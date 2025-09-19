Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin yürürlükteki ilgili maddeleri ve "Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları" hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi : 19.09.2025

Son Başvuru Tarihi : 03.10.2025

BAŞVURU İLE İLGİLİ EVRAKLAR:

Adayların başvurdukları bölümü belirtir dilekçeleri ekinde özgeçmişini, bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı örneğini, doçentlik belge suretini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen Profesör için üç (3) adet USB bellek ile birlikte, Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına kargo yolu veya şahsen başvurmaları, Doktor Öğretim Üyesi için üç (3) adet USB bellek ve gerekli başvuru evrakları ile birlikte ilgili Fakülte sekreterliklerine şahsen veya kargo yoluyla başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru süresi bu ilanın yayın tarihinden itibaren en az 15 gün olup, ilan yayım tarihinden sonra son başvuru tarihi Üniversitemiz web sayfasında belirtilecektir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

İstenilen evraklar ile ilgili detaylı bilgiye https://uskudar.edu.tr/ web sitemizden ulaşabilirsiniz.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Öğretim Üyesi (Profesör, Dr. Öğr. Üyesi) kadrolarına atanmak isteyen adayların;

. Dilekçesi ile bir adet vesikalık fotoğraf,

. YÖK formatlı güncel özgeçmiş,

. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

. Doçentlik, Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans diplomasının noter tasdikli fotokopisi,

. Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları Puanlama Tablosu,

. Yayın listesini içeren Profesör ve Dr. Öğr. Üyesi için üç (3) adet USB bellek ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

. İngilizce Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalı için Profesör ve Dr. Öğretim Üyesi aday/adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin" 7/3. Maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. (İngilizce Yabancı Dil Puanı: En az 85 puan olması gerekmektedir.)

NOT:

. Noter onaylı olarak istenilen belgeler başvuru esnasında fotokopi olarak kabul edilmektedir. Ancak, başarılı olup; atanmaya hak kazanan asil adaydan noter onaylı belgeleri ayrıca istenilecektir.

. Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması ve başvuru esnasında ibraz edilmesi gerekmektedir.

. İstenilen evraklar belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Aynı zamanda eksik evraklar ile ilgili Üniversite tarafından tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır.

Başvuru Adresi:

Başvuruların kargo yolu ile veya şahsen aşağıda belirten yerleşkelerimize yapılması gerekmektedir.

Profesör ilanı kadro başvuruları:

Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi (Personel Daire Başkanlığı)

Altunizade Mah. Üniversite Sok No:14 Üsküdar - İSTANBUL

Tel: 0 216 400 22 22 (2840-2841-2844-2847)

Diğer Kadro için Tıp Fakültesi Sekreterliği,

Tıp Fakültesi

Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No: 10-13 Ümraniye / İSTANBUL

Tel: 0 216 400 22 22 (3033)

9894/1-1