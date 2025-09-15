Manisa Celal Bayar Üniversitesi 29 sözleşmeli personel alacak

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ekli listede belirtilen pozisyonlarda toplam 29 (yirmi dokuz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR (TÜM UNVANLARA BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN)

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) T.C. Vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) 657 sayılı Kanun'un 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereğince yerleşmeye hak kazanıp müracaatta bulunan adaylar hakkında arşiv araştırması yaptırtılacak olup, arşiv araştırması sonucuna müteakip sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir.

3- Tüm unvanlara başvuracak adayların, ilanın son başvuru tarihi itibariyle 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş ve 36 (otuz altı) yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.

4- Adaylar sadece ilanda belirtilen tek bir nitelik kodu için başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla nitelik koduna başvuru yaptığının tespiti halinde, her iki başvurusu da geçersiz sayılacaktır.

5- Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan "Aranılan Nitelikler" in ve genel şartların (mezuniyet, KPPS puanı, yaş şartı, cinsiyet, istenen unvanlar için mesleki deneyim şartı, vb.) tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

6- 2024 Yılı KPSS sınavına girmiş ve en az 60 (altmış) puan almış olmak. (Lisans mezunları için 2024 KPSS P3, Önlisans mezunları için 2024 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2024 KPSS P94 puanı esas alınmaktadır. Adayların KPSS puan türünün, başvurulan unvanda ve nitelik kodunda aranan mezuniyet şartına uygun olması gerekmektedir. Örneğin, önlisans mezuniyeti istenen bir nitelik koduna başvuracak adayın 2024 KPSS puan türünün de önlisans düzeyinde olması gerekmektedir.)

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8- Tüm unvanlara başvuracak adayların, başvuracağı kadroya ilişkin hizmetleri ve kurumun vereceği benzeri diğer görevleri sürekli yapmasına mani olabilecek hastalık ve benzeri engeli bulunmamak.

9- Vazifesini yerine getirmeye engel olabilecek zihinsel ya da fiziksel herhangi bir engele sahip olmadığını kanıtlayan nitelikte bir sağlık belgesine sahip olmak. (Bu belge, adaylar yerleştikten sonra işe yerleşmeye hak kazanan adaylardan sağlık kurulu raporu şeklinde istenecektir.)

10- Tüm unvanlara başvuracak adayların, nöbet ya da vardiya usulü çalışmasına engel olabilecek bir durumu bulunmamak.

11- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

12- Deneyim şartı istenilen nitelik kodlarında istenilen deneyim sürelerine öğrenim sırasında görülen staj süreleri dahil değildir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURUDA SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER:

1) Başvurular, e-Devlet üzerinden "Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı)" sayfasından ilanımız bulunup "Başvur" sekmesinden ilerleyerek veya "Kariyer Kapısı" (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden 15/09/2025 -29/09/2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

2) İlan edilen başvuru yöntemi dışında, başka bir yöntem (şahsen, posta, e-posta vb.) ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan (nitelik kodlarından) sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona (nitelik koduna) başvuru yapanların başvuruları iptal edilecektir.

4) Sözleşmeli Personel Alım İlanına başvuran aday tarafından Kariyer Kapısındaki alanların doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekmektedir. Yanlış ve eksik yapılan başvurulardan kurumumuz sorumlu değildir. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

5) Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını dikkatlice kontrol etmelidirler.

6) 2024 yılı KPSS sonuç belgesi e-Devlet Kapısı üzerinden otomatik olarak kaydedilecektir.

7) İstenilen alanda diploma veya geçici mezuniyet belgesi e-Devlet Kapısından otomatik çekilecektir. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.

8) Adayların; KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair diğer bilgiler e-Devlet Kapısı üzerinden otomatik çekilecek ve yüklenecektir.

9) Başvurulan nitelik kodunun aranılan nitelikler kısmında mesleki deneyim belgesinin kariyer kapısı üzerinden başvuru esnasında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Belgeler" alanına mutlaka yüklemesi gerekmektedir. Deneyim Belgesi yükleyecek adayların, ilanda istenen süreyi ve deneyim istenen alanı karşılayacak şekilde; çalıştığı tarih aralığını ve hangi birimde hangi alanda çalıştığını gösterir çalıştığı kurumdan alacağı antentli ya da imzalı/kaşeli çalışma belgesini ve e-devlet üzerinden alabileceği barkodlu SGK Hizmet Dökümü belgesini yüklemesi gerekmektedir.

10) Yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısı üzerinden yapacakları başvuru esnasında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1) Atanmaya hak kazananların asil/yedek sıralamasına ilişkin bilgilendirme başvurunun bitiminden itibaren en geç 15 iş günü içinde www.mcbu.edu.tr adresinden ve https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinde yayınlanacaktır.

2) Her nitelik kodu belirtilen unvan için, ilan şartlarını eksiksiz taşıyan adaylar arasından; ilanda belirtilen tüm şartları sağlayanlar arasından, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın doğrudan KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle ilan edilen pozisyon sayısı kadar "asil" ve ilan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar "yedek" aday" belirlenecektir. Bu şekilde belirlenen adayların puanlarının eşit olması durumunda, mezuniyet tarihi önce olan adaya, eşitliği devam etmesi halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınır. Bunlarında eşit olması durumunda, kura usulüyle belirlenecek adayın yerleştirme işlemi yapılacaktır. KPSS de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibariyle aranılan nitelikler ve genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

3) Adaylar yerleştirme sonuçlarını Kurumumuz resmi web sitesi ile Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Yedek adaya geçilmesi durumunda, yedek adaylar ve başvuru süresi Üniversitemiz www.mcbu.edu.tr adresinden duyurulacaktır. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

4) Ataması yapılacak adayların işe başlamaları için gerekli evrakları, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgileri www.mcbu.edu.tr adresinden takip etmeleri gerekmektedir.

5) Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. İdare tarafından ödenmiş olan herhangi bir bedel var ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.

6) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

