İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin" ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

Başvuru Belgeleri:

1. Başvuru Dilekçesi ve Formu (İstanbul Okan Üniversitesi web sayfasından temin edilecektir. http://www.okan.edu.tr)

2. Özgeçmiş (YÖK Formatında)

3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4. Öğrenim Belgeleri (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir).

5. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

6. 2 adet fotoğraf.

7. ALES belgesi (en az 70 puan).

8. Yabancı Dil Belgesi ''Fakülte ve Konservatuvar'' Türkçe eğitim veren bölümler için en az 50 puan, Yabancı dille eğitim veren bölümler için Yabancı Dil yeterliliğini gösterir belge (YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL) (Araştırma Görevlisi kadroları için; Yabancı dil sınavından veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan alınması, Öğretim Görevlisi kadroları için; Yabancı dil sınavından veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 85 puan alınması) sunulması gerekmektedir.

Başvuru Yeri:

İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü 34959 Akfırat - Tuzla / İSTANBUL adresine şahsen ya da posta yolu ile başvuruda bulunulacaktır. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır. http://www.okan.edu.tr

İlan Başlama-Bitiş Tarihi: 15.09.2025 - 29.09.2025

Duyuru Başlama Tarihi : 15.09.2025

Son Başvuru Tarihi : 29.09.2025

Ön Değerlendirme Tarihi : 02.10.2025

Sınav Giriş Tarihi : 06.10.2025

Sonuç Açıklama Tarihi : 09.10.2025

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin" ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyeleri alınacaktır.

İlan Başlama - Bitiş Tarihi: 15.09.2025 - 29.09.2025

BAŞVURU EVRAKLARI

.Başvuru dilekçesi

.YÖK formatlı özgeçmiş

.Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi

.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

.Varsa Yabancı Dil Başarı Belgesi ve Çalışma/Emeklilik Belgesi

BAŞVURU ŞEKLİ VE BİLGİLENDİRME

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvuru evraklarına ek olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren dijital ortamda hazırlanmış 6 (altı) adet dosyayı Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvuru evraklarına ek olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren dijital ortamda hazırlanmış 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların; başvuru evraklarına ek olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren dijital ortamda hazırlanmış 4 (dört) adet dosyayı ilgili Dekanlık veya Müdürlüklere iletmeleri gerekmektedir.

Adayların İstanbul Okan Üniversitesi Akademik Personel Yönergesindeki atama şartlarını sağlamaları gerekmektedir. (https://www.okan.edu.tr/sayfa/yonergeler/)

Yabancı dille eğitim veren bölümler için başvuru evraklarına ek olarak Yabancı Dil yeterliliğini gösterir belge (yabancı dil sınavından veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 85 puan alınması) sunulması gerekmektedir.

Adayların ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ADRESİ

İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, 34959 Akfırat - Tuzla / İSTANBUL