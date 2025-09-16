2025 yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alacak

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

GENEL BİLGİLER

1. 2025 yılında yapılacak olan uzman erbaş ve sözleşmeli er temin faaliyetleri, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen 2025 yılı kontenjanları dahilinde icra edilmektedir.

2. Uzman erbaş temini; Piyade Komando, Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, Muhabere, Bakım, İstihkam, Ulaştırma, İkmal, Mühimmat, Sıhhiye, Veteriner ve Bando sınıfları için icra edilecektir. Sınıflandırma işleminde; Ek-1'de yer alan kriterlere (öğrenim ve ilgili diğer belgelerden herhangi birine) sahip olan adaylara Bakım (Elektro Optik Tamircisi, İş Makineleri Tamircisi, Kurtarıcı Araç Operatörü, Sahra Hizmet Malzemeleri Tamircisi ve Tekerlekli Araç Tamircisi) ve İstihkam (Sıhhi Tesisatçı, İnşaat Elektrik ve İnşaat) sınıfı için öncelik verilecek, diğer sınıflara Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı doğrultusunda genel kriterleri sağlayan herkes sınıflandırılabilecektir.

3. Bu kılavuz, Milli Savunma Bakanlığının 2025 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı Uzman Erbaş (Bölüm-1) ve Sözleşmeli Er (Bölüm-2) temini faaliyeti ile ilgili hususları kapsamaktadır.

4. Ön başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte alınmaya başlanacak (başvuru kılavuzunda uzman erbaş veya sözleşmeli er statülerinden her ikisine de niteliği uygun olan adaylar uzman erbaş veya sözleşmeli er statülerinden birine başvuru yapma hakkı bulunmaktadır), internet üzerinden belirtilen esaslar dahilinde başvuru formunun doldurulması ve sonrasında sınav ücretlerinin ödenmesi suretiyle yapılacaktır. Asıl başvurular ise, istenilen belgelerin hazırlanarak seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır.

5. Başvurusu kabul edilen adayların sınavları, MSB Personel Temin Daire Başkanlığı (Cebeci/ANKARA) yerleşkesinde veya sonradan duyurusu yapılacak sınav merkezinde icra edilebilecektir.

6. Sınavlarda başarılı olan adaylar; sınav sonuçları hakkındaki bilgileri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yer alan aday takip programından öğrenebileceklerdir. Adaylık durumunuza ilişkin güncel gelişmeleri https://personeltemin.msb.gov.tr adresi "e-DEVLET ile giriş / TERCİH İŞLEMLERİ / Mesajlarım" sekmesinden kontrol edebileceklerdir.

7. 1325 Sayılı Askeri Okullar, Askeri Öğrenciler, Askeri Fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'un Ek Madde 17'si (Ek:12/6/2024-7517/20 md.) "Milli Savunma Bakanlığınca yapılacak sınavlarla ilgili her türlü açıklama, başvuru ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, Milli Savunma Bakanlığının internet sayfasında yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir." hükmü doğrultusunda tüm duyurular https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yayımlanacak, gerektiğinde bilgilendirmeler kısa mesaj (SMS) ile yapılacak, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince internet adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

8. Yapılan başvurular, sadece bu kılavuz kapsamındaki temin faaliyeti için geçerli olacaktır. Bununla birlikte, Milli Savunma Bakanlığının ihtiyaçları doğrultusunda başvuruların başlangıç ve bitiş tarihleri değiştirilebilecektir.

9. Başvuru kılavuzunun tamamının okunarak başvuru yapılması önem arz etmektedir. Başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve yanlış/eksik beyan edilen bilgiler neticesinde doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Eksik ya da yanlış bilgilerle başvuru yapan adaylar sınava alınmayacaktır. Sınavda başarılı olmuş hatta göreve başlamış/sözleşme imzalamış/tertip edilmiş olsalar dahi başvuru şartlarına haiz olmadığı anlaşılan adayların adaylıkları sonlandırılacak/fesih işlemi yapılacaktır.

10. Temin süreci;

a. Uzman erbaşlar için; başvuru, evrak kontrol, fiziki değerlendirme, uygulama sınavı, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), mülakat sınavı, sağlık raporu işlemleri ile arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması,

b. Sözleşmeli erler için; başvuru, evrak kontrol, fiziki değerlendirme, FYT, mülakat sınavı, sağlık raporu işlemleri ile arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır, yazılı sınav yapılmamaktadır.

11. Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Komutanlığının sporcu erbaş ve er kadrolarında, ulusal ve uluslararası spor hizmet ve faaliyetlerinde yetişmiş personel ihtiyacının karşılanması maksadıyla;

a. Atıcılık, Atletizm, Biatlon, Güreş, Kick Boks, Kürek, Modern Pentatlon, Okçuluk, Muay Thai, Oryantiring, Tırmanma, Triatlon, Yelken, Yüzme ve Satranç branşlarında;

b. Federasyonların olimpik kadrolarında olan sporcular,

(1) A, B ve C sınıfı milli sporcu belgesine sahip olan sporcular arasından sporcu branşında sözleşmeli er istihdamı yapılacaktır.

(2) Sporcu branşında temin edilecek adaylar diğer sözleşmeli er adayları gibi seçim aşamalarına katılacaklardır.

(3) Sporcu branşında yapılacak olan temine yönelik hazırlanan Afiş Ek-8'dedir.

12. Her adayın gerekli şartları sağlaması durumunda "uzman erbaş" veya "sözleşmeli er" statülerinden sadece birisini tercih hakkı bulunmaktadır. Her iki statüye (uzman erbaş/sözleşmeli er) birlikte başvuruda bulunamayacaktır.

13. Bu kılavuzda yer alan esaslar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Milli Savunma Bakanlığı ihtiyaçlarına göre gerekli görüldüğü takdirde değiştirebilir. Bu durum, başvuru sahipleri için hak doğurmaz. Başvuru sahipleri bu durumu önceden kabul etmiş sayılır. Bu ve benzeri durumlarda izlenecek yol, Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna genel ağ (internet) aracılığı ile duyurulur.

14. Uzman erbaş temin esasları, başvuru şartları ve seçim aşamaları Bölüm-1'de, sözleşmeli er temin esasları, başvuru şartları ve seçim aşamaları Bölüm-2'de yer almaktadır.

UZMAN ERBAŞ TEMİNİ (BÖLÜM-1)

Değerli Adaylar;

Bu bölümde, kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağı, seçim aşamaları ve değerlendirme/sınıflandırma faaliyetleri ile uzman erbaşlığa ilişkin genel bilgilere yer verilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzman erbaş olarak görev almak istiyorsanız, başvuru kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.

1. UZMAN ERBAŞLIK HAKKINDA BİLGİ:

a. Uzman Erbaş;

Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş kadrolarında devamlılık arz eden teknik ve kritik görevlerde yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla belirli bir ücret karşılığı 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu kapsamında istihdam edilen uzman onbaşı ve uzman çavuş kadrolarında görev yapan asker kişilerdir.

b. Özlük, Sosyal, Mali Hakları ve Çeşitli Hükümler;

Uzman erbaşların özlük hakları, 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve Uzman Erbaş Yönetmeliği'nde düzenlenmiş olup adaylar ilgili Kanun ve Yönetmelik'ten gerekli bilgileri edinebilirler.

UYARI: 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu 12'nci md. "f" fıkrası gereğince, "Her ne sebeple olursa olsun, sözleşmesi feshedilerek Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilen uzman erbaşlar, tekrar Türk Silahlı Kuvvetlerine alınmazlar."

2. BAŞVURU:

a. Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları, Aranacak Nitelikler Nelerdir?

(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,

(2) 01 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1998 ve daha sonra

doğmuş olanlar başvurabilir),

(3) Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak,

(4) Uzman erbaş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

(5) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin son günü itibarıyla terhisi üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (15 Eylül 2020 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

(6) Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve Ek-2'de yer alan "Uzman Erbaş Olacaklar İçin Nitelik Belgesi"ni olumlu olarak almak (bu belgenin "Uzman Erbaş Olur" kanaatli olması gereklidir),

(7) Sözleşmeli erbaş/er olarak görev yapan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

(8) Askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak veya ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak,

(9) Muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli iken buralardan ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak yahut görev yapmıyor olmak [başvuru yapan tüm adayların durumları diğer kuvvet komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, bu durumda olmasına rağmen başvuru yapan adayların işlemleri hangi aşamada olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir],

(10) Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

(11) Sözleşmeli erbaş/er yahut bunların adayı iken sözleşmesi kendi kusuru nedeniyle idarece feshedilmemiş olmak [başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı

ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, sözleşmeleri kendi kusurlarından dolayı feshedilmiş olan adayların işlemleri, hangi aşamada olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir],

(12) Yapılacak uygulamalı sınav, fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi, mülakat aşamalarından başarılı olmak ve belirlenen kontenjana girmek,

(13) Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

(14) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahküm edilmemiş olmak,

(15) Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahküm edilmemiş olmak,

(16) Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılması karar verilse veya affa uğrasa dahi, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 148'inci maddesinde yazılı suçlardan mahküm olmamak,

(17) Askerlik hizmeti sırasında; firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 148'inci maddesinde belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,

(18) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

(19) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak,

(20) Terör örgütlerine veya Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,

(21) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

(22) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak,

(23) Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde "Uzman Erbaş Olur" kararlı sağlık kurulu raporu almış olmak, uzman erbaşlığa elverişli olduğunu, sevk edilecekleri tam teşekküllü hastanelerden alacağı raporla kanıtlamak, ayrıca branş özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak,

(24) En az 164 cm en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, Ek-3'te yer alan boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür).

b. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

(1) Adaylar ön başvurularını 28 Eylül 2025 (saat 23.59'a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla çevrimiçi (online) gerçekleştirilecektir. (uzman erbaşlığa başvuru yapan aday bu temin başlığı altındaki sözleşmeli erliğe başvuru yapamaz.) https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

(2) Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını ve sonrasında 29 Eylül 2025 (saat 23.30'a kadar) tarihine kadar sınav ücretlerini ödemelerini müteakip başvuru bilgileri başvuru merkezinde kayıt altına alınacaktır. Başvuru sonuçları adaylara https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir. Başvuru esnasında;

(a) Öğrencilik veya mezuniyet bilgisini, e-Devlet şifresi ile giriş yapılan "Başvuru Sihirbazı" veya "Bilgilerim" menüsünde yer alan "Eğitim Bilgileri" kısmından "Eğitim Bilgisi Ekle" bölümünden en son mezun olduğu eğitim bilgisinin girilmesi ve "Diploma/Denklik Belgesi" alanına "Diploma (MEB Onaylı) Belgesi"nin,

(b) Bakım ve İstihkam sınıfları için; Ustalık Belgesi veya Mesleki Yeterlilik Belgesinin e-Devlet şifresi ile giriş yapılan "Başvuru Sihirbazı" ekranında "Diğer Bilgi ve Belgeler" bölümünde "Ustalık Belgesi" veya "Mesleki Yeterlilik Belgesi"nin,

(c) Diğer sınıflar için varsa; mesleki yeterlilik belgesi, ustalık belgesi, ehliyet, askeri ehliyet, kurs belgesi, sertifika, mesleki eğitim belgesi, milli sporcu belgesi (Atıcılık, Atletizm, Biatlon, Kick Boks, Kürek, Modern Pentatlon, Okçuluk, Oryantiring, Spor Tırmanma, Triatlon, Yelken, Yüzme branşlarında Federasyonların Olimpik ve Milli Takım kadrolarında yer almış), diploma veya başarı belgesi vb. belgelerin asılları veya fotokopileri bilgilerim sayfasında yer alan "Diğer Bilgi/Belgeler" kısmından yüklenmesi gerekmektedir.

(ç) Askerliğini yapmış veya yapan adayların, e-Devlet şifresi ile giriş yapılan "Başvuru Sihirbazı" ekranında bilgilerim sayfasında yer alan "Diğer Bilgi/Belgeler" kısmından "Askerliğini Yapmış veya Yapıyor Olanlar İçin Askerlik Durum Belgesi"nin yüklenmesi gerekmektedir.

(d) Yabancı üniversitelerden mezun olan adaylar Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesini ve lise öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliğini (mezun olduğu alan/dalı belirten) "Eğitim Bilgisi Ekle" ekranından sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

(3) Başvuru yapan adayların eğitim durumu ile diğer bilgi/belgeleri dikkate alınarak Kara Kuvvetleri Komutanlığınca ilgili sınıf, branş ve ihtisaslarında görev yapmak üzere çağrı yapılarak sınıflandırma ve yerleştirme işlemleri yapılabilecektir.

(4) Adayların asıl başvuru işlemleri ise seçim aşaması işlemleri için sınav merkezine geldiklerinde başvuru evrakı kontrol edilerek yapılacaktır.

(5) Alım süresince her türlü duyuru https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacak olup adaylar duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecek olup https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacak duyurular resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

(6) Adaylara gerekli görüldüğü takdirde telefon veya kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, adayların kendilerinin ya da kendilerine ulaşabilecek yakınlarının cep telefonlarını başvuru esnasında doğru ve eksiksiz beyan etmeleri faydalarına olacaktır.

c. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

(1) Sınav ücretini yatırmayan adaylar ile başvuru şartlarını taşımadıkları hangi aşamada olursa olsun tespit edilen/anlaşılan veya evrakının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

(2) Adaylar tüm seçim aşamalarında başarılı olsa dahi, eğitim birliğine kayıt işlemleri sırasında herhangi bir giriş koşulu/başvuru şartını taşımadığı tespit edilen veya eksik belge getiren adayların işlemleri iptal edilecek, kayıt işlemi yapılmayacak ve başvuruları sonlandırılacaktır.

ç. Askerlik Hizmeti Esnasında Başvuran Adaylara Birlik Komutanlıklarınca Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir?

(1) Askerlik hizmeti sırasında başvuruda bulunacak adaylar için birlik komutanlıkları ve kurum amirliklerince, Uzman Erbaş Yönetmeliği'nde bulunan nitelik belgesi doldurulacak, müteakiben onaylanarak mühürlenecek ve zarflanacaktır.

(2) Adaylardan adli (disiplin kurulu dahil) işlemi olanlara ait ilgili belgeler, varsa Rehberlik ve Danışma Merkezi (RDM) sürecine ait tespitler ile arşiv araştırma sonucu da bu zarfın içerisine konulacaktır. Nitelik belgesi adaylar tarafından, kapalı ve mühürlü zarf içerisinde sınavlara gelirken getirilecektir. Açık zarftaki ve mühürsüz nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir.

UYARI : "Uzman Erbaş olmaya layık değildir" kanaatli nitelik belgesi gönderilmeyecek, adaya tebliğ edilerek şahsi dosyasına konulacaktır. Bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir. Ayrıca adaya ait başvuruyla ilgili herhangi bir belge, resmi evrak kanalı ile gönderilmeyecektir.

(3) Birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri, kapalı bir dosyaya adayların kapalı/mühürlü zarf içerisine konulmuş nitelik belgesi ile varsa mahkeme evraklarını koyarak adaylara teslim edecek, adaylar ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken bu dosyayı yanlarında getireceklerdir. Bu dosya hiçbir şekilde adaylar tarafından açılmayacak olup, kapalı ve mühürlü bir şekilde evrak kontrol aşamasında sınav merkezine teslim edilecektir. Adaya zarfı açmaması hususu birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri tarafından tebliğ edilecektir.

(4) Askerlik hizmeti devam eden başvuru sahibi adaylara;

(a) Nüfus cüzdanı/kimlik kartı (askeri kimlik dahil) sınavlara katılmaları maksadıyla teslim edilecek,

(b) Sınavlar ve sağlık raporu işlemleri süresince adaylara sınav belgelerini ibraz etmeleri halinde

kanuni izinlerine mahsuben izin verilecektir.

d. Başvuru Sonuçları Ne Zaman ve Nerede Yayımlanmaktadır?

(1) Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarih; aday başvuru miktarına göre planlama yapılarak, idarece belirlenen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır. Ayrıca adayların belirttiği cep telefonuna kısa mesaj ile bilgilendirme yapılabilmektedir. Bu nedenle adayların başvuru esnasında özellikle cep telefonu ve adres bilgilerini sisteme doğru bir şekilde girmeleri zorunludur. Ayrıca, aday bilgilerinde değişiklik olması durumunda dilekçeyle Personel Temin Daire Başkanlığına müracaat etmeleri önem arz etmektedir. Aksi durumda aday ile iletişim kurulamamasından Personel Temin Daire Başkanlığı sorumlu olmayacaktır.

(2) Adaylar seçim aşaması sınavlarına yeterli süre öncesinden çağrılmaktadır. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmamaktadır. Bu nedenle, seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız gerektiğini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden öğrenme zorunluluğu bulunmaktadır.

3. SINAV ÜCRETİ

a. Sınav ücreti 250 (ikiyüzelli) TL'dir.

b. Sınav ücretleri; başvuru işlemlerinin tamamlanmasını müteakip en geç 29 Eylül 2025 (saat 23.30'a kadar) tarihine kadar T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden Ödemeler/Eğitim ve Sınav Ödemeleri/Sınav Ödemeleri/Milli Savunma Bakanlığı Personel Sınav Ödemeleri ekranından, başvuru sahibinin (adayın) TC Kimlik Numarası girilerek yatırılacaktır.

c. Şehit/gazi eş veya çocuğu olduğunu belirten adayların; https://personeltemin.msb.gov.trsitesinden başvuru yaptığı esnada şehit/gazi eşi veya çocuğu olduğunu işaretlemesi gerekmektedir. Hak kaybına uğramamanız açısından bu durum önem arz etmektedir. Bu kapsamda;

(1) MSB Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliği 8.maddede (1.fıkra, c. Bendi, 1, 2, 3 ve 4 numaralı küçük bentlerinde) belirtilen şehit/gazi eş ve çocukları, ilgili kurumdan/bakanlıktan (Sosyal Güvenlik Kurumu veya Aile ve Sosyal Hizmetler Kurumundan) alınmış kanun numarasını belirtir onaylı belgeyi başvuru esnasında taratarak sisteme yükleyecek, belgenin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisini beraberinde getirilecek,

(2) Söz konusu belgeyi başvuru esnasında sisteme yükleyen şehit/gazi eş ve çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.

(3) Sehven yapılan sınav ücreti ödemeleri iade edilmeyecek/devredilmeyecektir.

(4) Şehit/gazi eş veya çocuğu olduğunu belirterek başvuru yapan adaylardan Şehit/gazi eş veya çocuğu olmadığı tespit edilen adayların başvuru şartlarını sağlamış olsalar dahi başvuru ücreti yatırmaması nedeniyle adaylığı sonlandırılacaktır.

ç. Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d. Sınav ücretlerini yatırdığı halde başvuru şartlarını sağlamayan, sınava girmeyen, sınava giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan, sınav aşamalarının herhangi birinde başarısız olan, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması/arşiv araştırması aşamalarının herhangi biri olumsuz sonuçlanan adayların sınav ücretleri iade edilmeyecek/devredilmeyecektir. Bu konu ile ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır. Sınav ücretlerinin doğru yatırılmasının sorumluluğu tamamen adaya aittir.

e. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari sebeplerle sınava girememesi durumunda, sınavın ait olduğu yıl içerisinde dilekçe ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir.

4. SINAV VE SEÇİM AŞAMALARI:

a. Sınavlar ve Seçim Aşamaları Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır?

Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav merkezinde aşağıda belirtilen aşamalardan geçecektir. Bakanlıkça ihtiyaç duyulacak miktarda aday sınavlara çağrılacaktır. Seçim aşamaları aşağıda belirtilen sıra ile aşamalı olarak gerçekleştirilir. Bu aşamaların birinde başarısız olan aday bir sonraki aşamaya geçemez ve başarısız sayılır.

(1) Evrak kontrol faaliyeti,

(2) Fiziki değerlendirme (Ek-3),

(3) Uygulamalı sınav,

(4) Fiziki Yeterlilik Testi (Ek-4),

(5) Mülakat,

(6) Sağlık kurul raporu,

(7) Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması işlemleri.

b. Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır?

Başvurusu kabul edilen adayların sınavları internette yayımlanacak tarihte ve sonradan duyuru yapılacak sınav merkezinde icra edilecektir.

c. Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

(1) Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken aşağıdaki belgeleri getireceklerdir.

(a) Sınava Çağrı Belgesi: Adayın başvurusunun kabul edildiğine dair internetten alınacak bilgisayar çıktısı,

(b) Nitelik Belgesi: Askerlik hizmetini yerine getiren adaylar tarafından birlik komutanlıkları ve kurum amirliklerince düzenlenen örneği Uzman Erbaş Yönetmeliği'ne uygun olarak doldurulmuş nitelik belgesini (Ek-2), başvuru dilekçesini, haklarında adli veya askeri mahkemelerde (disiplin kurulu dahil) işlemi olanlara ait ilgili belgeleri, varsa RDM sürecine ait tespitler ile arşiv araştırması sonucu da seçim aşamalarına gelirken kapalı ve mühürlü zarf içerisinde getirilecektir. Bu zarf hiçbir şekilde adaylar tarafından açılmayacak olup, kapalı ve mühürlü bir şekilde sınav merkezinde görevli personele teslim edilecektir. Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adaylar için nitelik belgesi acemi eğitimi gördükleri eğitim birlik komutanlığı tarafından doldurulacaktır.

AÇIKLAMA : Nitelik Belgesi 80 (seksen) puanın altında not verilmiş olan adaylara notu tebliğ edilerek tebliğ belgesi şahsi dosyasına konulacaktır. Bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir. Ayrıca adaya ait başvuruyla ilgili herhangi bir belge, resmi evrak kanalı ile gönderilmeyecektir.

(c) Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı (Aslı) : Adayın kendisine ait nüfus cüzdanı/kimlik kartının aslı

(askerlik hizmetine devam eden adaylar dahil),

AÇIKLAMA : Nüfus/kimlik bilgilerinde değişiklik yapmış olanlar, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği getireceklerdir.

(ç) Öğrenim Diploması: Diplomanın/öğrenim belgesinin (e-Devlet öğrenim belgesi de kabul edilecektir) / öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (diploması kayıp olanlar, öğrenim aşamalarını gösteren bilgiyi içerecek şekilde okul müdürlüğüne onaylatılmış diploma kayıp belgesini getireceklerdir),

AÇIKLAMA : Öğrenimini yurt dışında yapanlar, yetkili kurumlardan (Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu) alınmış diploma (öğrenim durum denklik belgesinin) aslı ve bir adet fotokopisini getireceklerdir.

(d) Terhis Belgesi: Askerlik hizmetini tamamlayan adaylar; terhis belgesi/belgelerinin aslı (adayın yanında olacaktır) veya askerlik şubesi onaylı fotokopisi (7179 Sayılı Askeralma Kanunun kapsamında altı ay askerlik hizmetini tamamlayıp terhis olanlar bir terhis belgesi, altı ay askerlik hizmetini tamamlayıp sonrasında ikinci altı ay (toplam on iki ay) askerlik hizmetini tamamlayan adaylar iki adet terhis belgesi getirecektir. Terhis belgesi/belgelerini getirmeyen ve askerlik durumu (terhis tarihleri) sistem üzerinde görüntülenemeyen adaylara 7179 Sayılı Asker alma Kanununun 40'ıncı maddesinde belirtilen ek puanlar verilmeyecek olup adaylık işlemleri devam ettirilecektir (eksik evrak işlemi uygulanmayacak),

(e) Ustalık Belgesi veya Mesleki Yeterlilik Belgesi: Bakım ve İstihkam sınıf/branşlar için belirtilen (Ek-1) Ustalık Belgesi (3308 sayılı Kanuna uygun) veya Mesleki Yeterlilik Belgesinin (geçerlilik süresi dolmamış) asılları ve fotokopileri,

(f) Askerlik hizmetini tamamlayan ve halihazırda askerlik yapan adayların varsa komando ihtisas kurslarını gösterir diploma veya başarı belgesi vb. belgelerin asılları ve fotokopileri,

(g) Varsa ehliyet, askeri ehliyet ve atıcılık, aşçı, fırıncı, elektrikçi vb. branşları ile paraşütçü vs. gibi özel yeteneği bulunan adaylara yönelik bonservis, milli sporcu belgesi, kurs belgesi, sertifika, mesleki eğitim belgesi, diploma veya başarı belgesi asılları ve fotokopileri;

(ğ) Adli Sicil veya Adli Sicil Arşiv Kaydı (olmadığına dair e-Devlet çıktısı), kaydı bulunanların ilgili mahkeme kararı/kesinleşme şerhinin aslı ve fotokopisi,

(h) Fiziki Yeterlilik Testi İçin Tek Hekim Sağlık Raporu: Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adaylar tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) "adayın spor yapmasında sakınca bulunmamaktadır" onaylı Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu (Ek-5),

(ı) Aday tarafından doldurularak beraberinde getirilecek olan Aday Bilgi Formu (Ek-6),

(i) SGK Hizmet Dökümü: Aday tarafından e-Devlet üzerinden alınacaktır.

(j) Şehit/gazi eşi veya çocuğu olduğunu belirten adayın;

(I) https://personeltemin.msb.gov.tr sitesinden başvuru yaptığı esnada şehit/gazi eşi veya çocuğu olduğunu işaretlemesi ve onaylı belgesini sisteme yüklemesi gerekmektedir. Aksi halde ikinci seçim aşamalarında şehit/gazi eşi ve çocuğu olduğunu belgelendirseler dahi şehit/gazi eşi veya çocuğu kontenjanına dahil edilmeyeceklerdir. Şehit/gazi eş ve çocukları MSB Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre değerlendirilmektedir. Şehit/gazi hükümleri sadece;

(aa) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personeli, Emniyet Teşkilatından emniyet hizmetleri sınıfına mensup personel ve Milli İstihbarat Teşkilatı personelinden hayatını kaybetmesi nedeniyle 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 45'inci, 56'ncı ve 64'üncü maddeleri, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47'nci maddesi, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanların,

(bb) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personeli, Emniyet Teşkilatından emniyet hizmetleri sınıfına mensup personel ve Milli İstihbarat Teşkilatı personeli, diğer kamu görevlileri, güvenlik korucuları ve sivillerden hayatını kaybeden veya malul olan ve 5434 sayılı Kanunun 64'üncü maddesi, 5510 sayılı Kanunun 47'nci maddesinin sekizinci fıkrası, 3713 sayılı Kanun, 2330 sayılı Kanun ile 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre kendisine veya yakınlarına aylık bağlananların,

(cc) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık bağlananların,

(çç) 8/2/2018 tarihli ve 7091 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 9'uncu maddesi kapsamında tazminat hakkından yararlandırılanların, eş ve çocukları hakkında uygulanır.

(II) Sosyal Güvenlik Kurumandan alınan ve kanun numarasını belirtir belgenin aslı ve bir adet fotokopisini beraberlerinde ve tam olarak getirmeleri gerekmektedir. Şehit/Gazi yakınlığını belgelendiremeyen adayların şehit veya gazi eş ve çocukları kontenjanı dahilinde sınıflandırılması yapılamayacak olup diğer işlemlerine aynı şekilde devam edilecektir. (Adayların çağrıldıkları günde seçim aşaması sınavlarına gelmeleri ve beraberinde getirdikleri belgelerin aslının yanında fotokopisinin de olması önem arz etmektedir). İkinci seçim aşamaları sonunda başarılı/başarısız olan tüm adayların kayıt kabul evrakı kendilerine iade edilecektir.

UYARI: Seçim aşamaları tamamlandıktan sonra yapılan başvurular (Terhis Belgesi, Sertifika ve Kurs Belgesi vb. belgelerin gönderilmesi) dikkate alınmayacaktır.

ç. Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır?

(1) Başvuru Evrakının Kontrolü:

Başvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler Kayıt Kabul Komisyonu tarafından ilgili kanun, yönetmelik, yönerge ve başvuru kılavuzu esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir.

(2) Fiziki Değerlendirme:

Adayın boy ve kilo ölçümleri, Türk Standartları Enstitüsü onaylı ve ölçümleme sertifikalı otomatik/elektronik boy ve kilo ölçüm cihazlarıyla fiziki değerlendirme komisyonları tarafından yapılmakta olup, adayın Ek-3'te yer alan boy ve hizalarında bulunan alt ve üst kilo sınırları içerisinde olup olmadığı ölçülmektedir. Ölçümler mutlaka ayakkabısız yapılacaktır. Gerekli boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığı sınırları içinde olmayan adaylar başvuru şartlarını taşımadığından bu aşamada elenirler ve diğer seçim aşamalarına devam edemezler. Bu aşamada elenen adayın itirazı sınav merkezinden ayrılmadan kabul edilir ve farklı ölçüm cihazları ile tekrar değerlendirilir. İkinci ölçümde belirlenen sonuçlar kesindir ve tekrar itiraz edilemez.

(3) Uygulama Sınavı:

(a) Ön başvurusu kabul edilen adaylar uygulama sınavına tabi tutulacaktır.

(b) Uygulama sınavında adaylara Kara Kuvvetleri Yanaşık Düzen Talimnamesinde yer alan hususları kapsayacak ve 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Bahse konu sınavda adayın aldığı puan ne olursa olsun aday başarılı sayılacaktır.

(4) Fiziki Yeterlilik Testi Uygulama:

(a) Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), başvuru evrakı uygun olan adaylara aynı gün içerisinde yapılmaktadır.

(b) Adaylar; sınav merkezinin fiziki ve iklim şartları dikkate alınarak yapılacak olan 400 metre düz koşu veya 400 metre hedef koşusundan herhangi biri ile mekik ve şınav testlerine tabi tutulmaktadır. Fiziki Yeterlilik Testi Standartları (FYT) Ek-4'tedir.

(c) FYT'de yapılan mekik ve şınav testlerinden en az birer puan, 400 metre hedef koşusundan en az 10 puan veya 400 metre düz koşudan en az 5 puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. İki (2) ve daha fazla testten puan alamayan aday not toplamına bakılmaksızın elenecektir.

(ç) Adayların, başarısız oldukları test/testlerden bir defaya mahsus olmak üzere sınav merkezini terk etmeden itiraz sınavına girme hakları vardır.

(d) Adayların FYT puanı, her bir testten aldıkları puanların toplamının test sayısına bölünmesiyle elde edilecektir.

(e) FYT'ye katılacak adaylar, herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacak olup tüm seçim aşamaları süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır. Ayrıca, testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibarıyla testlere katılamayacak durumda olan aday sınavlara kabul edilmeyecek ve kendisine başka bir sınav hakkı verilmeyecektir.

(f) Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) "adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca olmadığına dair rapor" alarak, ilgili rapor ile sınava gelmesi gerekmektedir (Ek-5).

(g) FYT'ye katılacak adaylara; FYT sınav merkezinde görevli personel tarafından, FYT'ye başlamadan önce, "FYT'de belirtilen tüm spor ve fiziksel faaliyetleri yapmama engel herhangi bir sağlık problemim ve Kurul Üyelerine bildireceğim hastalığım ve rahatsızlığım bulunmamaktadır ve FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık sorunumda sorumluluk tarafıma aittir" ibaresi bulunan "Muvafakat Yazısı" imzalatılacaktır.

(ğ) Ayrıca, testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibarıyla testlere katılamayacak durumda olan ve tek hekimden alınmış sağlık raporunu getirmeyen aday sınavlara kabul edilmeyecek ve kendisine başka bir sınav hakkı verilmeyecektir.

NOT: Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı getireceklerdir (Mülakata spor kıyafeti ile girilebilecektir).

(5) Mülakat:

(a) Müracaatta bulunan aday ile mülakat komisyonu üyeleri arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru ve cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir. Bu kapsamda, mülakatta adaylar;

(I) Genel görünüş,

(II) Kendisinden istenileni kavrama yeteneği,

(III) Özgüveni,

(IV) Öz geçmişi,

(V) Kişiliği,

(VI) Psikolojik yapısı,

(VII) Kendini ifade edebilme yeteneği,

(VIII) Beden dilini kullanma becerisi,

(IX) Duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık,

(X) Askerlik mesleğine uygunluğu ve istekli olması kriterleri gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir.

(b) Mülakat, kayıt kabul ve FYT aşamasından sonra aynı gün içerisinde uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70'tir. 70'in altında puan alanların adaylığı sonlandırılacaktır.

(c) Mülakat sonucunda adayların başarılı olup olmadıkları, mülakatın bitiminde/aynı gün kendilerine tebliğ edilecektir. Mülakat aşamasına itiraz hakkı bulunmamaktadır.

d. Sağlık İşlemleri Nasıl Yapılacaktır?

(1) Uzman Erbaş Temin Faaliyeti kapsamında icra edilecek seçim aşamalarında başarılı olmanız halinde işlemlerinizin sürdürülebilmesi için Hastane Sevk Belgesi (Ek-7) ile sevk edileceğiniz Türk Silahlı

Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarından "Uzman Erbaş Olur" kararlı sağlık raporu almanız gerekmektedir. İstenen raporu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenmiş sayılacaklardır.

(2) Hastane tarafından verilen sağlık raporunun karar hanesini ve bilgilerinizi kontrol etmeniz gerekmektedir. Hatalı karar verilen adaylar sağlık raporlarını ilgili hastanelere müracaat ederek düzelttirmekten sorumludurlar. Sağlık işlemleriniz için sağlık kuruluşları tarafından herhangi bir ücret veya katkı payı alınmayacaktır.

(3) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına adınıza düzenlenmiş olan hastane sevk belgesi ve nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopiniz ile birlikte, Ankara ili içi sevklerde en geç üç iş günü, Ankara dışındaki illere sevklerde en geç beş iş günü içinde başvurmanız gerekmektedir. Hafta sonu tatili ve resmi tatil günleri iş günü olarak kabul edilmemektedir.

(4) Sevk belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde hastaneye başvurmayan ve sevk belgesini herhangi bir aşamada kaybeden, yırtan, kullanılamaz hale getiren adaylara yeni sevk belgesi verilmeyecektir. Herhangi bir kanuni mazeretini polisten veya jandarmadan alacakları tutanakla belgelendirenlere bir defaya mahsus olmak üzere Personel Temin Daire Başkanlığı tarafından aynı hastaneye sevk belgesi verilebilecektir. Aday dilekçe ve aldığı tutanak ile Personel Temin Daire Başkanlığına tekrar şahsen başvurarak sevk kağıdını yenileyebilecektir. Hastane tercih değişikliği yapılamayacaktır.

(5) MSB Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliği "Sağlık Kurulu Raporunun Alınması Madde-14 (3)" gereği; sağlık kurulu rapor işlemleri, Milli Savunma Bakanlığınca sonradan duyuru / ilan yöntemi ile belirlenen süre içerisinde tamamlanacak, bu tarihten sonra Personel Temin Daire Başkanlığına gönderilen sağlık raporlarına işlem yapılmayacak ve raporu ulaşmayan, geç ulaşan, hatalı rapor düzenlenen adayların adaylıkları sonlandırılacaktır. Belirtilen aksaklıkların takibi ve sorunun ilgili hastaneye başvurarak giderilmesi adayın kendi sorumluluğundadır.

(6) Hastaneler tarafından düzenlenen "Ön Bildirim Belgesi/Raporu" ve "Sağlık Kurulu Kararı Bildirim Belgesi" geçerli kabul edilmeyecektir.

(7) Sağlık raporları işlemleri yapılan hastane tarafından; sağlık raporlarının bir nüshası posta yoluyla Personel Temin Daire Başkanlığı (Cebeci/Ankara) adresine gönderilecek veya e-Rapor sistemine kaydedilecektir. Herhangi bir hak kaybı yaşamamanız için, hastane sevk belgesi aldığınız tarihten itibaren sağlık raporu işlemlerinizi sonuçlandırılarak, hastane tarafından Personel Temin Daire Başkanlığı (Cebeci/Ankara) adresine gönderilmiş olmasını veya e-Rapor sistemine kaydedilmesini sağlayınız. Zamanında e-Rapor sistemine kaydedilmeyen, zamanında gönderilmeyen ve postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.

(8) Yetkili sağlık kurulu tarafından verilen raporlara tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içinde itiraz edilebilecektir. Aday tarafından itiraz edildiği takdirde; itiraz dilekçesi o yerin İl Sağlık Müdürlüğünce ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte en yakın TSK sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneye sevk edilecektir. Birinci ve ikinci rapor kararları aynı olursa karar kesinlik kazanacaktır. Çelişki halinde hasta İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği bir hakem hastaneye gönderilecektir. Bu hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesin olacaktır. İtiraz işlemleri 10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen hükümlere göre yürütülecektir.

(9) Sağlık durumunuz ve sağlık raporunuzla ilgili herhangi bir tereddüt oluştuğunda, yerleştirilmiş olsanız dahi idare tarafından gerekli görülmesi halinde tekrar sağlık kurulu raporu almaya gönderilebilirsiniz. Olumsuzluk olması durumunda adaylığınız iptal edilecektir.

(10) Tarafınıza sağlık işlemleri ile ilgili yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sağlık kurulu raporlarınızın MSB Personel Temin Daire Başkanlığına ulaşıp ulaşmadığını

https://personeltemin.msb.gov.tr adresi "e-DEVLET ile giriş / TERCİH İŞLEMLERİ / Mesajlarım" sekmesinden kontrol edebilirsiniz.

e. Değerlendirme ve Sınıflandırma Nasıl Yapılacaktır?

(1) Aday Değerlendirme Puanı (ADP); uygulama mesleki sınav puanı, fiziki yeterlilik testi, mülakat sınavı puanlarının bakanlıkça belirlenecek oranda yüzdelerinin alınmasını müteakip toplanmasıyla elde edilecek puana, 7179 Sayılı Askeralma Kanunu'nun 40'ıncı maddesinde belirtilen aşağıdaki puanların ilave edilmesiyle hesaplanacak,

(2) 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında, internet üzerinden yapılacak başvuru tarihinin son günü itibarıyla askerlik hizmetini tamamlayan adayların, aşağıda belirtilen hususları terhis belgesi/belgeleri [askerlik durumu (terhis tarihleri) sistem üzerinde görüntülenen] ve diploma ile belgelemeleri halinde eğitim durumları dikkate alınarak; uygulamalı mesleki sınavı puanı, fiziki yeterlilik testi ve mülakat puanının bakanlıkça belirlenecek oranda yüzdelerinin alınıp toplanmasıyla elde edilecek puana,

(a) Meslek yüksekokulu veya mesleki ve teknik lise mezunu adaylar hariç olmak üzere ilk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayıp terhis olanların Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Puanının aritmetik ortalamasına 3 puan, altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Puanının aritmetik ortalamasına 9 puan,

(b) Meslek yüksekokulu veya mesleki ve teknik lise mezunlarından;

(I) İlk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Puanının aritmetik ortalamasına 6 puan,

(II) Altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Puanının aritmetik ortalamasına 12 puan ilave edilecektir.

(3) Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar, Aday Değerlendirme Puanına (ADP) göre yüksekten düşüğe doğru sıralanacak, aday değerlendirme puanı eşit olan adaylardan; sırasıyla mülakat puanı yüksek olan aday, mülakat puanlarının eşit olması halinde Fiziki Yeterlilik Testinden aldığı puanı daha yüksek olan aday, her iki sınav puanlarının da eşit olması halinde yaşça büyük olan aday başarı sıralamasında üstte yer alacaktır.

(4) Şehit veya gazi eş ve çocukları başvuru kılavuzunda belirtilen şartları taşımaları halinde uygulama sınavda almış olduğu puana %10 ilave edilerek (Bakanlıkça baraj puan belirlenmesi halinde baraj puanını geçmek kaydıyla) aday değerlendirme puanı hesaplanarak şehit veya gazi eş ve çocukları kontenjanı dahilinde sınıflandırılacak, bu adaylardan toplam kontenjanın % 5'ine kadarı temin edilecektir. Kontenjana giremeyenler diğer adaylar ile birlikte sınıflandırma işlemine tabii olacaktır.

f. Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması Nasıl Yapılmaktadır?

(1) Seçim aşamalarında başarılı olan adayların arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması işlemleri; 17 Nisan 2021 tarihli ve 31457 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında yürütülmektedir.

(2) Adayların arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması işlemlerinin gecikmeye mahal verilmeden sonuçlanması için ikametgah adreslerinin güncel tutulması gerekmektedir.

g. Sonuçların Duyurulması ve Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?

(1) Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan asıl/yedek aday listesi ve konu ile ilgili tüm açıklamalar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

(2) Sınavlarda başarılı olan adaylar; sınav sonuçları hakkındaki bilgileri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yer alan aday takip programından öğrenebileceklerdir. Adaylık durumunuza ilişkin güncel gelişmeleri https://personeltemin.msb.gov.tr adresi "e-DEVLET ile giriş / TERCİH İŞLEMLERİ / Mesajlarım" sekmesinden kontrol edebilirsiniz.

(3) Adaylara posta veya diğer iletişim araçlarıyla ayrıca sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Resmi internet sayfasından yapılan sonuç sorgulamaları ve ilanlar tebliğ niteliğindedir. Adaylar yayınlanan sonuç ve ilanları kendileri takip etmekle yükümlüdürler.

(4) Adaylara, eğitim birliklerine katılış tarihleri ile katılış esnasında getirecekleri belgeler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından duyurulacaktır. Adayların başvurularında beyan ettikleri telefona yapılan duyurular ile Bakanlık internet sitesinden yapılan duyurular adaylara tebligat yerine geçmektedir. Tebligattan dolayı oluşan olumsuz durumlardan Bakanlık sorumlu tutulamaz.

(5) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

Tarihi, zaferler ve kahramanlıklarla dolu Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapma onurunu yaşamanız ve bunun gururunu ailenize de yaşatmanız dileğiyle sizleri bekliyoruz.

Tüm adaylarımıza seçim aşamalarında başarılar diliyoruz.

Çevrimiçi (Online) Başvuru Formu https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanmıştır.

SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ (BÖLÜM-2)

Değerli Adaylar;

Bu kılavuzda Sözleşmeli Erliğe ilişkin genel bilgilere, kimlerin başvuru yapabileceğine, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağına, seçim aşamaları, değerlendirme ve sınıflandırma faaliyetlerinin nasıl yapılacağına yer verilmiştir. Siz de en az ilköğretim diplomasına sahipseniz;

> Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, 01 Ocak 2025 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 2000 tarihinden sonra doğanlar),

> Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 2000 tarihi ile 31 Aralık 2005 tarihleri arasında doğanlar) ve diğer başvuru şartlarını taşıyorsanız bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyarak Sözleşmeli Er olmak için hemen başvuruda bulunabilirsiniz.

1. SÖZLEŞMELİ ERLİK HAKKINDA BİLGİ

a. Sözleşmeli Erbaş ve Er;

Sözleşmeli erbaş ve er; vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin yapmış oldukları görevleri yerine getirmek için belirli bir ücret karşılığı 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu esaslarına göre istihdam edilen, erbaş ve er kadrolarında görev yapan asker kişidir.

(1) Sözleşmeli er adayları ön sözleşme yapılarak askeri eğitime alınır. Askeri eğitimi başarı ile tamamlayanlarla, yetkili komutanlıklarca dört yıldan fazla olmamak kaydıyla en az üç yıllık sözleşme yapılır. Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak şartıyla azami yedi yıllık hizmet süresi sonuna kadar uzatılabilir. Sözleşmeli erbaş ve erler, sözleşme süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedemezler.

(2) En az ilköğretim ve yurt dışındaki dengi okul mezunu olanlardan;

(a) Askerlik hizmetine başlamadan sözleşmeli erliğe kabul edilenlerin sevkleri; ilgili Kuvvet Komutanlığının, Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifine istinaden, sözleşmeli er oluncaya kadar Milli Savunma Bakanlığı tarafından tehir edilir.

(b) Askerlik yükümlülüğünü daha önce tamamlamamış olanların, askerlik yükümlülüklerine ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun olarak, ön sözleşme imzalandığı tarihten itibaren ay olarak geçirdiği sürelerin üçte biri askerlik hizmetinden sayılır.

(3) Sözleşmeli erler, muvazzaflık hizmetinde olan emsal rütbedeki erbaşların üstü, emsal rütbedeki uzman erbaşların astıdır.

(4) Sözleşmeli erlikte en az iki yılını tamamlayanlar, kadro görev yeri uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dahilinde onbaşılığa; sözleşmeli onbaşılıkta en az iki yılını tamamlayanlar, kadro görev yeri uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dahilinde çavuşluğa geçirilir.

b. Özlük, Sosyal, Mali Hakları ve Çeşitli Hükümler:

(1) Sözleşmeli erlerin kıyafetleri, vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin kıyafetleri ile aynıdır. Farklı bir işaret veya amblem kullanılmaz.

(2) Sözleşmeli erlerin sadece kendilerine MSB Akıllı Kart'ı verilir.

(3) Sözleşmeli erler, mesaiye gidiş ve gelişlerinde servis araçlarından istifade edebilir.

(4) Sözleşmeli erler görev yaptıkları kadroya karşılık gelen silahlarını kullanırlar (Örneğin; piyade tüfeği, makineli tüfek, roketatar vb.).

(5) Sözleşmeli erlerin günlük faaliyet programı ve hafta sonu izinleri, 7179 sayılı Askeralma Kanunu gereği askerlik yapanlarda olduğu gibidir. Sözleşme ve görev süresince kışlada iskan edilirler. Ancak, sözleşmeli erlere birliğin günlük faaliyet programı ile görevlerini ve emniyetini aksatmayacak şekilde hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu görev yerlerinden ayrılmaları için izin verilir.

(6) Sözleşmeli erbaş ve erler, ilgili mevzuattaki şartları taşımaları ve yapılacak sınavlarda başarılı olmaları kaydıyla uzman erbaşlık ve astsubaylığa geçiş yapabilirler.

(7) Sözleşmeli erbaş ve erlere sözleşme süresi sonunda, TSK'dan ayrılmaları halinde yapılmakta olan ödeme, bağlı bulunduğu Bakanlık bünyesi içerisinde kalmak şartı ile uzman erbaş olmaları halinde de yapılmaktadır.

(8) Sözleşmeli erbaş ve erlere, sözleşme tarihinden geçerli olarak 15.330 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın hizmet yıllarına göre 6191 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde belirlenen oran ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden aylık ücret verilir.

(9) 6191 sayılı Kanuna göre; kendi kusurları olmaksızın veya ilk sözleşmesini yahut müteakip sözleşme süresini bitirmesinden dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan sözleşmeli erlere, ayrıldıkları tarihteki 15.330 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın, bu Kanuna ekli (2) sayılı Cetvelde hizmet yıllarına göre belirlenen oran ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılır.

(10) Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuattaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına Milli Savunma Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde atanırlar.

(11) Sözleşme imzalayan sözleşmeli erbaş ve erlerin barışta her yıl 30 gün yıllık planlı izin hakkı vardır. Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere 15 güne kadar yıllık mazeret izni verilebilir. 15 günlük yıllık mazeret izni dışında sözleşmeli erlere; ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü halinde 10 gün, kendisinin evlenmesi halinde 7 gün, eşinin doğum yapması halinde 10 gün, yangın, deprem ve su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde 30 güne kadar mazeret izni verilebilir. Bu mazeret izinleri yıllık izinden sayılmaz.

(12) Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personelden hizmette bulundukları süre içinde vefat edenlerin eş, çocuk, anne ve babaları ile malul olanların kendilerine sosyal ve ekonomik destek sağlamak, imkanlar ölçüsünde hukuki destek vermek ve/veya doğal afetler nedeniyle maddi ve manevi zarar görmeleri halinde maddi yardımda bulunarak mağduriyetleri hafifletmek ve dayanışma ruhunu tesis etmek amacıyla kurulan TSK Dayanışma Vakfı'na üye olmaları durumunda bu kurumca sağlanan imkanlardan sözleşmeli erler de istifade ederler.

(13) MY-114-1 (C) Silahlı Kuvvetler İstihbarata Karşı Koyma, Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesi 8'inci Bölüm 11'inci madde (ğ) bendinde; "TSK bünyesindeki personelden çifte vatandaşlığa sahip olduğu tespit edilenlerin sıralı amirlerince vukuatlı nüfus kayıt örneği istenir. Söz konusu personel, yabancı ülke uyruğundan çıkması ve sadece T.C. vatandaşlığını seçmesi konusunda yazılı olarak ikaz edilerek, konu ile ilgili adli ve idari işlemleri tamamlaması için kendisine bir süre tanınır. Personelin gerekli işlemleri başlatıp başlatmadığı takip edilerek sonucu ilgili Kuvvet Komutanlığının İstihbarat Başkanlığına bildirilir. Yapılan ikazlara rağmen çifte vatandaşlık durumunu devam ettirmekte ısrar eden personel hakkında gerekli yasal işlem başlatılır." düzenlemesi mevcuttur. Herhangi bir nedenle, yerleştirildikleri Kuvvet Komutanlığına kesin kayıt öncesinde sahip olduğu yabancı ülke uyruğundan çıkmayan ve sadece T.C. vatandaşlığını seçmeyen adaylar, haklarında yukarıda ifade edilen Yönerge hükmünün uygulanmasını kabul etmiş sayılacaktır.

2. BAŞVURU

a. Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir?

Sözleşmeli erliğe aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar başvurabilir. (Sözleşmeli erliğe başvuru yapan aday bu temin başlığı altındaki Uzman Erbaşlığa başvuru yapamaz.)

Başvuru Koşulları:

(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,

(2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

(3) Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı 01 Ocak 2025 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 2000 tarihinden sonra doğanlar),

Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 2000 tarihi ile 31 Aralık 2005 tarihleri arasında doğanlar),

(4) Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

(5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli er olarak istihdam edilmemiş olmak,

(6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

(7) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,

(b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

(c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148'inci maddesinde belirtilen

suçlardan birisinden mahküm olmamak,

(8) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahküm olmamak,

(9) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin Milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

(10) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

(11) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat eden adaylardan, askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar için Birlik Komutanlıklarından Sözleşmeli Er Olacaklar İçin Nitelik Belgesi (Ek-2) almış olmak,

(12) Sözleşmeli Er Adayları Boy ve Kilo Standartları Tablosunda (Ek-3) belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Sözleşmeli er adaylarında ağırlık üst sınırı tablodaki üst sınırdan 10 kg fazla olabilir.),

(13) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erler için belirtilen şartları taşımak,

(14) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

UYARI: Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.

b. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

(1) Adaylar ön başvurularını 28 Eylül 2025 (saat 23.59'a kadar) tarihine kadar

https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak çevrimiçi (online) gerçekleştireceklerdir. Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra başvuru sayfasının çıktısını alarak kıta özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir.

(2) Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını ve sonrasında 29 Eylül 2025 (saat 23.30'a kadar) tarihine kadar sınav ücretlerini ödemelerini müteakip başvuru bilgileri başvuru merkezinde kayıt altına alınacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.

(3) Başvuran adaylardan; milli sporcu belgesine (Atıcılık, Atletizm, Biatlon, Kick Boks, Kürek, Modern Pentatlon, Okçuluk, Oryantiring, Spor Tırmanma, Triatlon, Yelken, Yüzme branşlarında Federasyonların Olimpik ve Milli Takım kadrolarında yer almış) sahip olanların bilgilerim sayfasında yer alan "Diğer Bilgi/Belgeler" kısmından yüklenmesi gerekmektedir.

(4) Çevrimiçi (online) başvurular, başvuru yapılan internet sayfasından e-devlet şifresi girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

(5) Adaylara gerekli görüldüğü takdirde telefon veya kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, adaylar kendilerinin ya da kendilerine ulaşabilecek yakınlarının cep telefonlarını başvuru esnasında doğru ve eksiksiz beyan etmekle sorumludurlar.

(6) Başvurusu kabul edilen adaylara; aday başvuru miktarına göre planlama yapılarak, idarece belirlenen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden seçim aşamalarına katılmaları için çağrı yapılacaktır. Adayın internet üzerinden başvuru durumunu takip ederek yapacağı işlemleri öğrenmesi kendi sorumluluğundadır. Bu husus, askerlik hizmeti devam eden adaylara ilgili birlik komutanları tarafından hatırlatılacaktır. Bu sebeple https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinin takip edilmesi mağduriyetleri engelleyecektir.

UYARI: İnternet ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayarak geçersiz sayılacaktır.

c. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

(1) İnternet üzerinden yapılacak başvurulara istinaden adaylar sınavlara planlanacak,

(2) Adayların başvurularına; başvuru son günü esas alınarak başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları kontrol edilerek (başvuruların son günü itibarıyla yaş, eğitim, terhis vs.) işlem yapılacak,

(3) Adayların asıl başvuru işlemleri ise seçim aşaması işlemleri için MSB Personel Temin Daire Başkanlığı (Cebeci/ANKARA) yerleşkesinde veya sonradan duyuru yapılacak sınav merkezine geldiklerinde başvuru evrakları kontrol edilerek yapılacaktır. Bu nedenle başvuru evraklarını beyan etmeyen, başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmeyecek,

(4) Sınav ücreti yatırması gereken adayların; başvuruların tamamlanmasını müteakip 29 Eylül 2025 (saat 23.30'a kadar) tarihine kadar belirlenen miktarı yatırmamaları durumunda ön başvurusu geçersiz sayılacaktır.

ç. Askerlik Hizmeti Esnasında Başvuran Adaylara Birlik Komutanlıklarınca Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir?

(1) Askerlik hizmeti sırasında başvuruda bulunacak adaylardan, askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar için birlik komutanlıkları ve kurum amirliklerince, Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde bulunan nitelik belgesi doldurulacak, müteakiben onaylananlar mühürlenecek ve zarflanacaktır (askerlik hizmeti 3 aydan az olan adaylar için nitelik belgesi tanzim edilmeyecektir).

(2) Askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayan adaylardan adli (disiplin kurulu dahil) işlemi olanlara ait ilgili belgeler, varsa Rehberlik ve Danışma Merkezi sürecine ait tespitler ile arşiv

araştırma sonucu da bu zarfın içerisine konulacaktır. Nitelik belgesi adaylar tarafından, kapalı ve mühürlü zarf içerisinde sınavlara gelirken getirilecektir. Açık zarf ve mühürsüz nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir.

UYARI : "Sözleşmeli er olmaya layık değildir." kanaatli nitelik belgesi gönderilmeyecek, adaya tebliğ edilerek şahsi dosyasına konulacaktır. Bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir. Ayrıca adaya ait başvuruyla ilgili herhangi bir belge, resmi evrak kanalı ile gönderilmeyecektir.

(3) Birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri, bir dosyaya adayların kapalı/mühürlü zarf içerisine konulmuş nitelik belgesi (askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar için) ile varsa mahkeme evraklarını koyarak adaylara teslim edecek, adaylar ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken bu dosyayı yanlarında getireceklerdir. Bu zarf hiçbir şekilde adaylar tarafından açılmayacak olup, kapalı ve mühürlü bir şekilde evrak kontrol aşamasında sınav merkezine teslim edilecektir. Adaya zarfı açmaması gerektiği hususu tebliğ edilecektir.

(4) Askerlik hizmeti devam eden başvuru sahibi adaylara;

(a) Nüfus cüzdanı/kimlik kartı (askeri kimlik dahil) sınavlara katılmaları maksadıyla teslim edilecek,

(b) Sınavlar ve sağlık raporu işlemleri süresince MY 52-13 TSK Erbaş ve Er İşlemleri Yönergesine göre diğer izinler kapsamında (sınav belgelerini ibraz etmeleri halinde kanuni izinlerine mahsuben) izin verilecektir.

d. Başvuru Sonuçları Ne Zaman ve Nerede Yayımlanmaktadır?

(1) Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarih; aday başvuru miktarına göre planlama yapılarak, idarece belirlenen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta veya cep telefonuna kısa mesaj ile bilgilendirme yapılabilmektedir. Bu nedenle adayların başvuru esnasında özellikle cep telefonu ve adres bilgilerini sisteme doğru bir şekilde girmeleri zorunludur. Ayrıca, aday bilgilerinde değişiklik olması durumunda dilekçeyle Personel Temin Daire Başkanlığına müracaat etmeleri önem arz etmektedir. Aksi durumda aday ile iletişim kurulamamasından Personel Temin Daire Başkanlığı sorumlu olmayacaktır.

(2) Adaylar seçim aşaması sınavlarına yeterli süre öncesinden çağrılmaktadır. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmamaktadır. Bu nedenle, seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız gerektiğini internetten öğrenme zorunluluğu bulunmaktadır.

3. SINAV ÜCRETİ

a. Sınav ücreti 250 (ikiyüzelli) TL'dir.

b. Sınav ücretleri; başvuru işlemlerinin tamamlanmasını müteakip en geç 29 Eylül 2025 (saat 23.30'a kadar) tarihine kadar T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden Ödemeler/Eğitim ve Sınav Ödemeleri/Sınav Ödemeleri/Milli Savunma Bakanlığı Personel Sınav Ödemeleri ekranından, başvuru sahibinin (adayın) TC Kimlik Numarası girilerek yatırılacaktır.

c. Şehit/gazi eş veya çocuğu olduğunu belirten adayların; https://personeltemin.msb.gov.trsitesinden başvuru yaptığı esnada şehit/gazi eşi veya çocuğu olduğunu işaretlemesi gerekmektedir. Hak kaybına uğramamanız açısından bu durum önem arz etmektedir. Bu kapsamda;

(1) MSB Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliği 8.maddede (1.fıkra, c. Bendi, 1, 2, 3 ve 4 numaralı küçük bentlerinde) belirtilen şehit/gazi eş ve çocukları, ilgili kurumdan/bakanlıktan (Sosyal Güvenlik Kurumu veya Aile ve Sosyal Hizmetler Kurumundan) alınmış kanun numarasını belirtir onaylı belgeyi başvuru esnasında taratarak sisteme yükleyecek, belgenin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisini beraberinde getirilecek,

(2) Söz konusu belgeyi başvuru esnasında sisteme yükleyen şehit/gazi eş ve çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.

(3) Sehven yapılan sınav ücreti ödemeleri iade edilmeyecek/devredilmeyecektir.

(4) Şehit/gazi eş veya çocuğu olduğunu belirterek başvuru yapan adaylardan Şehit/gazi eş veya çocuğu olmadığı tespit edilen adayların başvuru şartlarını sağlamış olsalar dahi başvuru ücreti yatırmaması nedeniyle adaylığı sonlandırılacaktır.

ç. Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d. Sınav ücretlerini yatırdığı halde başvuru şartlarını sağlamayan, sınava girmeyen, sınava giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan, sınav aşamalarının herhangi birinde başarısız olan, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması/arşiv araştırması aşamalarının herhangi biri olumsuz sonuçlanan adayların sınav ücretleri iade edilmeyecek/devredilmeyecektir. Bu konu ile ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır. Sınav ücretlerinin doğru yatırılmasının sorumluluğu tamamen adaya aittir.

e. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari sebeplerle sınava girememesi durumunda, sınavın ait olduğu yıl içerisinde dilekçe ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir.

4. SINAV VE SEÇİM AŞAMALARI

a. Sınavlar ve Seçim Aşamaları Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır?

Başvurusu kabul edilen adaylar, MSB Personel Temin Daire Başkanlığı (Cebeci/ANKARA) yerleşkesinde veya daha sonradan duyuru yapılacak sınav merkezinde aşağıda belirtilen aşamalardan geçecektir. Adaylara seçim aşaması sınavları kapsamında yazılı sınav yapılmamaktadır. Seçim aşamaları aşağıda belirtilen sıra ile aşamalı olarak gerçekleştirilir. Bu aşamaların birinde başarısız olan aday bir sonraki aşamaya geçemez ve başarısız sayılır. Adayların bütün işlemleri aynı gün içerisinde tamamlanacak, tüm aşamalarda başarılı olan adaylar sağlık raporuna yönlendirilecektir.

(1) Evrak kabul faaliyetleri,

(2) Fiziki değerlendirme (boy ve kilo oranlarının Ek-3'e göre kontrolü),

(3) Fiziki yeterlilik testi (Ek-4),

(4) Mülakat,

(5) Sağlık raporu, arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması işlemleri.

b. Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır?

Başvurusu kabul edilen adayların sınavları internette yayımlanacak tarihte MSB Personel Temin Daire Başkanlığı (Cebeci/ANKARA) yerleşkesinde veya sonradan duyuru yapılacak sınav merkezinde icra edilecektir.

c. Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

(1) Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken aşağıdaki belgeleri getireceklerdir.

(a) Sınava Çağrı Belgesi: Adayın başvurusunun kabul edildiğine dair internetten alınacak bilgisayar çıktısı,

(b) Sözleşmeli Er Olacaklar İçin Nitelik Belgesi: Askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar adaylar için (Ek-2),

(c) Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı (Aslı) : Adayın kendisine ait nüfus cüzdanı/kimlik kartının aslı (askerlik hizmetine devam eden adaylar dahil),

AÇIKLAMA: Nüfus/kimlik bilgilerinde değişiklik yapmış olanlar, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği getireceklerdir.

(ç) Öğrenim Diploması: Diplomanın/öğrenim belgesinin (e-devlet öğrenim belgesi de kabul edilecektir) / öğrenim durumunu gösterir belgenin (en son mezun olduğu okul) aslı ve fotokopisi (Diploması kayıp olanlar, öğrenim aşamalarını gösteren bilgiyi içerecek şekilde okul müdürlüğüne onaylatılmış diploma kayıp belgesini getireceklerdir),

AÇIKLAMA: Öğrenimini yurtdışında yapanlar, yetkili kurumlardan (Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu) alınmış diploma (öğrenim durum denklik belgesinin) aslı ve bir adet fotokopisini getireceklerdir.

(d) Terhis Belgesi: Askerlik hizmetini tamamlayan adaylar; terhis belgesi/belgelerinin aslı (adayın yanında olacaktır) veya askerlik şubesi onaylı fotokopisi (7179 Sayılı Askeralma Kanunun kapsamında altı ay askerlik hizmetini tamamlayıp terhis olanlar bir terhis belgesi, altı ay askerlik hizmetini tamamlayıp sonrasında ikinci altı ay (toplam on iki ay) askerlik hizmetini tamamlayan adaylar iki adet terhis belgesi getirecektir. Askerlik hizmetini tamamlayan adaylar için, askerlik durum belgesi terhis belgesi yerine kabul edilmeyecektir. Terhis belgesi/belgelerini getirmeyen ve askerlik durumu (terhis tarihleri) sistem üzerinde görüntülenemeyen adaylara 7179 Sayılı Askeralma Kanununun 40'ıncı maddesinde belirtilen ek puanlar verilmeyecek olup adaylık işlemleri devam ettirilecektir (eksik evrak işlemi uygulanmayacak),

(e) Askerlik Durum Belgesi: Askerlik hizmetini yapmamış olan adaylar Askerlik Durum Belgelerini e-Devlet üzerinden temin edebilecekler, bahse konu belgenin onaylı olması şartı aranmayacaktır,

(f) Varsa ehliyet, askeri ehliyet ve atıcılık, aşçı, fırıncı, elektrikçi vb. branşları ile kurbağa adam, dalgıç, paraşütçü vs. gibi özel yeteneği bulunan adaylara yönelik bonservis, Milli sporcu belgesi, kurs belgesi, sertifika, mesleki eğitim belgesi, diploma veya başarı belgesi asılları ve fotokopileri;

(I) Askerliğini aşçı, fırıncı, elektrikçi vb. kadrolarında çalıştığını gösteren terhis belgesi veya birlik komutanı tarafından imzalı onaylı belgeler,

(II) Atıcılar için, Avcılık ve Atıcılık Federasyonundan alınmış atıcılık lisansının aslı ve fotokopisi,

(III) Askerlik hizmeti esnasında Atış Başarı Şerit Rozeti alanların berat aslı ve fotokopisi,

(g) Adli Sicil veya Adli Sicil Arşiv Kaydı (olmadığına dair e-Devlet çıktısı), kaydı bulunanların ilgili mahkeme kararı/kesinleşme şerhinin aslı ve fotokopisi,

(ğ) Fiziki Yeterlilik Testi İçin Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu: Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adaylar tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) "adayın spor yapmasında sakınca bulunmamaktadır" onaylı Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu (Örneği Ek-5'tedir),

(h) Aday tarafından doldurularak beraberinde getirilecek olan Aday Bilgi Formu (Örneği Ek-6'tadır),

(ı) Şehit/gazi eşi veya çocuğu olduğunu belirten adayın;

(I) https://personeltemin.msb.gov.tr sitesinden başvuru yaptığı esnada şehit/gazi eşi veya çocuğu olduğunu işaretlemesi gerekmektedir. Aksi halde ikinci seçim aşamalarında şehit/gazi eşi ve çocuğu olduğunu belgelendirseler dahi şehit/gazi eşi veya çocuğu kontenjanına dahil edilmeyeceklerdir. Şehit/gazi eş ve çocukları MSB Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre değerlendirilmektedir. Şehit/gazi hükümleri sadece;

(aa) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personeli, Emniyet Teşkilatından emniyet hizmetleri sınıfına mensup personel ve Milli İstihbarat Teşkilatı personelinden hayatını kaybetmesi nedeniyle 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 45'inci, 56'ncı ve 64'üncü maddeleri, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47'nci maddesi, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanların,

(bb) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personeli, Emniyet Teşkilatından emniyet hizmetleri sınıfına mensup personel 1-22

ve Milli İstihbarat Teşkilatı personeli, diğer kamu görevlileri, güvenlik korucuları ve sivillerden hayatını kaybeden veya malul olan ve 5434 sayılı Kanunun 64'üncü maddesi, 5510 sayılı Kanunun 47'nci maddesinin sekizinci fıkrası, 3713 sayılı Kanun, 2330 sayılı Kanun ile 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre kendisine veya yakınlarına aylık bağlananların,

(cc) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık bağlananların, * 8/2/2018 tarihli ve 7091 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 9'uncu maddesi kapsamında tazminat hakkından yararlandırılanların, Eş ve çocukları hakkında uygulanır.

(II) Sosyal Güvenlik Kurumandan alınan ve kanun numarasını belirtir belgenin aslı ve bir adet fotokopisini beraberlerinde ve tam olarak getirmeleri gerekmektedir. Şehit/Gazi yakınlığını belgelendiremeyen adayların şehit veya gazi eş ve çocukları kontenjanı dahilinde sınıflandırılması yapılamayacak olup diğer işlemlerine aynı şekilde devam edilecektir. (Adayların çağrıldıkları günde seçim aşaması sınavlarına gelmeleri ve beraberinde getirdikleri belgelerin aslının yanında fotokopisinin de olması önem arz etmektedir). İkinci seçim aşamaları sonunda başarılı/başarısız olan tüm adayların kayıt kabul evrakları kendilerine iade edilecektir.

(2) Evrak kabul/kontrol faaliyetleri tamamlandıktan sonra gönderilen evraklara (Terhis Belgesi, Kurs Belgesi vs.) işlem yapılmayacaktır.

ç. Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır?

(1) Başvuru Evraklarının Kontrolü:

Başvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler Kayıt Kabul Komisyonu tarafından ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir.

(2) Fiziki Değerlendirme:

Adayın Ek-3'te yer alan boy ve kilo sınırları içerisinde olup olmadığı ölçülmektedir. Ölçümler mutlaka ayakkabısız yapılacaktır. Gerekli boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar başvuru şartlarını taşımadığından seçim aşamalarına devam edemezler. Bu aşamada elenen adayın itirazı sınav merkezinden ayrılmadan kabul edilir ve farklı tartı, ölçüm veya kontrol cihazları ile tekrar değerlendirilir. İkinci değerlendirmede belirlenen sonuçlar kesindir ve tekrar itiraz edilemez.

(3) Fiziki Yeterlilik Testi Uygulama Esasları:

(a) Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), başvuru evrakları uygun olan adaylara aynı gün içerisinde yapılmaktadır.

(b) Adaylar; sınav merkezinin fiziki ve iklim şartları dikkate alınarak yapılacak olan 400 metre düz koşu veya 400 metre hedef koşusundan herhangi biri ile mekik ve şınav testlerine tabi tutulmaktadır. Fiziki Yeterlilik Testi Standartları Ek-4'tedir.

(c) Adaylar, mekik ve şınav testlerinden en az birer puan, sınav merkezinin fiziki ve iklim şartlarına göre belirlenecek olan 400 metre düz koşudan en az 5 puan veya 400 metre hedef koşusundan en az 10 puan aldıkları takdirde bir sonraki aşamaya katılmaya hak kazanırlar. 2 ve daha fazla branştan puan alamayan aday not toplamına bakılmaksızın elenecektir.

(ç) Adayların, başarısız oldukları test/testlerden bir defaya mahsus olmak üzere aynı gün içerisinde itiraz sınavına girme hakları vardır.

(d) Adayların FYT puanı, her bir testten aldıkları puanların toplamının test sayısına bölünmesiyle elde edilecektir.

(e) FYT'ye katılacak adaylar, herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacak olup tüm seçim aşamaları süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır. Ayrıca testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibarıyla testlere

katılamayacak durumda olan aday sınavlara kabul edilmeyecek ve kendisine başka bir sınav hakkı verilmeyecektir.

(f) Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) "adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca olmadığına dair rapor" alarak, ilgili rapor ile sınava gelmesi gerekmektedir (Örneği Ek-5'tedir).

(g) FYT'ye katılacak adaylara; FYT sınav merkezinde görevli personel tarafından, FYT'ye başlamadan önce, "FYT'de belirtilen tüm spor ve fiziksel faaliyetleri yapmama engel herhangi bir sağlık problemim ve Kurul Üyelerine bildireceğim hastalığım ve rahatsızlığım bulunmamaktadır ve FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık sorunumda sorumluluk tarafıma aittir" ibaresi bulunan "Muvafakat Yazısı" imzalatılacaktır.

(ğ) Ayrıca testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibarıyla testlere katılamayacak durumda olan ve tek hekimden alınmış sağlık raporunu getirmeyen aday sınavlara kabul edilmeyecek ve kendisine başka bir sınav hakkı verilmeyecektir.

NOT: Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı getireceklerdir (Mülakata spor kıyafeti ile girilebilecektir).

(4) Mülakat:

(a) Müracaatta bulunan aday ile mülakat komisyonu üyeleri arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru ve cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir. Bu kapsamda, mülakatta adaylar;

(I) Genel görünüş,

(II) Kendisinden istenileni kavrama yeteneği,

(III) Özgüveni,

(IV) Öz geçmişi,

(V) Kişiliği,

(VI) Psikolojik yapısı,

(VII) Kendini ifade edebilme yeteneği,

(VIII) Beden dilini kullanma becerisi,

(IX) Duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık,

(X) Askerlik mesleğine uygunluğu ve istekli olması, kriterleri gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir.

(b) Mülakat, kayıt kabul ve FYT aşamasından sonra aynı gün içerisinde uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70'tir. 70'in altında puan alanların adaylığı sonlandırılacaktır.

(c) Mülakat sonucunda adayların başarılı olup olmadıkları, mülakatın bitiminde/aynı gün kendilerine sözlü olarak tebliğ edilecektir.

(ç) Mülakat sonucuna idari itiraz hakkı bulunmamaktadır.

d. Sağlık İşlemleri Nasıl Yapılacaktır?

(1) MSB Personel Temin Daire Başkanlığı (Cebeci/ANKARA) yerleşkesinde veya daha sonradan duyuru yapılacak sınav merkezinde yapılacak Sözleşmeli Er Temin Faaliyeti kapsamında icra edilecek seçim aşamalarında başarılı olmanız halinde işlemlerinizin sürdürülebilmesi için Hastane Sevk Belgesi (Ek-7) ile sevk edileceğiniz Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarından "Sözleşmeli Er Olur" kararlı sağlık raporu almanız gerekmektedir. İstenen raporu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenmiş sayılacaklardır.

(2) Hastane tarafından verilen sağlık raporunun karar hanesini ve bilgilerinizi kontrol etmeniz gerekmektedir. Hatalı karar verilen adaylar sağlık raporlarını ilgili hastanelere müracaat ederek düzelttirmekten sorumludurlar. Sağlık işlemleriniz için sağlık kuruluşları tarafından herhangi bir ücret veya katkı payı alınmayacaktır.

(3) Tercih ettiğiniz Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına adınıza düzenlenmiş olan hastane sevk belgesi ve nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopiniz ile birlikte, ANKARA ili içi sevklerde en geç üç iş günü, ANKARA dışındaki illere sevklerde en geç beş iş günü içinde başvurmanız gerekmektedir. Hafta sonu tatili ve resmi tatil günleri iş günü olarak kabul edilmemektedir.

(4) Sevk belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde hastaneye başvurmayan ve sevk belgesini herhangi bir aşamada kaybeden, yırtan, kullanılamaz hale getiren adaylara yeni sevk belgesi verilmeyecektir. Herhangi bir kanuni mazeretini polisten veya jandarmadan alacakları tutanakla belgelendirenlere bir defaya mahsus olmak üzere Personel Temin Daire Başkanlığı tarafından aynı hastaneye sevk belgesi verilebilecektir. Aday dilekçe ve aldığı tutanak ile Personel Temin Daire Başkanlığına tekrar şahsen başvurarak sevk kağıdını yenileyebilecektir. Hastane tercih değişikliği yapılamayacaktır.

(5) MSB Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliği "Sağlık Kurulu Raporunun Alınması Madde-14 (3)" gereği; sağlık kurulu rapor işlemleri, Milli Savunma Bakanlığınca sonradan duyuru / ilan yöntemi ile belirlenen süre içerisinde tamamlanacak, bu tarihten sonra Personel Temin Daire Başkanlığına gönderilen sağlık raporlarına işlem yapılmayacak ve raporu ulaşmayan, geç ulaşan, hatalı rapor düzenlenen adayların adaylıkları sonlandırılacaktır. Belirtilen aksaklıkların takibi ve sorunun ilgili hastaneye başvurarak giderilmesi adayın kendi sorumluluğundadır.

(6) Hastaneler tarafından düzenlenen "Ön Bildirim Belgesi/Raporu" ve "Sağlık Kurulu Kararı Bildirim Belgesi" geçerli kabul edilmeyecektir.

(7) Sağlık raporları işlemleri yapılan hastane tarafından; sağlık raporlarının bir nüshası posta yoluyla Personel Temin Daire Başkanlığı (Cebeci/ANKARA) adresine gönderilecek veya e-Rapor sistemine kaydedilecektir. Herhangi bir hak kaybı yaşamamanız için, hastane sevk belgesi aldığınız tarihten itibaren sağlık raporu işlemlerinizi sonuçlandırılarak, hastane tarafından Personel Temin Daire Başkanlığı (Cebeci/ANKARA) adresine gönderilmiş olmasını veya e-Rapor sistemine kaydedilmesini sağlayınız. Zamanında e-Rapor sistemine kaydedilmeyen, zamanında gönderilmeyen ve postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.

(8) Yetkili sağlık kurulu tarafından verilen raporlara tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içinde itiraz edilebilecektir. Aday tarafından itiraz edildiği takdirde; itiraz dilekçesi o yerin İl Sağlık Müdürlüğünce ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte en yakın TSK sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneye sevk edilecektir. Birinci ve ikinci rapor kararları aynı olursa karar kesinlik kazanacaktır. Çelişki halinde hasta İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği bir hakem hastaneye gönderilecektir. Bu hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesin olacaktır. İtiraz işlemleri 10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen hükümlere göre yürütülecektir.

(9) Sağlık durumunuz ve sağlık raporunuzla ilgili herhangi bir tereddüt oluştuğunda, yerleştirilmiş olsanız dahi idare tarafından gerekli görülmesi halinde tekrar sağlık kurulu raporu almaya gönderilebilirsiniz. Olumsuzluk olması durumunda adaylığınız iptal edilecektir.

(10) Tarafınıza sağlık işlemleri ile ilgili yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sağlıkla ilgili adaylık işlemleri takibinizi https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden takip edebilirsiniz.

e. Değerlendirme ve Sınıflandırma Nasıl Yapılacaktır?

(1) Sınavların değerlendirilmesinde; Fiziki Yeterlilik Testi puanının %50'si ve Mülakat puanının %50'si alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

(2) Aday Değerlendirme Puanı (ADP); Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat puanının aritmetik ortalamasına, 7179 Sayılı Askeralma Kanununun 40'ıncı maddesinde belirtilen aşağıdaki puanların ilave edilmesiyle hesaplanacaktır.

(3) 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında, internet üzerinden yapılacak başvuru tarihinin son günü itibarıyla askerlik hizmetini tamamlayan adayların, aşağıda belirtilen hususları terhis belgesi/belgeleri (askerlik durumu (terhis tarihleri) sistem üzerinde görüntülenen) ve diploma ile belgelemeleri halinde eğitim durumları dikkate alınarak;

(a) Meslek yüksekokulu veya mesleki ve teknik lise mezunu adaylar hariç olmak üzere ilk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayıp terhis olanların Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Puanının aritmetik ortalamasına 3 puan, altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Puanının aritmetik ortalamasına 9 puan,

(b) Meslek yüksekokulu veya mesleki ve teknik lise mezunlarından;

(I) İlk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Puanının aritmetik ortalamasına 6 puan,

(II) Altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Puanının aritmetik ortalamasına 12 puan ilave edilecektir.

(4) Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar, aday değerlendirme puanına (ADP) göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak, sıralama işleminde adayların ADP'sinin eşit olması durumunda; ilk olarak sözlü sınav puanı yüksek olan aday, sözlü sınav puanlarının eşit olması halinde fiziki yeterlilik testinden aldığı puanı daha yüksek olan aday, her iki sınav puanının da eşit olması halinde yaşça büyük olan aday başarı sıralamasında üstte yer alacaktır.

(5) Şehit veya gazi eş ve çocukları başvuru kılavuzunda belirtilen şartları taşımaları halinde şehit veya gazi eş ve çocukları kontenjanı dahilinde sınıflandırılacak, bu adaylardan toplam kontenjanın yüzde beşine kadarı temin edilecektir.

(6) Adayların sınıflandırmaları; idarenin ihtiyaçları, sahip oldukları diploma, sertifika, Milli sporcu belgesi, kurs belgesi vb. ilave yetenekler dikkate alınarak Kara Kuvvetleri Komutanlığınca yapılacaktır.

f. Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması Nasıl Yapılmaktadır?

(1) Seçim aşamalarında başarılı olan adayların arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması işlemleri; 17 Nisan 2021 tarihli ve 31457 sayılı resmi gazetede yayımlanan 07 Nisan 2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında yürütülmektedir.

(2) Temel askerlik eğitimine sevk edilecek adayların arşiv araştırmaları ve güvenlik soruşturmalarının olumlu sonuçlanmış olması gerekmektedir. Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması tamamlanmayan ve olumlu sonuçlanmayan adaylar temel askerlik eğitimine sevk edilemezler.

(3) Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması işlemlerinin başlatılabilmesi için adayların e-Devlet üzerindeki adres bilgilerini güncel bulundurmaları önem arz etmektedir.

(4) Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmayan adaylar sınavlar sonucunda başarılı olsa dahi 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun 3'üncü Maddesinde belirtilen şartların tamamını taşımadığı gerekçesi ile başarısız sayılırlar.

g. Sonuçların Duyurulması ve Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?

(1) İkinci seçim aşamaları (Kayıt Kabul-FYT-Mülakat) sonucunda adayların başarılı olup olmadıkları, mülakatın bitiminde/aynı gün kendilerine tebliğ edilecektir.

(2) Adaylara posta veya diğer iletişim araçlarıyla ayrıca sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

(3) Her türlü duyuru ve bilgilendirme https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

(4) İkinci seçim aşamalarında başarılı olan asil/yedek adaylardan sağlık raporu ile arşiv araştırma ve güvenlik soruşturma işlemleri olumlu sonuçlanan adayların eğitim tebligatları ilgili Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılacak ve https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

(5) Resmi internet sayfasından yapılan sonuç sorgulamaları ve ilanlar tebliğ niteliğindedir. Adaylar yayınlanan sonuç ve ilanları kendileri takip etmekle yükümlüdürler. Bundan dolayı oluşan durumlardan Bakanlık sorumlu tutulamaz.

(6) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların yukarıda belirtilen internet adresinde yayımlanan sonuçlar hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

Ek:

1- Alım Yapılacak Sınıf / Branşlar ve Aranan Nitelikler (Bakım ve İstihkam Sınıfı Uzman Erbaşlar İçin)

2- Nitelik Belgesi (6 Sayfa)

3- Boy ve Kilo Standartları (1 Sayfa)

4- Fiziki Yeterlilik Testi Standartları (1 Sayfa)

5- Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu Örneği (1 Sayfa)

6- Aday Bilgi Formu (2 Sayfa)

7- Hastane Sevk Belgesi (2 Sayfa)

8- Sporcu Afişi (1 Sayfa)