Boğaziçi Üniversitesi 4 sözleşmeli personel alacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, 4 (dört) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

I) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlan haiz olması,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat. eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji

üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlanndan mezun olması.

d) Yazdım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kumlumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare: RG-2/5/2012-28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçlisi belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmalan kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri,

f) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya askerlikle ilişiğinin bulunmaması gerekmektedir.

2) Kamu kurum ve kuruluşları birinci fıkrada belirtilenler dışında personelde özel nitelikler arayabilir.

3) Her bir pozisyon için "Özel Şartlar (Nitelikler)" bölümünde yer alan "bilgi sahibi olma" şartı, yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavlar ile ölçülecektir. Ayrıca aynı bölümde talep edilen sertifikalar, proje geliştirme durumuna ilişkin belgeler ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgelerin, Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilgili alan/alanlara PDF formatında eksiksiz olarak yüklenmesi zorunludur.

B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

İlan edilen pozisyonlara başvurularda adayın hangi unvana başvurduğunu beyan etmesi gerekmektedir.

1- Bilgi Güvenliği Yöneticisi

. Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak.

. Minimum 5 yıl deneyimi olduğunu belgelendirmek.

. SİEM'de (Security Information Management and Security Event Management)

korelasyon kuralı oluşturma, log kaynağı ekleme ve yönetme, SIEM sunucusu yönetme konularında bilgi sahibi olmak,

. EDR (Endpoint Detection and Response). NDR (Network Detection Response). SOAR (Security, Orchestration, Automation, and Response) konularında bilgi sahibi olmak,

. Ağ anahtarlama cihazları, yönlendiriciler. Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim

Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller), Güvenlik Duvarı (Firewall) sistemlerinin kurulum, konfıgürasyon ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,

. Güvenlik duvarları, VPN sistemleri, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri (IDS/IPS), antivirüs, e-posta güvenliği, proxy sistemleri, güvenlik sertifikalan yönetimi, yük dengeleme cihazlan yapılandırma ve yönetimi konulannda bilgi sahibi olmak,

. Yerel Alan Ağ (LAN) ve Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN) erişim güvenliği

konularında bilgi sahibi olmak.

. Sunucu mimarileri ve sanallaştırma teknolojileri (VMware. Proxmox, Hyper-V veya Red Hat Virtualization) güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

. Aktif Dizin (Active Directory), DNS, DHCP güvenliği konulannda bilgi sahibi olmak,

. UNIX, Linux ve Microsoft işletim sistemleri ve güvenliği konularında bilgi sahibi olmak,

. Veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.

. Çeşitli güvenlik açıkları, tehditler ve bilgi sistemleri saldırıları konularında bilgi sahibi olmak,

. Sızma (penetration) testleri ve zafiyet yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

. Veri Sızıntısı Önleme (DLP-Data Leak Prevention) sistemleri yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.

. Ağ Erişim Kontrolü (NAC-Network Access Control) sistemleri yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.

. Siber Saldırı Simülasyonları konusunda bilgi sahibi olmak,

. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve ISO 27701 (Kişisel Veri Yönelim Sistemi) yönetim sistemlerinin uygulanması hakkında bilgi sahibi olmak,

. Certified Ethical Hacker (CEH) veya Offensive Security Certified Professional (OSCP) konulannda eğitim almış olduğunu belgelemek,

. Ağ ve/veya Ağ Güvenliği (Network Security) konusunda eğitim almış olduğunu belgelemek,

. Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

. Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,

. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,

. İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda bilgi sahibi olmak.

2- Kıdemli Yazılım Uzmanı

. Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak.

. En az 1.000 iç veya 10.000 dış kullanıcılı projelerde, geliştirme deneyimine sahip olmak,

. Spring, Spring Boot veya Quarkus teknolojilerinden en az biri ile proje geliştirmiş olmak,

. J2EE, EJB 3.X, JAAS, JPA-2 (Hibernate). JSF 2.X, maven, gradle konularının en az birinde bilgi sahibi olmak,

. SOA teknolojileri ile geliştirilmiş en az 1 (bir) projede çalışmış olmak.

. Mikroservisler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

. Çok katmanlı uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. JSP, Servlet. Restful webserviccs ve birim (unit) testleri konularında bilgi sahibi olmak.

. Weblogic 10g, lig veya 12c, JBOSS, Glassfish 3.X veya 4.X. Apache Tomcat uygulama sunucularından en az birinin konfigürasyonu ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, ayrıca belirtilen uygulama sunucularından en az birinde l (bir) yıl veya daha fazla süre ile uygulama geliştirmiş olmak ve yönetmek,

. Vue.JS, Angular, React konularından en az birinde tecrübe sahibi olmak,

. PL/SQL yazma konusunda bilgi sahibi olmak,

. CDI veya Spring Dependency Injection konuları hakkında bilgi sahibi olmak.

. JAX-WS, JAX-RS, AXIS-2. CXF teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

. BPM veya ESB pattemleri ve orta katman mimarisi konularında bilgi sahibi olmak,

. Nesne-yönelimli teknolojiler, web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojiler hakkında tecrübeli olmak,

. Yazılım performans ölçümleri konusunda (JMeter vb. araçlar ile) bilgi sahibi olmak.

. GIT, SVN, CVS gibi kod versiyonlama araçları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. Yazılım geliştirme metotlarına (waterfall, agile) hakim ve projelerinde aktif olarak kullanmış olmak,

. Docker, Maven, Gradle gibi araçlarla temel yapılandırmaları yapabilecek düzeyde bilgi sahibi olmak.

. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,

. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak,

. Bilişim projelerinde sözleşme ve teknik şartname hazırlamak ve/veya hazırlama süreçlerini yönetme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

3- Sistem Uzmanı

. Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak,

. Ağ ve veri güvenliği bilgisine sahip olmak.

. Bilgi güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi sahibi olmak.

. Microsoft ve Linux (Redllat. Debian tabanlı) dağıtımlarının yapılandınlması, kurulum ve yönetiminde bilgi sahibi olmak.

. Uygulama sunucuları (IIS, Apache. Ngnix v.b.) kurulumunu, yapılandırmasını ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. Windows/Linux Server, Proxmox, VMWare, Cluster yapılandırma, Active Directory, IIS, DNS, DHCP, Group Policy, WSUS, Failover Cluster mimarisi vb. konularında kurulum ve yönetim deneyimine sahip olmak,

. System Center Configuration Manager (SCCM) konfigurasyon ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

. Powcrshcll ve/veya Bash scripting konusunda konusunda bilgi sahibi olmak,

. Fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında bilgi sahip olmak,

. Veri depolama ve SAN cihazlarının yönetimi konusunda deneyimli olmak, bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek,

. Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem giderme konularında bilgi sahibi olmak,

. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,

. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak.

4- Önyüz Geliştirme Uzmanı (React/java Bilgisi Tercih Sebebi)

. En az 1.000 iç veya 10.000 dış kullanıcılı projelerde, yazılım geliştirme deneyimine sahip olmak.

. Java ve Spring Boot ile RESTful API geliştirme konusunda temel veya orta seviye bilgi sahibi olmak,

. Entity ilişkileri, JPA, Hibernate, Maven gibi araç ve teknolojileri kullanabilmek,

. Asenkron programlama. Exception Handling, Validation, Security (JWT, OAuth2) konulannda bilgi sahibi olmak,

. Frontend uygulamalarını Spring Boot arka uç servisleriyle entegre edebilecek seviyede deneyime sahip olmak,

. CSS3, HTML5 ve JavaScript konularında ileri düzey bilgi ve deneyim sahibi olmak,

. Bootstrap ve Tailwind gibi CSS kütüphanelerini etkin bir şekilde kullanabilmek,

. React.js ile çok kullanıcılı projeler geliştirmiş olmak,

. UI/UX standartları konusunda deneyim sahibi olmak.

. Figma vc Sketch gibi tasarım araçlarında oluşturulan mockup tasarımlarını wcb ortamına sorunsuz şekilde aktarabilmek.

. Responsive Design prensiplerini uygulayabilmek ve W3C standartlanna uygun erişilebilir web sayfaları geliştinne konusunda deneyim sahibi olmak.

. GIT. SVN. CVS gibi kod versiyonlama araçları hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

. Webpack ve Rollup gibi modem paket yönetim araçlarını gelişmiş projelerde etkin bir şekilde kullanmış olmak.

. JSON ve XML gibi veri fonnatları ile API entegrasyonlarını gerçekleştirebilmek,

. Web sayfası performans optimizasyonu ve kullanıcı deneyimini artırmaya yönelik en iyi uygulamalar konusunda deneyim sahibi olmak,

. Jest ve React Testing Library kullanarak birim testleri yazma ve test süreçlerini yönetme deneyimine sahip olmak,

. W3C erişilebilirlik standartlarını web projelerine uygulama konusunda deneyimli olmak,

. Node.js ile server-side geliştirme. RESTful API oluşturma, asenkron programlama ve performans optimizasyonu konulannda ileri düzey bilgi ve deneyime sahip olmak,

. Next.js ve Vite.js gibi kütüphaneler hakkında deneyim sahibi olmak,

. CI/CD süreçleri, build ve deployment konulannda proje yapılandınnalannı optimize edebilecek düzeyde deneyim sahibi olmak,

. Ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı, disiplinli ve öğrenmeye açık olmak.

. Dokümantasyona önem vennek ve düzenli olarak belge oluşturmak.

. Teknik şartname hazırlama konusunda bilgi sahibi olmak.

11. BAŞVUR!) ŞEKLİ, YERİ vc TARİHİ

a) Başvurular Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılacaktır.

b) Başvurular, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr veya e-Devlet üzerinden Boğaziçi Üniversitesi "Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım" hizmeti vasıtasıyla alınacaktır.

c) Şahsen başvuru alınmayacak, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

d) Başvuru işleminin süresi içerisinde hatasız vc eksiksiz olarak yapılması, istenilen belgelerin sisteme yüklenmesi ve vermiş oldukları beyanlar adayların kendi sorumluluğundadır.

e) Adaylar başvuru işlemlerini bitirdikten sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığım kontrol edebilir ve gerektiği takdirde düzenleme yapabilirler.

IH. İSTENİLEN BELGELER

a) Detaylı Özgeçmiş Formu (Aday tarafından yüklenir)

b) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi (Sistemden çekilir veya aday tarafından yüklenir)

e) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği (Aday tarafından yüklenir)

d) En Az 2 (İki) Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler (Tamamlanan eğitim veya sertifikalandırma programlarından alınacaktır) (Aday tarafından yüklenir)

e) KPSS 2024 (B) Grubu Sonuç Belgesi (Belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak değerlendirilecektir) (Sistemden çekilir)

f) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alman puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Belgenin son 5 yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir) (Sistemden çekilir) (Yabancı dil sınavı puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır)

g) Adli Sicil Belgesi (Sistemden çekilir)

lı) Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Sistemden çekilir)

i) Mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü (e-devlet üzerinde kare kodlu alınması gerekmektedir) kamu kuramlarında çalışanlar için HİTAP veya çalıştıkları kuramdan alınacak belge veya istenilen tecrübeyi ispatlayacak işveren veya yönetici tarafından onaylanmış belge (Aday tarafından yüklenir)

j) Genel ve Özel Şartlarda talep edilen Proje geliştirmiş olduğunu ya da projelerde aktif görev aldığını gösteren belge (Aday tarafından yüklenir)

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

a) Başvurulann incelenmesi sonucunda genel ve özel şartlan sağlayan adaylardan sınava katılacak adayların seçiminde; KPSS P3 (B) puanının %70'i ve Yabancı Dil puanının %30'unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvuru sayısının 10 katı aday sınav için çağrılacaktır.

b) KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacak olup, yabancı dil sınavı puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

c) Sıralamaya göre en son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

d) Sınava (yazılı/sözlü) ginneye hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve saatleri ile sınav sonuçları https://bogazici.edu.tr/tr/announcements adresinde ilan edilecek, ayrıca https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ve e-Devlet üzerinden Boğaziçi Üniversitesi "Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım" hizmeti vasıtasıyla adaylara bildirimde bulunulacaktır. Adaylara başkaca bir bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

V. SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav 20/10/2025 tarihinde saat 10:00'da Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığında (Kandilli Kampüsü) yapılacaktır. Sözlü sınav 20/10/2025 tarihinde saat 14:00'dc Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığında (Kandilli Kampüsü) yapılacaktır.

VI. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

SINAVIN ŞEKLİ;

a) Sınav yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

SINAV KONULARI;

Yazılı ve sözlü sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki "Özel Şartlar (Nitelikler)" bölümünde belirtilen tüm konulardır.

VII. DEĞERLENDİRME

Sınav değerlendirmesi; yazılı sınav %50, sözlü sınav %50 oranında hesaplanarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar arasından, puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asil olarak belirlenir. Ayrıca başarı puanı sıralamasına göre asil aday sayısı kadar yedek aday belirlenir. Asil adaylardan gerekli şartlan taşımadığı anlaşılan, atamadan vazgeçen veya atandığı halde göreve başlamayanlar olması durumunda yedek adaylar arasından yerleştirme yapılacaktır.

VIII. POZİSYONLAR VE ÜCRETLER

Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığı altında belirtilen katlan ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon. fazla mesai vs.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

IX. DİĞER HUSUSLAR

a) Gerçeğe aykın beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatlan kabul edilmeyecek ve haklannda genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamalan yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

b) Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibanyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

c) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukanda belirtilen esaslar uygulanır.

d) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla; ayrıca Arşiv Araştırması sonuçları olumsuz olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

e) Başarılı bulunan adaylarla. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yapılacak arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması ve tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporunda çalışmaya engel bir sağlık sorununun bulunmaması şartıyla sözleşme imzalanabilecektir.

f) Sınav Komisyonu, yazılı-sözlü sınav sonucunda adayların başarı düzeylerini yeterli görmemesi durumunda, ilan edilen pozisyonlardan bir kısmına ya da tamamına yerleştirme yapmama hakkına sahiptir.