Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

İLAN TARİHİ : 17 Eylül 2025

İLAN SAYISI : 2025/02

1.GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak şarttır.

1.2. ALES'ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

1.3. Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:

. Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun Eşdeğerlik Tablosu kullanılacaktır.

. Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

. Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun Eşdeğerlik Tablosu kullanılacaktır.

. Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın belgelendirmesi kaydıyla mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun Eşdeğerlik Tablosu kullanılacaktır.

. Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın belgelendirmesi kaydıyla mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun Eşdeğerlik Tablosu kullanılacaktır.

1.4. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

4.BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Öğretim Görevliliği için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri çevrim içi başvuru modülüne eksiksiz yükleyecektir.

1) Akademik faaliyetleri içeren ayrıntılı özgeçmiş,

2) Geçerliliği bulunan ALES Sonuç Belgesi,

3) Mezuniyet Belgeleri, (e-Devletten başvuru süresi içerisinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

4) Lisans Transkripti, (e-Devletten başvuru süresi içerisinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

5) Kimlik fotokopisi,

6) İlanlarda aranan tecrübe şartını kanıtlayan e-Devlet üzerinden alınacak Hizmet Belgesi/SGK Hizmet Dökümü ve İş Deneyim Belgeleri.

5.DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1) Adaylar son başvuru tarihi olarak belirtilen gün ve saate kadar çevrim içi başvuru yapmakla yükümlüdür. Posta veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2) Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge çevrim içi başvuru modülüne yüklenmelidir.

3) Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

4) İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

5) Gerçeğe aykırı belge ile başvuru yapanlar ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

6.MUAFİYET

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Bu kapsamda muafiyet talep edenlerin muaf olmalarına esas belgelerini çevrim içi başvuru modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

9840/1-1