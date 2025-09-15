İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alacak

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuranlar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. maddesi, Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuranlar ise aynı Kanunun 50/d maddesi kapsamında ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca alınacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi https://www.inonu.edu.tr/personeldb/ adresinde mevcuttur.

GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.

4- Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak Öğretim Görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek Öğretim Görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

5- Adaylar sadece bir ana bilim dalı/Programa müracaat edebilirler. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

İSTENEN BELGELER ve ÖNEMLİ NOTLAR

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Öğretim elemanı kadrolarına başvuru formu. (www.inonu.edu.tr adresinden Personel Daire Başkanlığı sayfasına giriniz. Formlar kısmından "Öğretim Elemanı Kadrolarına Ait Başvuru Formu'na tıklayarak erişebilirsiniz)

2. Özgeçmiş.

3. Lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık mezuniyet belgelerinin aslı veya kopyasının resmi makamlarca onaylanmış ıslak imzalı onaylı belgesi ya da bu belgelerin e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu çıktısı. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgesi).

4. Lisans transkript belgesinin aslı veya kopyasının resmi makamlarca onaylanmış ıslak imzalı onaylı belgesi ya da e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu çıktısı.

5. ÖSYM sonuç açıklama sisteminden alınmış kare kodlu ALES sonuç belgesi.

6. Yabancı dil belgesi (YDS, YÖKDİL, veya eşdeğerliliği).

7. Çalışmış olmak şartı istenen ilanlar veya ALES muafiyeti tanınan programlar için SGK'dan alınmış prim gün sayısını ve iş kolunu gösterir ıslak imzalı, e-imzalı veya karekodlu belge.

8. Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adaylar için ilan süresi içinde e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr)' ndan alınan kare kodlu öğrenci belgesi.

9- Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

10- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

11- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

12- İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir.

13- İdarenin ilan yayım sürecinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

MUAFİYET

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında Öğretim Elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Genel Şartlar Başlığı altında yer alan 4. madde kapsamındaki Öğretim Görevlisi kadroları haricindeki Meslek Yüksekokullarının Öğretim Elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İlan olunur.

9702/1-1