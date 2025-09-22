Ana sayfaAkademik İlanlar (Devlet)

Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kaynak : Resmi Gazete
Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 2547 ve 2914 sayılı Kanun ve bu kanunlara dayalı olarak çıkarılan ilgili yönetmelik hükümleri ile "Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarih itibariyle başlar 15 inci günü sona erer. Başvurular https://basvuru.btu.edu.tr adresinden yapılacak olup şahsen ya da posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Başlama Tarihi : 22 Eylül 2025

Başvuru Bitiş Tarihi : 6 Ekim 2025

NOTLAR:

1.Rektörlük, gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

2.Adayların tümünü ilgilendiren, başvuru ve atama sürecindeki bilgilendirmeler https://idari.btu.edu.tr/pdb adresinden yapılacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

İlan olunur.

9957/1-1

