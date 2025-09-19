Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlan ve ilanda belirtilen diğer şartlan taşımaları gerekmektedir.

1-Profesör kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma özgeçmiş (YÖKSİS formatında), doçentlik belgesinin tasdikli suretini veya karekodlu e-Devlet çıktısı, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, yabancı dil sınav sonuç belgesinin karekodlu e-Devlet çıktısı, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan I (bir) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında 6 (altı) adet USB eklenecektir. Kamu hizmetinde bulunanlar ve daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahi hizmet belgelerini, müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. Profesör kadrosuna atanacaklar, daimi statüde görev yapacaklardır.

2- Doçent kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma özgeçmiş (YÖKSİS formatında), doçentlik belgesinin tasdikli suretini veya karekodlu e-Devlet çıktısı, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, yabancı dil sınav sonuç belgesinin karekodlu e-Devlet çıktısı, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan I (bir) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Aynca bilimsel dosyaya PDF formatında 4 (dört) adet USB eklenecektir. Kamu hizmetinde bulunanlar ve daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahi hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna atanacaklar, daimi statüde görev yapacaklardır

3-Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir foıma özgeçmiş (YÖKSİS formatında), doktora belgesinin tasdikli suretini veya karekodlu e-Devlet çıktısı, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, yabancı dil sına v sonuç belgesinin karekodlu e-Devlet çıktısı, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Aynca bilimsel dosyaya PDF formatında 4 (dört) adet USB eklenecektir. Kamu hizmetinde bulunanlar, daha Önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

4- Y abana ülkelerden alınan diplomalann Üniversitelerarası Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar;

- Üniversitemiz birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

- İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme ve güncelleme hakkına sahiptir.

- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

- Adayların Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 9. maddesi uyarınca oluşturulan Ön Değerlendirme Komisyonu tarafından öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara taşıyıp taşımadığı ile ilgili ön inceleme yapılacak olup bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

- Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak veya yapılması halinde iptal edilecektir.

- Adayların Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre oluşturulan puanlama tablosunu doldurularak müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

-Doçent kadrosuna; Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna: Profesör ve Doçentler Müracaat edemezler.

Başvuru Süresi ve Yeri:

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetemde yayım tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gündür. Profesör ve doçent başvuruları Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı), doktor öğretim üyesi başvuruları ise ilgili birime şahsen yapılacaktır.

Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.