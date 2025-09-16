Ankara Üniversitesi 8 sözleşmeli personel alacak

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 6'ncı maddesi ile bu maddeye dayanılarak yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8. maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü sınavla toplam 8 (sekiz) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adaym KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartlan sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday sözlü sınava alınacaktır. (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.)

Adaylar birden fazla pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. Sınava alınacak adayların üstesi http://personeldb.ankara.edu.tradresinde ilan edilecektir.

I. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Adaylar, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde e-Devlet Kapısı üzerinden Ankara Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr platformundan başvuru yapabileceklerdir. Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir, "Başvurularım" ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Kariyer Kapısı (https://isealinikariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak, bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

II. SINAV TARİHİ VE YERİ

Sözlü sınav 17/10/2025 tarihinde saat 10:00'da Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi/Ankara adresinde yapılacaktır.

III. BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlan taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlanndan mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğilim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlanndan mezun olmak.

d) Kıdemli Yazılım Uzmanı, Sistem Uzmanı ve Yazılım Geliştirme Uzmanı (B) kadrolarına başvuracak adayların Maliye Bakanlığı'nın vizesi doğrultusunda Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (b) maddesinde belirtilen bölümlerden mezun olması gerekmektedir.

e) Yazılım, yazılını tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibariyle ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki deneyime sahip olmak (Mesleki deneyimin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kuramlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).

f) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

g) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER);

Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

1. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI(A): (2 Kişi- Tam zamanlı- Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir- Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar ücret tahsisli kadro için 2 katı ücret ödenecektir.)

a. C# programlama di li ve ASP.NET / ASP.NET Core, Entity Framework gibi Microsoft teknolojileriyle en az üç yıl uygulama geliştirmiş olmak ve en az bir büyük ölçekli projede çalıştığını belgelemek,,

b. JavaScript trameworkleri (Angular, React, Vue vb.), TypeScript, HTML ve CSS gibi front-end teknolojilerinde deneyimli olmak,

c. Nesne yönelimli programlama (OOP), SOLID prensipleri ve temiz kod yazma konusunda bilgi ve uygulama deneyimi sahibi olmak,

d. İlişkisel veri tabanı tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak, MSSQL, Oracle veya PostgrcSQL gibi geniş ölçekli vcritabanlanndan en az biriyle entegre uygulama geliştirmiş olmak,

e. Büyük ölçekli ve çok katmanlı kurumsal uygulamalarda SOAP, WCF, RESTful API veya gRPC servis teknolojileri bilgisine sahip olmak,

f. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) süreçlerine hakim olmak ve her aşamada gerekli teknik dokümantasyonu hazırlayabilmek,

g. Versiyon kontrol sistemleri (Git, Azure DevOps, TFS vb.) ile proje geliştirme deneyimine sahip olmak, h. Güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

i. Günlük kodlama pratiğinde yapay zeka tabanlı geliştirici araçlarını (ör. GitHub Copilot, ChatGPT vb.) etkin şekilde kullanarak kod üretimi, gözden geçirme ve optimizasyon yapabilmek,

j. Ekip çalışmasına uyumlu, sorumluluk sahibi, yeni teknolojileri öğrenmeye meraklı ve çözüm odaklı olmak.

2. KIDEMLİ YAZILIM UZMANI: (1 Kişi-Tam zamanlı- Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir -Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katı kadar ücret tahsisli kadro için 3 katı ücret ödenecektir.)

a. C# programlama dili ve ASP.NET / ASP.NET Core, Entity Framework gibi Microsoft teknolojileriyle uygulama geliştirme süreçlerinde en az beş yıl uygulama geliştirmiş olmak ve en az iki büyük ölçekli projede çalıştığını belgelemek,

b. JavaScript frame world en (Angular, React, Vue vb.), TypeScript, HTML ve CSS gibi front-end teknolojilerinde deneyimli olmak,

c. Tasarım kalıplan, Nesne yönelimli programlama (OOP), SOLID prensipleri ile temiz ve güvenli kod yazma konusunda bilgi ve uygulama deneyimi sahibi olmak,

d. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) süreçlerine hakim olmak ve her aşamada gerekli teknik dokümantasyonu hazırlayabilmek,

e. İlişkisel veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak, geniş ölçekli MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,

f. Büyük ölçekli ve çok katmanlı kurumsal uygulamalarda SOAP, WCF, RESTful API veya gRPC servis teknolojilerinden en az biriyle yazılım geliştirme deneyimi sahibi olmak,

g. Container teknolojileri (Docker, Podman, containerd vb.) ve container orkestrasyon çözümleri (Kubcmctcs, OpcnShift, Docker Swarm vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

h. Mikro servis mimarisi, tasarımı ve geliştirilmesi konusunda deneyimli olmak,

i, Web uygulamalarında performans ve yük testleri süreçlerine hakim olmak,

j. Çevik yazılım geliştirme yöntemlerinden Serum metodoloj isinde deneyimli olmak,

k. Versiyon kontrol sistemleri (Git, Azure DevOps, TFS vb.) ile proje geliştirme deneyimine sahip olmak ve CI-CD (Continuous Integration-Continuous Delivery) süreçlerinde bilgili ve deneyimli olmak,

I. Yazılım geliştirme süreçlerinde yapay zeka tabanlı teknolojilerin (LLM, NLP, MI. kütüphaneleri vb.) entegrasyonu konusunda bilgi sahibi olmak,

m. Ekip çalışmasına uyumlu, sorumluluk sahibi, yeni teknolojileri öğrenmeye meraklı ve çözüm odaklı olmak.

3. SİSTEM UZMANI: (l Kişi- Tam zamanlı- Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde görevlendirilecektir- Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katı kadar ücret tahsisli kadro için 3 katı ücret ödenecektir.)

a. En az 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan orta ve büyük ölçekli kurum ya da işletmelerde sistem yöneticisi, sistem mühendisi, sistem çözümleyici, sistem işletme sorumlusu, sistem işletmeni, sistem programcısı, sistem uzmanı veya sistem ve ağ uzmanı unvanlarında en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,

b. Microsoft Windows sunucularında (2012 R2, 2016, 2019 veya 2022) bakım, izleme, yapılandırma, sıkı taştırma, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

c. Linux sunucu işletim sistemlerinin (Canonical Ubuntu, Debian veya Red Hal Enterprise Linux) kurulum, yapılandırma, sıkılaştırma, izleme, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

d. Sunucu sanallaştırma (VMware vSphere, Xenserver, Microsoft Hyper-V veya Proxmox VE) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak. Depolama (Storage) ve depolama ağı (SAN) yönetimi, yedekleme ve replikasyon (Tercihen Veeam Backup ve/veya NetBackup) ve NAS sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

e. Microsoft Active Directory sıkılaştırma, GPO vb. konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak, h) DNS, DHCP, Proxy, Radius servisleri hakkında kurulum, yapılandırma ve sorun çözümleme konusunda bilgi ve deneyini sahip olmak,

f. Uç nokta güvenlik yazılımı (Endpoint Security), Yük Dengeleme (Load Balancer) ve Web Uygulama Güvenlik Duvarı (WAF) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

g. Web ve uygulama sunucusu yazılından (IIS, Apache, Nginx veya Litespeed) performans ve izleme konularında bilgi sahibi olmak,

h. Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, DITCP, DNS, Proxy ve IEEE 802.1x teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

i. Network anahtarları (SwitchTer) üzerinde VLAN veya VXLAN yapılandırması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j. Network izleme ve raporlama konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

k. Merkezi log yönetimi ve SIEM (Security Information and Event Management) sistemlerinin kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak,

1. Sunucu, ağ ve uygulama izleme ve yönetim sistemlerinde (Ansible, Zabbix, Cacti, Grafana, Vrops, Veeam One. MRTG vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, başarım artırma ve sorun giderme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

m. Linux LVM, Windows Storage Spaces yapılarında mantıksal hacim alanları oluşturma, yapılandırma vc değişikliklerini yapabilme, disk genişletme ve daraltma işlemlerini uygulama konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

n. Hiper-bütünleşik altyapı (Tercihen HPE Simplivity. Dell VxRail veya Sangfor HCİ) hakkında bilgi sahibi olmak,

o. Bash veya Powershell belik dilleri hakkında bilgi sahibi olmak,

p. Sunucu donanımları ve yapılandırmaları (Disk teknolojileri, Ethernet, IIBA, RAID vb.) hakkında deneyim sahibi olmak,

q. Tercihen, Yük dengeleyici (Load Balancer) cihaz veya yazılımları hakkında bilgi sahibi olmak,

r. Tercihen Güvenlik sistemleri (TDS/TPS, Firewall, Antivirus, E-mail Gateway vb.) hakkında bilgi sahibi olmak.

s. Tercihen CCNA (Cisco Certified Network Associate) sertifikasına sahip olmak,

t. Tercihen Microsoft 365 Certified Administrator Expert, RHCSA (Red Hat Certified System Administrator) veya VCP (VMware Certified Professional) sertifikalarına sahip olmak,

ıı. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) hakkında bilgi sahibi olmak.

4. İŞ ANALİSTİ: (3 Kişi- Tam zamanlı- Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde görevlendirilecektir- Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar ücret tahsisli kadro için 2 katı ücret ödenecektir.)

a. En az 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan orta ve büyük ölçekli kurum ya da işletmelerde yazılım geliştirme uzmanı, iş analisti, iş süreçleri analisti, BT iş analisti, iş geliştirme uzmanı veya proje yöneticisi unvanlarında, en az 3 (üç) yıl süreyle görev yapmış olduğunu belgelemek.

b. Hastane Bilgi Yönelim Sistemleri (HBYS) sistemleri alanında çalışmış olmak veya ileri düzeyde bilgi sahibi olmak,

c. Yazılım uygulamaların iş/teknik analizleri ve testleri konusunda deneyim ve bilgi sahibi olmak,

d. Süreç yönetimi, süreç analizi, süreç modelleme ve süreç iyileştirme konularında bilgi sahibi olmak,

e. Çevik proje yönetim yaklaşımları (Scrum, Kanban vb.) temel prensipleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

f. Proje yönetim ve iş takip araçlarının (JIRA, Redmine vb.) kullanım deneyimine sahip olmak,

g. İlişkisel veri tabam yönetim sistemleri (MSSQL, Oracle, PostgrcSQL vb.) hakkında bilgi sahibi olmak, h. İleri düzeyde SQL sorguları yazma konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

i. Yazılım ekipleri (geliştirici, testçi vb.) ve iç/dış paydaşlarla etkin iletişim becerisine sahip olmak,

j. ISO 27001 veya COBIT 2019 süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

k. Yazılım uygulamaları hakkında teknik ve idari şartname hazırlama ve ihale sürecinin takibi konusunda bilgi sahibi olmak,

1. Güncel teknolojileri takip eden, kendini geliştirmeye istekli olmak,

m. Etkin iletişim becerisine sahip, takım çalışmasına uygun olmak,

n. Problem çözme, karar verme ve çıkarım yapabilme yetkinliklerine sahip olmak,

o. Dikkatli, detaycı, süreç/veri ve sonuç odaklı olmak,

p. Temsil yeteneğine sahip, ikna/ifade ve iletişim yönü kuvvetli olmak,

q. Tercihen Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri üzerinde çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek,

r. Tercihen PMI veya IIBA uyumlu İş Analizi Metodolojisi Eğitimi almış olmak ve belgelemek.

5. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI(B): (I Kişi- Tam zamanlı- Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde görevlendirilecektir- Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katı kadar ücret tahsisli kadro için 3 katı ücret ödenecektir.)

a. En az 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan orta ve büyük ölçekli kurum ya da işletmelerde yazılım geliştirme konusunda en az 5 yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b. Java veya Python programlama dillerine hakim olmak,

c. Nesne yönelimli programlama ve tasarım desenlerine hakim olmak,

d. Web uygulaması geliştirme framework!eri (Java için Spring veya Spring Boot; Python için Django, Flask veya FastAPI) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e. ORM kütüphaneleri (Java için Hibernate; Python için SQLAlchemy, TortoiseORM vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f. Web servisleri (REST, SOAP vb.) hakkında bilgi vc tecrübe sahibi olmak,

g. İlişkisel veritabanı sistemleri (Oracle, MSSQL, MySQL, PostgreSQL vb.) bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h. Web sunucu yazılımları (NGINX, Apache, Lightlpd vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i. Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j. Javascript, HTML5, CSS3 gibi web teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k. Tercihen Python'da veri analizi konusunda ve ilgili kütüphaneler (Pandas, NumPy, Matplotlib, Sckikit-learn, vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

1. Tercihen Mesaj kuyruk sistemleri (Kafka, RabbitMQ) hakkında bilgi sahibi olmak.

IV. SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER:

Adayların başvuruda bulundukları her bir pozisyon için islenilen belgeleri sisteme tek tek yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksiklerden adaylar sorumlu olacaktır.

1. Diploma / Mezuniyet belgesi veya Yabancı okul mezunları için denklik belgesi,

2. Transkript,

3. Programlama Dillerini Bildiğini Gösterir Belge,

4. Yabancı Dil Puanı Sonuç Belgesi,

5. KPSS Sonuç Belgesi (2024),

6. Fotoğraflı ve Detaylı Özgeçmiş (CV),

7. Sosyal Güvenlik Kurumu Tescil ve Hizmet Dökümü (Barkodlu olacak),

8. Özel şartların ilgili maddelerinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge; kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış ya da elektronik imzalı çalışma belgesi,

9. Tercihen istenen belge ve sertifikalar zorunlu olmamakla birlikte eklenmesi uygundur.

V. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

Sınav sözlü olarak mesleki bilgiyi ölçer nitelikte gerçekleştirilecek olup sınav konuları özel şartlar bölümündeki konulardır.

VI. DEĞERLENDİRME

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır. Başarı sırasına göre en yüksek puan alan aday sınavı kazanmış kabul edilecektir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asıl aday sayısı kadar yedek belirlenecektir.

VII. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

Sınav sonuçlan Üniversitemiz http://personeldb.aiikara.edn.tradresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adaylar ilk sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecek olup yedek üsteden atanmaya hak kazananların duyurusu sadece (http://personeldb.ankara.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

IX. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 'nün 4'tlncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının özel şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

X. DİĞER HUSUSLAR

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. Kimlik Kartı örneği veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

XI. İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel ve Sürekli İşçi Birimi Tel: 0 (312) 212 60 40 Dahili: 2013 -2039 veya 2059

