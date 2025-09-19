İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Meslek Yüksekokulumuza, 2547 sayılı Kanun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimine belirtilen ünvanda tam zamanlı Öğretim Elemanı alınacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1. Müracaat Dilekçesi (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.)

2. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.)

3. Ayrıntılı Özgeçmiş (YÖK Formatlı Cv)

4. Diploma aslı ya da onaylı örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Yabancı Ülkelerden Alınmış Diplomalar İçin YÖK Denklik Belgesinin Onaylı Örneği)

5. Resmi Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği *

6. ALES Sonuç Belgesi

7. ALES Muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi

8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

9. 2 Adet Fotoğraf

10. Erkek Adaylar İçin, Askerlik Durumunu Gösteren Resmi Belge *

11. Adli Sicil Kaydı *

12.Tecrübe durumunu gösterir belge ( ilan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) ( onaylı belge- çalışma belgesi)

13.Sosyal Güvenlik Kurumundan ( SGK) alınan Hizmet Dökümü*

* e- Devlet üzerinden alınan barkodlu belge

NOT-1: Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Meslek Yüksekokulumuz web adresinde (www.sisli.edu.tr) yayınlanacak olup, Bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

NOT-2: Posta yolu ile müracaat eden adaylardan, başvuru dosyası müracaat tarihi sonuna kadar ulaşmayan ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

NOT-3: İstenen belgelerin, resmi kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması yeterlidir.

9867/1-1