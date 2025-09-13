Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI / 2025-01

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvurular 13.09.2025 tarihinde başlayacak ve 29.09.2025 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar veya postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

. Profesör kadrosu daimi statüde olup başvuracak adayların; özgeçmiş ve eserler listesini, 2 adet fotoğraflarını, kimlik fotokopilerini, lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin tasdikli suretlerini veya karekodlu e-Devlet çıktılarını, erkek adaylar için askerlik durum belgesini, adli sicil belgesini, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesini, hizmet belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere ise 5 (beş) adet nüshasını elektronik ortamda (CD/flash disk) hazırlayarak başvuru formu ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Profesör adaylarının başvuru formunda ''Başlıca Araştırma Eseri''ni belirtmeleri zorunludur.

. Doçent kadrosu daimi statüde olup başvuracak adayların; Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin başvuru anında e-Devlet çıktıları kabul edilir. (Atama esnasında diplomaların aslı veya noter onaylısı istenecektir.) Özgeçmiş ve eserler listesini, 2 adet fotoğraflarını, kimlik fotokopilerini, erkek adaylar için askerlik durum belgesini, adli sicil belgesini, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesini, hizmet belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 3 (üç) adet nüshasını elektronik ortamda (CD/flash disk) hazırlayarak başvuru formu ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların; Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgelerinin başvuru anında e- Devlet çıktıları kabul edilir. (Atama esnasında diplomaların aslı veya noter onaylısı istenecektir.) Özgeçmiş ve eserler listesini, 2 adet fotoğraflarını, kimlik fotokopilerini, erkek adaylar için askerlik durum belgesini, adli sicil belgesini, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesini, hizmet belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 3 (üç) adet nüshasını elektronik ortamda (CD/flash disk) hazırlayarak başvuru formu ile birlikte ilgili fakülteye / yüksekokula teslim etmeleri gerekmektedir.

. Profesör kadrosunda olanlar Doçent kadrosuna; Doçent ünvanını almış olanlar ile Doçent kadrosunda bulunanlar ise Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuramazlar.

. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesi gereğince doktora programına dil şartı aranmaksızın kabul edilen doktor öğretim üyesi adaylarının YÖKDİL sınavı veya ÖSYM tarafından yapılan KPDS, ÜDS, YDS, eYDS ve e-TEP sınavlarının birinden en az 50 puan veya ilgili mevzuat hükümleri gereğince eşdeğer olduğu kabul edilen uluslararası sınavların birinden eşdeğer puan almış olmaları gerekmektedir.

. Başvuran adayların ilanın son başvuru tarihi itibariyle istenilen belgelere sahip olmaları gerekmekte olup istenilen koşullara uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmayacak veya yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

. Müracaat edecek adayların Personel Dairesi Başkanlığının öğretim elemanı alımı başlıklı sayfasında yer alan "AKADEMİK KADROLARA YÜKSELTİLME VE ATANMA ESASLARINA İLİŞKİN PUANLAMA ÇİZELGESİ"ni doldurmaları gerekmektedir.

. Başvuru formu matbu olup, http://www.kilis.edu.tr/ adresindeki duyurular kısmından temin edilebilir.

. İdare ilanın her aşamasını iptal etme/güncelleme hakkına sahiptir. İptal edildiği takdirde tarafların yapmış olduğu posta/kargo masrafı ödenmeyecektir.

. BAŞVURU YAPILACAK ADRESLER:

Profesör ve doçent kadrolarına başvuru için: Mehmet Sanlı Mahallesi Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:84 Merkez/KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru için:

Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi için: Mehmet Sanlı Mahallesi Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:84 Merkez/KİLİS

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi için: Mehmet Sanlı Mahallesi Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:84 Merkez/KİLİS

İlahiyat Fakültesi için: Mehmet Sanlı Mahallesi Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:84 Merkez/KİLİS

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi için: Mehmet Sanlı Mahallesi Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:84 Merkez/KİLİS

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için: Mehmet Sanlı Mahallesi Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:84 Merkez/KİLİS

Spor Bilimleri Fakültesi için: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, B Blok, Kat:1 Merkez/KİLİS

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi için: Aşıt Mahallesi 7 Aralık Sokak No:28 Merkez/KİLİS (Karataş Kampüsü Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu için: Mehmet Sanlı Mahallesi Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:84 Merkez/KİLİS

Başvuru evraklarının son başvuru tarihi mesai bitiminden önce ilgili birimde olması gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. Başvurular profesör ve doçent kadroları için Personel Dairesi Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadrosu için ise kadrosu ilan edilen birime şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Postada geciken başvuru dosyaları kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabilir. Başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının

sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmayacak veya yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. İptal edildiği takdirde tarafların yapmış olduğu posta masrafı ödenmeyecektir

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.