Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri, 657 sayılı Kanun'un 48. maddesi ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Sınav Takvimi

İlk Başvuru Tarihi : 15.09.2025

Son Başvuru Tarihi : 29.09.2025

Ön Değerlendirme İlan Tarihi : 02.10.2025

Giriş Sınavı Tarihi : 06.10.2025

Sonuç Açıklama Tarihi : 08.10.2025

Genel Şartlar ve Açıklamalar:

1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

2. Başvurular, ilana çıkılan kadronun bulunduğu birimlere (Meslek Yüksekokul Müdürlüklerine) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

3. Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

4. Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

5. ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

6. ALES Muafiyeti: Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar ile meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere istihdam edilecek Öğretim Görevlisi kadrosuna atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında Öğretim Elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

7. ALES puanının geçerlilik süresi sonuç açıklama tarihi itibariyle 5 yıldır.

8. Adayların lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü adayın tercihine göre kullanılacaktır. Alan türü değişen programlardan mezun olanların başvurularında, beyan etmeleri durumunda lisans eğitimine başladıkları ALES puan türü dikkate alınacaktır. Özel yetenekle öğrenci alan programlar ile yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlara başvurularda ALES puan türlerinden en yüksek olanı değerlendirmeye alınacaktır. Özel yetenekle öğrenci alan programlar ile yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlardan mezun olanlar, Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir ALES puan türünü kullanabileceklerdir.

9. Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak Öğretim Görevlisi atamaları ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek Öğretim Görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

10. Meslek yüksekokullarının, 9. maddede belirtilen Öğretim Görevlisi kadroları hariç olmak üzere, Öğretim Elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

11. Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesinin 6/2 (d) bendi uyarınca; eşdeğerliğe konu Türkiye'de yapılan sınav oturumları devlet üniversitelerine ait binalarda gerçekleştirilmeyen ve (m) bendi uyarınca sonuç belgelerinde sınav yeri ve tarihi bilgileri bulunmayan sınavların sonuçları eşdeğer kabul edilmez.

12. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz Senatosu karar verir.

13. İstenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen adayların tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

14. Adaylar, sadece bir kadro için başvuruda bulunabilirler. Birden fazla kadroya başvuranların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

15. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir.

16. İdarenin ilan takviminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

17. Sonuçlar Üniversitemiz www.mehmetakif.edu.tr web adresinden açıklanacaktır.

Başvuruda İstenecek Belgeler:

Adayın başvuracağı kadro şartlarına göre çeşitlilik gösterebilecek olup, istenen belgeler şunlardır:

1. Başvuru Dilekçesi: https://pdb.mehmetakif.edu.tr/tr/content/23307/kadro-basvuru-formlari adresinden indirilebilir.

2. Özgeçmiş

3. TC Kimlik Kartı: Önlü arkalı fotokopi.

4. Fotoğraf: 2 adet son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraf. (Atanma aşamasında dijital ortamda talep edilecektir.)

5. Mezuniyet Belgeleri: Başvuru aşamasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir. Belgeler güncel tarihli ve barkodu/ doğrulama kodu okunaklı olmalıdır.

6. Transkript: Onaylı suret ya da karekodlu/doğrulama kodlu.

7.ALES Belgesi: Barkodlu/doğrulama kodu okunaklı olmalıdır.

8. Yabancı Dil Belgesi: Barkodlu/doğrulama kodu okunaklı olmalıdır.

9. Adli Sicil Kaydı Belgesi: e-Devletten alınan barkodlu belge.

10. Askerlik Durum Belgesi: Erkek adaylar için e-Devletten alınan barkodlu belge.

11. Hizmet Belgesi: Daha önce kamu kurumunda çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için e-Devletten alınmış barkodlu belge.

12. SGK Hizmet Dökümü: Çalışma tecrübesi istenen kadrolarda çalışılan sektörü gösterir e-Devletten alınmış barkodlu belge.

13. Tecrübe Belgesi/Sertifika: İlgili kadronun özel şartında var ise sertifikaların onaylı suretleri ya da doğrulama kodlu/barkodlu belge. Özel

sektörden alınacak belgelerini kaşeli ve ıslak imzalı olması gerekmektedir.

Atanmaya hak kazanılması halinde mezuniyet belgelerinin aslı veya noter onaylı suretinin ibraz edilmesi zorunludur.

