Türk Silahlı Kuvvetleri 2025 yılı hukuk sınıfı muvazzaf subay adayı alım ilanı

ADAYLARIN DİKKATİNE!

1. Başvuru, sınav ve sınav sonrası işlemler hakkındaki konular bu kılavuzda açıklanmıştır.

2. Temin aşamalarında her türlü resmi duyuru ve bilgilendirme https://personeltemin.msb.gov.trinternet adresinden ve gerekli görülürse kısa mesaj (SMS) ile yapılacaktır.

3. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.

4. Yapılacak seçim aşamalarında başarılı olarak yerleştirme/sınıflandırması yapılan ve askeri eğitimlere tefrik edilen adayların askeri eğitim başlangıç tarihi itibarıyla devam etmekte olan doktora, yüksek lisans, kurs, eğitim, sınav vb. faaliyet/işlemleri nedeniyle yapacakları erteleme ve geç katılma taleplerinin, eğitimin devamlılığı açısından kabul edilmeme durumuna karşılık, eğitimlere tefrik edilecek adayların söz konusu işlem/faaliyetlerini askeri eğitim öncesinde düzenlemesi faydalı olacaktır.

5. Bu kılavuz, sadece içeriğinde belirtilen statü ve sınıflardaki personel temini faaliyetleri için geçerlidir.

6. 1325 Sayılı Askeri Okullar, Askeri Öğrenciler, Askeri Fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'un Ek Madde 17'si (Ek:12/6/2024-7517/20 md.) "Milli Savunma Bakanlığınca yapılacak sınavlarla ilgili her türlü açıklama, başvuru ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, Milli Savunma Bakanlığının internet sayfasında yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir." hükmü doğrultusunda tüm duyurular https://personeltemin.msb.gov.tradresinden yayımlanacak, gerektiğinde bilgilendirmeler kısa mesaj (SMS) ile yapılacak, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince internet adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

1. HUKUK SINIFI SUBAYLIK HAKKINDA GENEL BİLGİ

a. Hukuk sınıfı subay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu, Hukuk Sınıfı Subaylar Hukuk Hizmetleri Başkanlıkları ve Hukuk Hizmetleri Birimleri Hakkında Yönetmelik, Fakülte ve Yüksek Okullar Askeri Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelik ve MSB Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında, hukuk fakültelerini bitiren ve bu kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan kadın ve erkeklerden istihdam edilen subaylardır.

b. Hukuk sınıfına mensup subaylar tarafından 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümleri saklı kalmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının hukuk hizmetleri yürütülmektedir.

c. Asgari tugay (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında eşiti) komutanlığı nezdinde hukuk hizmetleri başkanlıkları veya birimleri, başta ceza, disiplin, idare, harekat ve uluslararası hukuk olmak üzere; nezdinde bulundukları kıta komutanı veya askeri kurum amirlerinin hukuk işlerinde yardımcısı olarak görev yapmaktadırlar.

ç. Hukuk sınıfı subaylar Milli Savunma Bakanlığınca meslek öncesi eğitime tabi tutulur. Eğitimde başarı gösterenlerin ilgili kanun/yönetmelik esaslarınca işlemleri yapılarak hukuk hizmetleri kadrolarına atanırlar. Bu eğitimlerde başarı gösteremeyenler istifa etmiş sayılır ve aldıkları aylıklar dışında devletçe bunlara yapılan masraflar, kanuni faizleri ile birlikte kendilerinden tahsil edilir.

d. Hukuk sınıfı subaylığa dış kaynaktan temin edilenler meslek öncesi eğitime ilave olarak, subay nasbedilmeden önce ilgili kuvvet komutanlıklarınca/MSÜ Rektörlüğünce askeri eğitime tabi tutulurlar.

e. Özlük ve Mali Haklar:

Hukuk sınıfı subaylar, 926 sayılı TSK Personel Kanunu, Hukuk Sınıfı Subaylar, Hukuk Hizmetleri Başkanlıkları ve Hukuk Hizmetleri Birimleri Hakkında Yönetmelik ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askeri Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelik hükümlerine tabi olacaklardır.

2. BAŞVURU

Bu başvuru kılavuzunun ilgili bölümlerinde; TSK'daki kıta ve askeri kurumlarda hukuk hizmetlerinin yürütülmesindeki personel ihtiyacının karşılanması maksadıyla, TSK'da hukuk sınıfı subay olarak istihdam edilmek üzere yapılacak personel temin faaliyeti kapsamında, adaylarda aranacak nitelikler, başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı, seçim aşamaları, değerlendirme esasları ile hukuk sınıfı subaylığa ilişkin genel bilgiler yer almaktadır. TSK'da ihtiyaç duyulan kontenjanlar doğrultusunda hukuk sınıfı subay olarak yer almaya istekliyseniz, bu kılavuzdaki bilgileri dikkatle okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.

a. Hukuk Sınıfı Subaylığa Kimler Başvurabilir?

(1) Türk Silahlı Kuvvetlerine hukuk sınıfı subay olarak istihdam edilmek üzere, Türkiye'deki hukuk fakültelerinden veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı bir hukuk fakültesinden son başvuru tarihi itibarıyla (15 Ekim 2025) mezun olanlar arasından mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında iç (muvazzaf veya sözleşmeli subay) ve dış kaynaktan aşağıda belirtilen koşullarda personel alınacaktır.

(2) İç kaynak kapsamında; Tük Silahlı Kuvvetleri mensubu muvazzaf veya sözleşmeli subaylardan 2.a. maddesindeki öğrenim koşullarını sağlayanlardan 2.b. maddesinde belirtilen başvuru ile ilgili koşulları sağlayanlar,

(3) Dış kaynak kapsamında; 2.a. maddesindeki öğrenim şartını ve 2.b. maddesinde belirtilen başvuru ile ilgili koşulları sağlayan erkeklerden;

(a) Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

(b) Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay/astsubay, erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (hakkında "yedek subay/yedek astsubay olamaz" kararı olanlar başvuramazlar) başvurabileceklerdir.

(4) Dış kaynak kapsamında 2.a. maddesindeki öğrenim şartını sağlayan ve 2.b. maddesinde belirtilen başvuru ile ilgili koşulları sağlayan kadınlar başvurabilecektir.

b. Adaylarda Aranacak Nitelikler Nelerdir?

(1) Genel Şartlar:

(a) Türk vatandaşı olmak,

(b) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

(c) Askeri Okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkartma cezası almamış olmak,

(ç) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı veya sözleşmeli er/erbaş olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak,

(d) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 148'inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahküm olmamak ya da soruşturma veya kovuşturma altında bulunmamak,

(e) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,

(f) Erkek adaylar için yedek subay olma koşullarını taşımak,

(g) Subay nasbedilmek için 926 sayılı TSK Personel Kanunu'ndaki şartları taşımak,

(ğ) Başvuran adaylar için Tablo-1'de belirtilen alanlarda Fiziki Yeterlilik Testinde (FYT) başarılı olmak,

(h) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak.

(2) Öğrenim ile İlgili Şartlar:

(a) Türkiye'deki hukuk fakültelerinden veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı bir hukuk fakültesinden mezun olmak,

(b) Herhangi bir bakanlık veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmamak ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek.

(3) Yaş ile İlgili Şartlar (Sadece dış kaynaktan başvuracak erkek ve kadın adaylar için):

01 Ocak 2025 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(a) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1998 ve daha sonraki doğumlular),

(b) Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1993 ve daha sonraki doğumlular),

(4) Rütbe ile İlgili Şartlar (Sadece iç kaynaktan başvuracak muvazzaf ve sözleşmeli subaylar için):

İç kaynaktan hukuk sınıfı subay ihtiyacı muvazzaf subay veya sözleşmeli subaylardan hukuk fakültesi mezunu üsteğmen, yüzbaşı veya binbaşı rütbesinde olanlar arasından sağlanır.

(5) Sağlık ile İlgili Şartlar:

(a) İç kaynaktan başvuru yapan ve seçim aşamalarında başarılı olan adaylardan muvazzaf veya sözleşmeli subay olanlar, 15/04/2020 tarihli ve 31100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde hukuk sınıfı subaylar için belirlenen sağlık şartlarına uygun kararlı sağlık raporunu almak üzere hastaneye sevk edilecektir.

(b) Dış kaynaktan başvuru yapan ve seçim aşamalarında başarılı olan adaylar, 15/04/2020 tarihli ve 31100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde belirtilen, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan TSK Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarından "Ek-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi (2) Nu.lı Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur" kararlı sağlık raporunu almak üzere hastaneye sevk edilecektir.

(c) İç ve dış kaynak temin durumuna göre Yönetmelik esaslarınca Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sağlık kurulu raporu şartları hastane sevk yazısında belirtilecektir.

(ç) Sağlık kurulu raporu için başvuran adaylar; sevk edildikleri hastanede bulunan sağlık bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiş sayılacak, istenen sağlık kurulu raporunu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenmiş sayılacaktır.

(d) En son adayın hastaneye sevk tarihinden itibaren sağlık raporu işlemleri Bakanlıkça belirlenecek süre içerisinde (adayın sağlık raporuna itiraz ederek hakem hastaneye gitmesi üzerine geçen süreler dahil) tamamlanacak, bu tarihten sonra Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığına gönderilen/ulaşan sağlık raporlarına işlem yapılmayacak ve raporu ulaşmayan, geç ulaşan, hatalı rapor düzenlenen adayların adaylıkları sonlandırılacaktır. Belirtilen aksaklıkların takibi ve sorunun ilgili hastaneye başvurarak giderilmesi adayın kendi sorumluluğundadır.

(e) Hastaneler tarafından düzenlenen "Ön Bildirim Belgesi/Raporu" ve "Sağlık Kurulu Kararı Bildirim Belgesi" geçerli kabul edilmeyecektir.

(f) Hastaneler tarafından sağlık kurulu raporlarının uygun/hatasız şekilde düzenlenmemesinden, Personel Temin Daire Başkanlığına zamanında ulaştırılmamasından ve posta kanalıyla gönderimlerde yaşanması muhtemel gecikmelerden Milli Savunma Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

(6) Özel Şartlar:

(a)Tablo-1'de belirtilen Fiziki Yeterlilik Testi ile Mülakat Faaliyetinde başarılı olmak,

(b) Adayların 15 Nisan 2020 tarihli ve 31100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde belirtilen ve Bakanlıkça belirlenen boy ve kilo sınırlarında olmaları gerekmektedir. (Adaylar için boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram Tablo-2'dedir.)

(c) Yedek subay/yedek astsubaylar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği Tablo-3'te bulunan "Muvazzaf Subay Olur" nitelik belgesini almış olmak,

(ç) Halen askerlik hizmetini 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında erbaş ve er olarak yapanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği Tablo-4'te bulunan "Muvazzaf Subay Olur" nitelik belgesini almış olmak,

(d) Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar için üç sicil amirinden Tablo-5'te bulunan "uygun onaylı" nitelik belgesi almak,

(e) TSK'da Muvazzaf Subay veya Sözleşmeli Subay Olarak Görev Yapanlar İçin;

(1) Başvuru tarihine kadar geçen süre içerisinde almış olduğu sicillerin not ortalaması, sicil tam notunun % 90 (yüzde doksan) ve üzerinde olmak,

(2) Birinci ve ikinci sicil amirlerince "Hukuk Sınıfı Subaylar, Hukuk Hizmetleri Başkanlıkları ve Hukuk Hizmetleri Birimleri Hakkındaki Yönetmelik'in" Ek-1'inde yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecek "Hukuk Sınıfı Subay Adayları, Muvazzaf Subaylar ve Sözleşmeli Subaylar İçin Nitelik Belgesi" olumlu olmak.

c. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

(1) İç kaynaktan yapılacak başvurular MSB tarafından yayımlanacak direktif esaslarına göre kuvvet komutanlıklarına yapılacaktır.

(2) Dış kaynaktan başvuru yapacak adaylar ön başvurularını 15 Ekim 2025 (saat 17.30'a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-Devlet Kapısı şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi olarak yapacaklardır. Şahsen, posta kanalıyla, dilekçe ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

(3) Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra e-Devlet Kapısı şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazı ile ilerleyerek tüm adımları tamamladıktan sonra "Tercih Yap" ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercihlerimi Göster" butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir kaydetme işlemi yapılmayacaktır. Adayların T.C. kimlik numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde T.C. kimlik numarası kullanılacaktır.

(4) Dış kaynaktan başvuru yapacak adaylar başvuru ücretini (500 TL) başvuru işlemlerini tamamlanmasına müteakip 15 Ekim 2025 saat 23.30'a kadar T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden Ödemeler/Eğitim ve Sınav Ödemeleri/Sınav Ödemeleri/Milli Savunma Bakanlığı Personel Sınav Ödemeleri ekranından, başvuru sahibinin (adayın) T.C. Kimlik Numarası girilerek yatırılacaktır.

(5) Dış kaynaktan başvuru yapacak adaylar, yazılı sınav ücretini (960 TL) en geç 15 Ekim 2025 saat 23.30'a kadar Milli Savunma Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait T.C. Ziraat Bankası 4'üncü Levent Şubesi "MSÜ Sınav Ücretleri Hesabı" adlı, "97508907-5007" Hesap numaralı, "TR35 0001 0011 6597 5089 0750 07" IBAN numaralı hesaba yatıracak ve havale/EFT formu açıklama bölümüne sırasıyla "T.C. kimlik numarası, Adı, Soyadı ve "MSB Hukuk Sınavı" ibaresinin yazılmasını sağlayacaktır.

(a) Başvuru ücreti ve sınav ücretinin, herhangi birini veya her ikisini de yatırmayan adaylar seçim aşamalarına katılamayacaktır.

(b) Sehven yapılan başvuru ve sınav ücreti ödemeleri iade edilmeyecek/devredilmeyecektir.

(c) Sınav ücretlerini yatırdığı halde sınav aşamalarına katılmayan, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan, yazılı sınavda başarılı olan ancak başarı sırasına göre kontenjan miktarının 10 katına giremeyen, sınav aşamalarının herhangi birinde başarısız olan, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması/arşiv araştırması aşamalarının herhangi biri olumsuz sonuçlanan adayların sınav ücretleri iade edilmeyecek/devredilmeyecektir. Bu konu ile ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır. Sınav ücretlerinin doğru yatırılmasının sorumluluğu tamamen adaya aittir.

(ç) Adayın kendi kusuru dışında idari sebeplerle sınava girememesi durumunda, sınavın ait olduğu yıl içerisinde dilekçe ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir.

(6) Şehit/gazi eşi veya çocuğu olduğunu belirten adayların; https://personeltemin.msb.gov.tr sitesinden başvuru yaptığı esnada şehit/gazi eşi veya çocuğu olduğunu işaretlemesi gerekmektedir. Hak kaybına uğramamanız açısından bu durum önem arz etmektedir. Bu kapsamda;

(a) MSB Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliği 8. maddede (1.fıkra, c. bendi, 1, 2, 3 ve 4 numaralı alt bentlerinde) belirtilen şehit/gazi eşi veya çocuğu ilgili kurumdan (Sosyal Güvenlik Kurumu veya Aile ve Sosyal Hizmetler Kurumundan) alınmış kanun numarasını belirtir onaylı belgeyi başvuru esnasında taratarak sisteme yükleyecek, yazılı sınavdan başarılı olmaları ve ikinci seçim aşamalarına katılmaya hak kazanmaları durumunda belgenin aslı (adayın yanında olacak) ve bir adet tıpkıçekimi getirilecektir.

(b) Söz konusu belgeyi başvuru esnasında sisteme yükleyen şehit/gazi eşi veya çocuklarından başvuru ücreti, yazılı sınav ücreti ve yazılı sınav sonucuna itiraz etmeleri halinde itiraza ilişkin ücret talep edilmeyecektir.

(c) Adaylar bilgilerini ve tercihlerini müracaat tarihinin bitimine kadar güncelleyebilecektir. 15 Ekim 2025 saat 17.30'dan sonra adaylar sistem üzerinden yalnızca iletişim bilgilerini güncelleyebilecek ve güncellemeleri halinde iletişim bilgilerini ayrıca Personel Temin Daire Başkanlığına ıslak imzalı dilekçe ile de göndereceklerdir.

ç. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

(1) Yanlış beyanda bulunanlar ile yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı tespit edilenlerin (başarılı olup eğitimlere katılsalar dahi) işlemleri durdurulacak ve iptal edilecektir.

(2) Adaylarda aranacak nitelikler kısmında belirtilen koşulların tamamına uygun olmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecek, tespit edilemeyen hususlar evrak kontrol aşamasında kontrol edilecektir.

(3) Başvuru ekranında doldurulması gereken bütün bölümleri tam ve doğru olarak doldurmayanların ön başvurusu kabul edilmeyecektir.

(4) Başvuru ücreti ve yazılı sınav ücreti yatırması gereken adayların kılavuzda belirlenen süreler içerisinde belirlenen miktarı yatırmamaları durumunda ön başvurusu geçersiz sayılacaktır.

d. Halen Silah Altındaki Adaylar İçin Birlik Komutanlıkları Tarafından Yapılacak İşlemler Nelerdir? (Halen Askerlik Yapanlar, Devlet Memuru ve İşçiler İçin)

(1) Başvurusu kabul edilen halen silahaltındaki adayların askerlik hizmetine başlamadan önce bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranıp aranmadığı veya adli para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza alıp almadığı, erbaş ve er olarak askerlik hizmetini yapan aday hakkında "Yedek Subay/Yedek Astsubay Olamaz" kararının bulunup bulunmadığı adayın sevk evrakından kontrol edilecek ve nitelik belgesinin (Tablo-3, Tablo-4 ve Tablo-5) ilgili bölümüne yazılacaktır.

(2) TSK'da istihdam edilenler ile yedek subay/yedek astsubay olarak askerlik hizmetini yapanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 90 (yüzde doksan) veya daha üstünde olup olmadığı kontrol edilecek ve nitelik belgesinin ilgili bölümüne yazılacaktır.

(3) Nitelik belgeleri kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylara teslim edilecek, adaylar evrak kontrol aşamasına gelirken bu belgeyi mutlaka yanlarında getireceklerdir. Sınav tarihleri dağıtım iznine rastlayan adayların nitelik belgesi acemi eğitimi gördükleri birlik komutanlığınca düzenlenecektir.

(4) Askerlik hizmeti devam eden adaylara nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı verilecek, adayların nüfus cüzdanı/T.C kimlik kartı ve askeri kimlik belgeleri ile seçim aşaması sınavlarına katılmaları sağlanacaktır.

NOT: Birlik komutanlıklarınca; hakkında "subay olmaya layıktır" nitelik belgesi düzenlenmeyenler ve/veya sicil ortalaması "sicil tam notunun % 90'ının (yüzde doksan) altında olanlara", adaylarda aranacak nitelikleri taşımadıkları tebliğ edilecek ve bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir.

3. ADAYLARIN TABİ TUTULACAKLARI SEÇİM AŞAMALARI NELERDİR?

a. Seçim Aşaması Faaliyetleri Nelerdir?

(1) Yazılı Sınav,

(2) Kayıt Kabul,

(3) Fiziki Değerlendirme (Dış Kaynak Adaylar İçin),

(4) Kişilik Değerlendirme Testi, (Dış Kaynak Adaylar İçin)

(5) Fiziki Yeterlilik Testi,

(6) Mülakat Faaliyeti

(7) Genel Sağlık Muayenesi (Sağlık Kurulu Raporu düzenlenmesi şeklinde)

(8) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması.

b. Seçim Aşaması Faaliyetleri ile İlgili Açıklamalar:

(1) Birinci Seçim Aşaması:

(a) Başvuruların Alınması ve Yazılı Sınavın Yapılması:

(I) Dış kaynaktan başvuracak adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden yapacaklardır. İç kaynaktan yapılacak başvurular MSB tarafından yayımlanacak direktif esaslarına göre kuvvet komutanlıklarına yapılacaktır. Başvuruların tamamlanmasını müteakip başvurusu kabul edilen adaylar yazılı sınava çağrılacaktır. Yazılı sınav 15 Kasım 2025 tarihinde İstanbul'da yapılacaktır. Sınav merkezi adaylara ilan edilecektir. İhtiyaç halinde yazılı sınav tarihi ve yeri değiştirilebilecek, değişiklik yapılması durumunda https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden duyuru yapılacaktır.

(II) Başvuru yapacak adaylar başvuru ücretini (500 TL) başvuru işlemlerini tamamlanmasına müteakip 15 Ekim 2025 saat 23.30'a kadar T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden Ödemeler/Eğitim ve Sınav Ödemeleri/Sınav Ödemeleri/Milli Savunma Bakanlığı Personel Sınav Ödemeleri ekranından, başvuru sahibinin (adayın) T.C. Kimlik Numarası girilerek yatırılacaktır.

(III) Yazılı sınava girmek için dış kaynaktan başvuracak adaylar (şehit veya gazi yakını olduklarına dair ilgili kurumlardan alınmış belgesini taratarak başvuru esnasında sisteme yükleyen şehit veya gazi yakınları hariç), en geç 15 Ekim 2025 saat 23.30'a kadar Milli Savunma Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait "TR35 0001 0011 6597 5089 0750 07" IBAN numaralı hesaba (T.C. Ziraat Bankası 4'üncü Levent Şubesi, "MSÜ Sınav Ücretleri Hesabı" Hesap Adı, "97508907-5007" Hesap Numarası) yazılı sınav için 960 (dokuzyüzaltmış) TL (KDV dahil) yatıracak, havale/EFT formu açıklama bölümüne mutlaka sırasıyla "T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve 'MSB Hukuk Sınavı' ibaresinin yazılması" sağlanacaktır.

(IV) Yeterli sayıda başvuru olmaması durumunda bakanlık tarafından yazılı sınav ertelenebilecek veya iptal edilebilecektir.

(V) Sehven yapılan sınav ücreti ödemeleri iade edilmeyecek/devredilmeyecektir. Sınav ücretini yatırmayan (şehit/gazi eş ve çocukları hariç) adaylar seçim aşamalarına katılamayacaktır.

(VI) Sınav ücretlerini yatırdığı halde başvuru şartlarını sağlamayan, sınava katılmayan, sınava giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan, yazılı sınavda başarılı olan ancak başarı sırasına göre kontenjan miktarının 10 katına giremeyen, sınav aşamalarının herhangi birinde başarısız olan, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması/arşiv araştırması aşamalarının herhangi biri olumsuz sonuçlanan adayların sınav ücretleri iade edilmeyecek/devredilmeyecektir. Bu konu ile ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır. Sınav ücretlerinin doğru yatırılmasının sorumluluğu tamamen adaya aittir.

(VII) Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari sebeplerle sınava girememesi durumunda, sınavın ait olduğu yıl içerisinde dilekçe ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir.

(b) Yazılı Sınav (Genel Kültür-Genel Yetenek ve Meslek Bilgisi);

(I) Genel Kültür-Genel Yetenek soruları (40 soru); Türkçe Dil Bilgisi (10 soru), İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük (10 soru), Uluslararası Kuruluşlar (10 soru) ve Matematik (10 soru) konularından,

(II) Meslek Bilgisi soruları (60 soru) ise Anayasa Hukuku [Anayasa Yargısı dahil (10 soru)], Ceza Hukuku (5 soru), Ceza Muhakemesi Hukuku (5 soru), İdare Hukuku [İdari Yargılama Usulü dahil (10 soru)], Askeri Ceza Hukuku (10 soru), TSK İç Hizmet Kanunu (10 soru) ve TSK Disiplin Kanunu (10 soru) konularından yanlarında belirtilen sayıda soru sorulacaktır.

(III) Yazılı sınavda yukarıda belirtilen konu ve alanlardan 100 çoktan seçmeli soru sorulacak, her soru 1 (bir) puan değerinde olacak, sınavın değerlendirilmesinde her yanlış cevap için soru puan değerinin ¼'ü kadar puan düşürülmesi esası uygulanacaktır. Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden 70 (taban puan) ve üzerinde puan alan aday yazılı sınavdan başarılı sayılacaktır.

(IV) Yazılı sınav sonuçlarının ilanını müteakip itiraz süreçleri başlayacaktır. Yazılı sınav sorularına ve/veya sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar (iç kaynaktan başvuran adaylar ile şehit/gazi eşi veya çocuğu olduğunu belirten adaylar hariç) Milli Savunma Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne ait "TR35 0001 0011 6597 5089 0750 07" IBAN numaralı hesaba [T.C. Ziraat Bankası 4.Levent Şubesi Hesap Numarası: 97508907-5007] yazılı sınava itiraz için 720 (yediyüzyirmi) TL (KDV dahil) yatıracak, havale/EFT formu açıklama bölümüne mutlaka sırasıyla "T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve "MSB Hukuk Sınavı itiraz" ibaresinin yazılması" sağlanacaktır. Yazılı sınavın ilanı ve itiraz sürecinin başlaması (itiraz süresi 5 gündür) ile ilgili bilgilendirmehttps://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden takip edilecektir.

(2) İkinci Seçim Aşaması:

(a) Başvurusu kabul edilen dış kaynak hukuk fakültesi mezunlarından yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, yazılı sınav puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere, kontenjan miktarlarının on (10) katı adaya çağrı yapılacaktır.

Adaylar;

(I) İlk tercihi olan kuvvet komutanlığının çağrı listesine, o kuvvet komutanlığına ait çağrı kontenjanı dolana kadar çağrılacak,

(II) Sırası gelen adayın ilk tercihi olan kuvvet komutanlığına ait çağrı kontenjanı dolmuşsa sırasıyla ikinci tercihi, o da dolmuşsa üçüncü tercihi olan kuvvet komutanlığının çağrı listesine eklenecek,

(III) Her bir kuvvet komutanlığı için ayrı ayrı olacak şekilde, o kuvvet komutanlığının çağrı kontenjanına girerek çağrılan en son adayın puanı çağrı taban puan olarak belirlenecektir. En son adayla aynı puanı almış bulunan diğer adaylar da kontenjan gözetilmeksizin Fiziki Değerlendirme ve

Fiziki Yeterlilik seçim aşamasına çağırılacaktır. [yazılı sınavdan taban puan olan en az 70 (yetmiş) almış olmak şartıyla şehit/gazi eşi veya çocukları yazılı sınavdan aldıkları puana %10 (yüzde on) ilave edilerek değerlendirmeye alınır]

(IV) Her bir kuvvet komutanlığı için belirlenen taban puanlardan düşük puanı olan adayların ilgili tercihleri sonlandırılacaktır. Adaylar kalan tercihleri için Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi ve Kişilik Değerlendirme Testi aşamasına çağrılacaktır.

(b) Başvurusu kabul edilen iç kaynak adaylarından, yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, yazılı sınav puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere, kontenjan miktarlarının on (10) katı aday 2'nci seçim aşamasına çağrılır. Çağrılacak en son adayla aynı puanı almış bulunan diğer adaylar da kontenjan gözetilmeksizin 2'nci seçim aşamasına çağrılır.

(c) Herhangi bir nedenle ikinci seçim aşamalarına katılmayan adaylara ilave hak tanınmayacaktır.

(3) Kayıt Kabul Faaliyeti :

Adayların evrak kontrol aşaması için getirecekleri belgeler, Evrak Kontrol Komisyonunca teslim alınacak ve adaylarda aranacak nitelikleri taşıyıp taşımadıkları ilgili mevzuat ve bu kılavuz esaslarına göre kontrol edilecektir. Kontrol sonucunda eksik belgesi olan ve başvuru şartlarını taşımayan adaylar sınavın müteakip aşamalarına alınmayacaktır. Eksik evrakını aynı gün saat 15.00'e kadar tamamlayan adaylar seçim aşamalarına devam edebilecektir.

(4) Fiziki Değerlendirme (Dış Kaynak Adaylar İçin) :

Evrak kontrol aşamasında kabul edilen adaylar aynı gün fiziki değerlendirmeye tabi tutulacak, adayların Tablo-2'de yer alan boy ve kilo sınırları içerisinde olup olmadıkları ölçülecektir. Ölçümler mutlaka ayakkabısız yapılacaktır. Tablo-2'de yer alan boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar kabul edilmeyecektir. Bu aşamada kabul edilmeyen adayın sınav bölgesinden ayrılmadan ve aynı gün içerisinde olmak şartıyla itirazı kabul edilecektir. İtiraz durumunda, farklı ölçüm cihazları ile tekrar yapılacak ölçüm ve değerlendirme sonucuna ikinci bir itiraz hakkı tanınmayacaktır.

(5) Kişilik Değerlendirme Testi (Dış Kaynak Adaylar İçin) :

Evrak kontrol ve fiziki değerlendirme aşamasında kabul edilen adaylara uygulanacaktır. Kişilik değerlendirme testi, başarı notuna etkide bulunmayacak olup mülakat faaliyetine kanaat oluşturma maksatlıdır. İç kaynaktan başvuru yapan adaylara uygulanmayacaktır.

(6) Fiziki Yeterlilik Testi (FYT) :

(a) Dış kaynaktan yapılacak başvurular için evrak kontrol ve fiziki değerlendirme aşamalarından geçen adaylar 400 m koşu mekik ve şınav testlerinde değerlendirilecektir. Değerlendirmeye esas FYT standartları Tablo-1'dedir. Adaylar şınav ve mekik testlerinden en az 1 (bir), 400 m koşu için erkek adaylar en az 5, kadın adaylar en az 3 puan almak zorundadır.

(b) İç kaynaktan yapılacak başvurular için Evrak Kontrol aşamasından geçen adaylar TSK Beden Eğitimi ve Spor Yönergesi esaslarınca; 3.000 metre koşu, şınav ve mekik olmak üzere 3 teste tabi tutulacaktır. Başarılı olmak için her bir testten en az 50 puan almak ve her 3 testten alınan puanların aritmetik ortalamasının en az 60 puan olması gerekmektedir. Değerlendirmeye esas FYT standartları TSK Beden Eğitimi ve Spor Yönergesi'nde mevcuttur.

(c) Bir testten yeterli puanı alamayan aday bir sonraki teste giremeyecek; istediği takdirde başarısız olduğu test veya testlerden itiraz testine girebilecektir. İtiraz testinden da yeterli puanı alamazsa adayın işlemleri sonlandırılacaktır. FYT sonuçları adaylara sözlü olarak bildirilecektir. Aday başarısız olduğu her test için itiraz hakkına sahiptir. İtiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden sonuç tebliğ komisyonuna iletecektir. İtiraz eden aday ilgili testten tekrar teste tabi tutulmak üzere ilgili istasyona gönderilecektir. İtiraz sonucu sözlü olarak bildirilecektir. Komisyonun değerlendirmesi nihai karar olup adaya ikinci bir itiraz hakkı tanınmayacaktır.

(ç) Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların tek hekimden (aile/kurum/resmi veya özel hastane hekimi vb.) spor yapabileceklerine dair "durum bildirir tek hekim sağlık raporu" almaları gerekmektedir. Adaylar bu rapor ile sınava katılacaktır. Durum bildirir tek hekim sağlık raporunun tanı ve bulgular bölümünde hastalık kaydı bulunan adaylar ile genel sağlık durumu itibarıyla FYT'ye katılamayacak durumda olan (ameliyatlı olan, kırık ve burkulması bulunan vb.) adayların FYT'ye katılım hususun Milli Savunma Bakanlığı tarafından görevlendirilen doktorun değerlendirmesini müteakip FYT'ye girmesinin uygun olmadığı değerlendirilen adaylara Kayıt Kabul

Şube Müdürlüğünce sistem üzerinden eksik evrak işlemi uygulanacak, FYT'ye girmesinde sakınca olmadığı değerlendirilen adaylar için kayıt kabul işlemine devam edilecektir. Sağlık raporu nedeniyle eksik evrak işlemi uygulanan adaylar, durum bildirir tek hekim sağlık raporunda belirtilen tanı ve bulgulara ilişkin sonuçların ve genel sağlık durumlarının normale dönmesi durumunda, FYT'nin son gününe kadar kabul edilecektir. Ayrıca testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibarıyla testlere katılamayacak durumda olan (hamile, ameliyatlı, kırık, burkulma vb.) ve tek hekimden alınmış sağlık raporunu getirmeyen adaylar sınavlara kabul edilmeyecek ve haklarını kaybetmiş sayılacaktır.

(d) Adayların FYT için yanlarında spor malzemeleri (eşofman, spor ayakkabısı, spor çorabı, havlu vs.) getirmeleri gerekmektedir.

(e) FYT sonuçları adaylara tebliğ edilecektir.

(7) Mülakat Faaliyeti:

(a) İkinci seçim aşamasında kendisinden istenen testlerden başarılı olan dış kaynak ve iç kaynak adaylar mülakat faaliyetine katılacaktır.

(b) Mülakat faaliyeti, adayların test ve sınavlar ile tespit edilemeyen bireysel özelliklerini tanımak amacıyla, yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen seçim aşamasıdır.

(c) Mülakat komisyonu tarafından adaylar, genel görünüş, kendisinden istenileni kavrama yeteneği, özgüveni, öz geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı, kendini ifade edebilme yeteneği, beden dilini kullanma becerisi, duygusal denge durumu, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık, mesleğe uygunluğu ve istekli olması yönünden değerlendirilir. Mülakat komisyonundaki her bir üyenin vermiş olduğu notların aritmetik ortalaması alınarak mülakat notu 100 (yüz) tam puan üzerinden hesaplanır ve mülakat notu 70 (yetmiş) ve üzerinde olanlar başarılı sayılır. Mülakat sonuç tebliği başarılı olan adaylara sözlü olarak yapılacak, başarısız adaylara ise yazılı olarak tebliğ edilecektir.

(ç) Belirlenen baraj puanının altında puan alan adaylar müteakip sürece devam ettirilmeyecektir. Mülakat komisyonu kararları kesin olup idari itiraz hakkı bulunmamaktadır.

(8) Sağlık Muayenesi:

(a) İç kaynaktan başvuru yapan ve mülakat faaliyetinde başarılı olan adaylar, 15/04/2020 tarihli ve 31100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde hukuk sınıfı subaylar için belirlenen sağlık şartlarına uygun kararlı sağlık raporunu almak üzere yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilecektir.

(b) Dış kaynaktan başvuru yapan ve mülakat faaliyetinde başarılı olan adaylar, 15/04/2020 tarihli ve 31100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde" belirtilen, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarından "Ek-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi (2) Nu.lı Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur" kararlı sağlık raporunu almak amacıyla yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilecektir.

(c) İç ve dış kaynak temin durumuna göre yönetmelik esaslarınca Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sağlık kurulu raporu şartları hastane sevk yazısında belirtilecektir.

(ç) Sağlık kuruluşu tarafından düzenlenen ön bildirim raporunuzun karar hanesinde belirtilen ifadeleri ve bilgilerinizi kontrol etmeniz oldukça önem arz etmektedir. Hatalı veya uygun olmayan karara haiz sağlık raporu olan adaylar sağlık raporlarını ilgili hastanelere müracaat ederek düzelttirmekten sorumludurlar. Sağlık işlemleriniz için sağlık kuruluşları tarafından herhangi bir ücret veya katkı payı alınmayacaktır.

(d) Tercih ettiğiniz Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına, adınıza düzenlenmiş olan hastane sevk belgesi ve nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı tıpkıçekiminiz ile birlikte, Ankara ili içi sevklerde en geç 3 iş günü, Ankara dışındaki illere sevklerde en geç 5 iş günü içinde başvurmanız gerekmektedir. Hafta sonu tatili ve resmi tatil günleri iş günü olarak kabul edilmemektedir.

(e) Hastane sevk belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde hastaneye başvuru yapmayan ve sevk belgesini herhangi bir aşamada kaybeden, yırtan, kullanılamaz hale getiren adaylara yeni bir sevk belgesi verilmeyecektir. Herhangi bir kanuni mazeretini emniyet teşkilatından, jandarmadan veya mahalle muhtarından alacakları belge/tutanakla belgelendirenlere bir defaya mahsus olmak üzere

Personel Temin Daire Başkanlığı tarafından hastane sevk belgesi verilebilecektir. Aday aldığı belge/tutanak ile Personel Temin Daire Başkanlığına tekrar şahsen başvurarak sevk yazısını yenileyebilecektir.

(f) Hastaneler tarafından düzenlenen "Ön Bildirim Belgesi/Raporu" ve "Sağlık Kurulu Kararı Bildirim Belgesi" kabul edilmeyecektir. Hastaneler tarafından geçerli sağlık kurulu raporlarının sevk belgesinde talep edilen şekilde düzenlenmemesinden, Personel Temin Daire Başkanlığına son adayın sevk tarihinden itibaren Bakanlıkça belirlenecek süre üçerisinde (adayın sağlık raporuna itiraz ederek hakem hastaneye gitmesi üzerine geçen süreler dahil) ulaştırılmamasından ve posta gecikmelerinden Milli Savunma Bakanlığı sorumlu değildir. Sağlık kurulu raporları hastane tarafından MSB'ye gönderilecektir. Sağlık kurulu raporu için gerekli tüm poliklinik muayenelerinin yaptırılması hususunda sorumluluk adaya aittir. Eksik poliklinik muayenesi olduğu tespit edilen adayların sağlık raporları, kurul kararı olsa dahi kabul edilmeyecektir. Sağlık kurulu raporu için sağlık muayeneleri tamamlanmadan hastanenin terk edilmesi durumunda adayın sağlık kurulu raporunun olmadığı kabul edilecektir.

(g) Yetkili sağlık kurulu tarafından verilen raporlara tebliğ tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde itiraz edilebilecektir. Aday tarafından itiraz edildiği takdirde; itiraz dilekçesi o yerin İl Sağlık Müdürlüğünce ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte en yakın TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilecektir. Birinci ve ikinci rapor kararları aynı olursa karar kesinlik kazanacaktır. Çelişki halinde hasta İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği bir hakem hastaneye gönderilecektir. Bu hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesin olacaktır. İtiraz işlemleri 10/9/1982 tarihli ve 85319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen hükümlere göre yürütülecektir.

(ğ) Sağlık durumu ve sağlık raporuyla ilgili herhangi bir tereddüt oluşması durumunda, yerleştirilmiş olsa dahi idare tarafından gerekli görülmesi halinde aday yeni bir sağlık kurulu raporu düzenlenmesi maksadıyla tekrar hastaneye sevk edilebilecektir. Tekrar sevk edilme durumunda önceki sağlık kurulu raporu/raporları işleme alınmayacak, işlemler yeni sağlık kurulu raporuna göre yürütülecektir.

(9) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması:

(a) Seçim aşamalarını başarı ile tamamlayan adaylar hakkında ilgili kamu kurum ve kuruluşları aracığı ile arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması yapılacaktır.

(b) Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunan adaylar kabul edilmeyecektir.

(c) Adaylar kabul edilmiş, öğrenime/göreve başlamış olsalar dahi arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunanların ilişiği kesilir.

(ç) Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması için adayların adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; halen ikamet edilen güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olmalıdır.

c. İkinci Seçim Aşamasına Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

(1) Sınav Çağrı Belgesi,

Aday, internetten alınan 2'nci seçim aşaması sınav çağrı belgesini (barkodlu) yanında getirecektir.

(2) Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı / T.C. Pasaport,

Adayın kendisine ait Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartının veya Türkiye Cumhuriyeti Pasaportunun aslı seçim aşamalarında adayın üzerinde bulunacaktır.

(3) Lisans / Yüksek Lisans Diploması/Mezuniyet Belgesi,

Aday, mezun olduğu fakülte/yüksekokula, yüksek lisansa ait diploma veya mezuniyet belgesinin aslını (e-Devlet Kapısı sisteminden alınabilir) ve bir adet tıpkıçekimini (fakülte/yüksekokulun yetkili makamlarınca onaylı örneği de kabul edilir) yanında getirecektir.

(4) Denklik Belgesi,

Öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet tıpkıçekimi getirilecektir.

(5) Terhis Belgesi (Askerlik hizmetini bitirenler için),

Terhis belgesinin aslı ve bir adet tıpkıçekimi veya askerlik şubelerinden onaylı sureti getirilecektir (onaysız tıpkıçekim kabul edilmez.)

(6) Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet Kapısı sisteminden alınabilir)

Askerlik hizmetini yapmayan erkek adaylar için, son bir ay içerisinde alınmış askerlik durum belgesinin aslı (adayın yanında olacak) veya e-devletten alınmış (barkodlu) örneği getirilecektir.

(7) Komando Temel veya İhtisas Belgesi

Askerlik hizmeti süresinde komando temel veya ihtisas kurs belgesi kursu eğitimini başarıyla bitiren adayların kurs başarı belgesi aslı ve bir adet tıpkıçekimi getirilecektir.

(8) Şehit/gazi eşi veya çocuğu olduğunu belirten adayın;

(I) https://personeltemin.msb.gov.tr sitesinden başvuru yaptığı esnada şehit/gazi eşi veya çocuğu olduğunu işaretlemesi gerekmektedir. Aksi halde ikinci seçim aşamalarında şehit/gazi eşi veya çocuğu olduğunu belgelendirseler dahi şehit/gazi eşi veya çocuğu kontenjanına dahil edilmeyeceklerdir. Şehit/gazi eşi veya çocuğu MSB Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliği'nde belirtilen esaslara göre değerlendirilmektedir. Şehit/gazi hükümleri sadece;

(aa) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personeli, Emniyet Teşkilatından emniyet hizmetleri sınıfına mensup personel ve Milli İstihbarat Teşkilatı personelinden hayatını kaybetmesi nedeniyle 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun mülga 45'inci, 56'ncı ve 64'üncü maddeleri, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 47'nci maddesi, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanların,

(bb) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personeli, Emniyet Teşkilatından emniyet hizmetleri sınıfına mensup personel ve Milli İstihbarat Teşkilatı personeli, diğer kamu görevlileri, güvenlik korucuları ve sivillerden hayatını kaybeden veya malul olan ve 5434 sayılı Kanunun 64'üncü maddesi, 5510 sayılı Kanun'un 47'nci maddesinin 8'inci fıkrası, 3713 sayılı Kanun, 2330 sayılı Kanun ile 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre kendisine veya yakınlarına aylık bağlananların,

(cc) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık bağlananların,

(dd) 8/2/2018 tarihli ve 7091 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 9'uncu maddesi kapsamında tazminat hakkından yararlandırılanların eş ve çocukları hakkında uygulanır.

(II) Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan ve kanun numarasını belirtir belgenin aslı ve bir adet tıpkıçekimini beraberlerinde ve tam olarak getirmeleri gerekmektedir. Şehit veya gazi yakınlığını belgelendiremeyen adayların şehit/gazi eşi veya çocuğu kontenjanı dahilinde sınıflandırılması yapılamayacak olup diğer işlemlerine aynı şekilde devam edilecektir. (Adayların çağrıldıkları günde seçim aşaması sınavlarına gelmeleri ve beraberinde getirdikleri belgelerin aslının yanında tıpkıçekiminin de olması önem arz etmektedir.)

(III) Şehit/gazi eş veya çocuğu olduğunu belirterek başvuru yapan adaylardan Şehit/gazi eş veya çocuğu olmadığı tespit edilen adayların başvuru şartlarını sağlamış olsalar dahi başvuru ücreti yatırmaması nedeniyle adaylığı sonlandırılacaktır.

(9) Adli Sicil Kaydı (e-Devlet Kapısı Sisteminden Alınan Adli Sicil Kaydı Olmadığına Dair Belge),

Ayrıca, adli sicil kaydı olan adaylar konu ile ilgili adli evraklarının aslını ve bir adet tıpkıçekimini (mahkeme kararı, iddianame ve sonuçlandıysa kesinleşme şerhi) yanında getireceklerdir.

(10) Nitelik Belgesi (TABLO 3-4 ve 5),

(a) Hukuk Fakültesi mezunu olan ve halen silahaltında olan 7179 Sayılı Asker Alma Kanunu kapsamındaki yedek subay/yedek astsubaylar ile erbaş ve erler hakkında birlik komutanlıklarınca, MSB bağlısı kurum ve kuruluşlarda devlet memuru/işçi olarak görev yaparken başvuruda bulunan adaylar hakkında ilgili kurum amirliklerince bu kılavuzun eklerinde belirtilen nitelik belgeleri tanzim edilecektir.

(b) Nitelik belgesi kontrol formuna uygun doldurulacak ve kapalı, mühürlü zarf içerisinde olacaktır. Açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. İkinci seçim aşaması sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar ile halen eğitim birliğinde olan adaylar, nitelik belgelerini eğitim birliğinden alacaklardır.

(11) Adayların seçim aşamalarına gelirken e-Devlet Kapısı sistemi şifreleri mevcut olacaktır.

(12) Adaylar evrak kontrol aşamasında SGK hizmet döküm belgelerini (e-Devlet Kapısı sisteminden yahut SGK'dan alınmış olabilir) yanlarında getireceklerdir.

(13) Fiziki yeterlilik testine katılmak üzere adayın spor yapabileceğine dair Durum Bildirir Tek Hekim Raporu getirilecektir.

(14) Evrak kontrol aşamasında adaylara ait belgeler, kontrolü müteakip adaya iade edilecek, tüm seçim aşamalarında adayın yanında bulunacaktır. Adaylar diploma, sertifika vb. belgelerinin asıllarını da yanlarında getireceklerdir.

(15) Adaylar Fiziki Yeterlilik Testi ile Mülakat Faaliyetine gelirken getirecekleri belgelerin tıpkıçekimlerini yukarıda belirtilen sıra ile [(1) maddesi üstte olacak şekilde] şeffaf kapaklı mavi dosyaya takılı olarak getireceklerdir. Belgeler şeffaf poşetlere (naylon föye) konulmayacaktır.

(16) İstenen belgeleri getirmeyen adaylar, belge eksikliğinden dolayı sınava alınmayacak ve işlemleri iptal edilecektir.

ç. Aday Başarı Sıralamalarının Belirlenmesi ve Yerleştirme Nasıl Yapılacaktır?

(1) Değerlendirme:

(a) Dış kaynaktan başvuran erkek ve kadın adayların Aday Değerlendirme Puanı (ADP); yazılı sınav notunun %55'i (yüzde ellibeş), Fiziki Yeterlilik Testi notunun %15'i (onbeş) ile Mülakat notunun %30'unun (yüzde otuz) toplanmasıyla elde edilecek puana, 7179 Sayılı Askeralma Kanunu'nun 40'ıncı maddesinde belirtilen aşağıdaki puanların ilave edilmesiyle hesaplanacak,

(b) 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini tamamlayan erbaş ve er adayların, aşağıda belirtilen hususları terhis belgesi/belgeleri ve diploma ile belgelemeleri ve seçim aşamalarında başarılı olmaları halinde eğitim durumları dikkate alınarak;

(I) İlk 6 (altı) aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların Aday Değerlendirme Puanına (ADP) 1 (bir) puan,

(II) 6 (altı) ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip 12 (on iki) aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların Aday Değerlendirme Puanına (ADP) 3 (üç) puan,

(c) Komando kursu eğitimini başarıyla bitirenlerin nihai değerlendirme puanlarına 5 (beş) puan ilave edilir.

(ç) Kuvvet komutanlıkları için belirlenecek kontenjan miktarı kadar aday başarılı kabul edilir. Aday Değerlendirme Puanlarının eşit olması halinde sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olan, bunun da eşit olması halinde mülakat puanı yüksek olan, bunun da eşit olması halinde fiziki yeterlilik testi notu yüksek olan, bununda eşit olması halinde yaşça büyük olan aday başarılı kabul edilir.

(d) Başvuru yapan ve giriş koşullarını taşıyan şehit/gazi eşi veya çocuğu, başvuru kılavuzunda belirtilen yazılı sınav baraj puanını (70 ve üzerinde olan) geçmek ve mülakata çağrı için oluşan taban puanı veya üzerinde puan almış olmak şartıyla mülakat faaliyetine çağırılacak, mülakat faaliyetinden başarılı olmaları halinde şehit/gazi eşi veya çocuğu kontenjanı dahilinde değerlendirilecek, bu adaylar arasında yapılan başarı sıralamasına göre toplam kontenjanının %5'ine (yüzde beş) kadarı temin edilecektir. Şehit ve gazi yakını kontenjanına giremeyen şehit ve gazi yakınları diğer adaylarla sıralamaya tabi tutulacaktır.

(e) İç kaynaktan başvuranlar;

(I) Yazılı sınav notunun %55'i (yüzde ellibeş), Fiziki Yeterlilik Testi notunun %15'i (yüzde onbeş) ile Mülakat notunun %30'u (yüzde otuz) toplanır.

(II) Bulunan sayıya, sicil not ortalaması eklenir ve bulunan değer ikiye bölünür.

(III) Bulunan sayıya, Hukuk Sınıfı Subaylar, Hukuk Hizmetleri Başkanlıkları ve Hukuk Hizmetleri Birimleri Hakkındaki Yönetmelik'in Ek-2'sine göre hesaplanan mükafat puanı eklenir.

(IV) Bulunan sayıdan, Hukuk Sınıfı Subaylar, Hukuk Hizmetleri Başkanlıkları ve Hukuk Hizmetleri Birimleri Hakkındaki Yönetmelik'in ekinde yer alan Ek-3 TSK Disiplin Kanunu'nun (2) sayılı disiplin ceza puanlarını gösteren çizelgesine göre hesap edilen toplam puanın 0,5 (sıfır virgül beş) katsayısı ile çarpımı sonucu belirlenen ceza puanı çıkarılır.

(V) Aday Değerlendirme Puanlarının eşit olması halinde sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olan, bunun da eşit olması halinde Mülakat puanı yüksek olan, bunun da eşit olması halinde fiziki yeterlilik testi notu yüksek olan, bununda eşit olması halinde yaşça büyük olan aday başarılı kabul edilir.

(2) Kuvvet Tercihi ve Kuvvet Komutanlıklarına Yerleştirme:

(a) Dış kaynaktan başvuru yapanlar Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları tercihlerini öncelik sırasına göre yapacaklardır. Adayların, tercih sırasına göre üç kuvvet komutanlığını da tercih etmeleri önem arz etmektedir. Adaylar tercihleri arasında bulunmayan kuvvet komutanlığına yerleştirilmeyecektir.

(b) İç kaynaktan başvuru yapan muvazzaf ve sözleşmeli subayların adaylıkları yalnızca mensubu oldukları kuvvet komutanlığı için kabul edilecek (iç kaynaktan başvuran adaylar diğer kuvvet komutanlıkları için başvuruda bulunmayacak, bulunsa bile bu başvuruları/tercihleri dikkate alınmayacak), sınıflandırma, statü geçişi ve atama işlemleri ilgili mevzuat ve direktifler gereğince mensubu oldukları kuvvet komutanlığı için yapılacaktır.

(c) Dış kaynaktan temin edilen adaylar, aday değerlendirme puanları (ADP), tercihleri ve kuvvet komutanlıklarının kontenjanlarına göre kuvvet komutanlıklarına yerleştirilecektir.

(ç) İç ve dış kaynak kontenjanları ayrı olup iç kaynaktan kontenjan dolmaması halinde sadece ilgili kuvvet komutanlığı için dış kaynaktan temin edilecek kontenjan miktarı (eğer varsa) iç kaynaktan dolmayan kontenjan sayısı kadar arttırılacaktır.

d. Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?

(1) 1325 sayılı Askeri Okullar, Askeri Öğrenciler, Askeri Fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'un Ek Madde 17- (Ek:12/6/2024-7517/20 md.) "Milli Savunma Bakanlığınca yapılacak sınavlarla ilgili her türlü açıklama, başvuru ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, Milli Savunma Bakanlığının internet sayfasında yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir." hükmü doğrultusunda tüm duyurular https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yayımlanacak, gerektiğinde bilgilendirmeler kısa mesaj (SMS) ile yapılacak, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince internet adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

(2) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların, internet adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

e. Adayların Bilmesi Gereken Diğer Hususlar:

Seçim aşamalarında başarılı olmuş ve sağlık kurulu raporu olumlu sonuçlanmış adaylar tercihleri ve kontenjanlar doğrultusunda yerleşme durumuna göre eğitimlere planlanacaklardır. Seçim sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

4. UYARILAR

a. Adaylar adaylarda aranacak niteliklerin tamamına uygun olmak zorundadırlar. Uygun olmadığı temin faaliyetlerinin (eğitim dahil) herhangi bir aşamasında tespit edilenlerin adaylığı sonlandırılacaktır.

b. Başvuruda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

c. Tüm tebligatlar, https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayımlanacağından ve gerektiğinde kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacağından adayların, sınav aşamalarını müteakip https://personeltemin.msb.gov.tr adresini takip etmeleri, başvuru esnasında cep (GSM) telefon numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları, telefon numaraları değiştiğinde en kısa zamanda Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığına dilekçe ile başvurarak güncellenmesini sağlamaları gerekmektedir.

ç. Başvuru ekranında adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.

d. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi halinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri sonlandırılacaktır.

e. Tercihlerim sayfasının bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.

f. Başvurular idarenin uygun göreceği bir tarihte sonlandırılabilecektir.

g. Başvuruda bulunan adayların seçim aşaması sınavlarına çağrılması; aday başvuru miktarına göre idarece belirlenen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde

yayımlanacak/duyurulacaktır. Bu nedenle; ilgili adayların internet adresini sürekli takip etmeleri gerekmektedir.