Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Çağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam gün statüde çalışacak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvurular bu ilanın aşağıda belirtilen son başvuru tarihine kadar istenen belgelerle birlikte Çağ Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğüne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını 1 adet basılı, 3 adet taşınabilir bellek (flash bellek) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvuru Adresi: Çağ Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü Yaşar Bayboğan

Kampüsü Çukurova Uluslararası Havalimanı Yolu Üzeri 33800 Yenice-MERSİN

Başvuru Başlangıç Tarihi : 15.09.2025

Başvuru Bitiş Tarihi : 29.09.2025

9752/1-1