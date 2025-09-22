Çukurova Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel Alacak

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

657/4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanda, 2024 yılı KPSS puan sıralamaları esas alınmak suretiyle (yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın) aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 6 (altı) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Başvurulabilecek pozisyonlar ve aranan nitelikler için lütfen tıklayınız.

1. GENEL ŞARTLAR

a) Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

b) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezleri hükmü gereğince, bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yapılmayacaktır.

c) Çeşitli KHK'lar ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

ç) Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikleri taşıyor olmak.

d) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruntundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

e) Gerçeğe aykın belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

f) Son başvuru tarihi itibariyle Yükseköğrenim kurumlanılın Lisans ve Lisansüstü programlannda örgün öğrenci olmamak.

2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

a) Başvurular, e-Devlet üzerinden "Çukurova Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" (https://isealimkariyerkapisi.cbiko_gov.tr) internet adresi üzerinden yapılacaktır. Şahsen başvuru alınmayacak, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

b) Adaylar Aranan Nitelikler kısmında belirtilen evrakları başvuru sırasında sisteme yüklemek zorundadırlar.

c) Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.

ç) Başvuru işlemleri 22.09.2025 -06.10.2025 tarihleri arasında yapılabilecektir.

3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

a) Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik/hatalı olanlar ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır

b) Başvurular incelendikten sonra, adayların isimleri KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı adayların isim listesi https://personel.cu.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir. İlanda belirtilen tüm şartları sağlayanlar arasından, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın doğrudan KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle ilan edilen pozisyon sayısı kadar ası! ve ilan edilen pozisyon sayısının 10 (On) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu şekilde belirlenen adayların puanlannın eşit olması durumunda mezuniyet tarihi Önce olan adaya, eşitliğin devam etmesi halinde doğum tarihi önce olan adaya Öncelik tanınacaktır. Bunların da eşit olması durumunda kura usulü ile belirlenecek adayın yerleştirme İşlemleri yapılacaktır.

c) KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başma hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla aranan nitelikler ve genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır

ç) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

d)Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi I (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.

e) Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde islenilen belgeler ile Çukurova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına (İşçi Bürosu) şahsen müracaat etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ve müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.

f) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

g) İlan sürecinin herhangi bir aşamasında iptali halinde, söz konusu ilan başvuran adaylar için atanmaya yönelik kazanılmış bir hak doğurmayacaktır.

ğ) İstihdama hak kazanan adayların yapılan sözleşme gereği kendilerine uygulanacak mesai saatleri içinde (08.00 -17.00 veya 24 saat esaslı ve dönüşümlü vardiyalı sistem çalışma saatleri kapsamında) eğitim görme amacıyla derslere katılma istemiyle görev yerlerinden ayrılmaları hukuken mümkün olmadığından başvuru yaparken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

h) Adaylar, yerleştirme sonuçlarını kurumumuz resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı Kamu işe Alım Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.

4. ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz https://personel.cu.edu.tr/ adresinden ayrıca ilan edilecektir.

*Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bilgi İçin: Personel Daire Başkanlığı: 0322 338 60 84 - 2688

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.