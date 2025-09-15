Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden:

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Üniversite Adı:

Fakülte Adı:

Bölüm Adı: Ekonomi

Anabilim Dalı: Ekonomi

Kadro Tipi: Araştırma Görevlisi

Kadro Sayısı: 1

Duyuru Başlama Tarihi: 15 Eylül 2025

Son Başvuru Tarihi: 29 Eylül 2025

Ön Değerlendirme Tarihi: 3 Ekim 2025

Giriş Sınav Tarihi: 8 Ekim 2025

Sonuç Açıklama Tarihi: 13 Ekim 2025

Kadro Derecesi: -

Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümünde görevlendirilmek üzere 1 (Bir) Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Aranan Koşullar:

1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak,

2. İİBF/İİSBF mezunu olmak ve Ekonomi alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.

Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir:

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Özgeçmiş (YÖK formatlı),

2. 1 adet fotoğraf,

3. Kimlik Belgesi,

4. Akademik ünvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5. Öğrenci Belgesi.

6. Lisans Transkript Belgesi,

7. ALES belgesi (en az 70 puan),

8. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından (İngilizce /en az 80 puan) ve/ veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,

9. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

Başvuru Yeri:

Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas. edu.tr/ linkinden kabul edilecektir.

Notlar:

1. Doktora ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda ve yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda (belgelendirmek kaydıyla) ALES Belgesi şartı aranmaz ve 70 puan olarak hesaplanır.

2. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

3. Ön değerlendirme ve Giriş Sınavı Değerlendirme sonuçları Üniversite web sayfamızın https://www.khas.edu.tr/tr/hakkimizda/is-olanaklari bölümünde yayınlamaktır.

4. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

9599/1-1

