir.

Başvuru Yeri: Oğuzlar Mahallesi 1251/2 Sokak No:8 Basmane / Konak İZMİR

