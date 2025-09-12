İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin çeşitli bölüm ve programlarında görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, İstanbul Galata Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Yönergesi ( https://www.galata.edu.tr/mevzuat ) ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca, aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Postayla veya elektronik ortamda yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adayların, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca, Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini (Form Müracaat esnasında verilmektedir.) imzalamaları gerekmektedir. Başvurmak istedikleri bölüm ve kadro unvanının yer aldığı imzalı başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, Bir adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş), e-Devlet kapısından alınan ikametgah belgesi, e-Devlet kapısından "Resmi Kuruma" Hitaben Alınacak Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sorgulaması Sonuç Belgesi (Belgede "Adli Sicil Kaydı Yoktur" ve "Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur" İbaresini Gösterir Olması Gerekmektedir.) YÖK formatlı özgeçmiş, e-Devlet kapısından alınan lisans, yüksek lisans ve doktora (uzmanlık) mezuniyet belgeleri, yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesi, İngilizce dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) ile yayın dosyalarını, Doçent ve Doktor öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edecek adaylar, 1 adet basılı kopya ve 3 adet dijital kopya (PDF formatında USB Flash Bellek) olarak başvuru dosyalarını Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru süresi içinde başvuru yapılmayan, eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, başvuru yapan adaylara eksik evrakları ile ilgili Üniversite tarafından evrakların tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır.

Bir kişi, birden fazla kadroya başvuramaz.

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemiz, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Ögretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'in ilgili Puan türünden en az 70 puan almış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı almış olmak gerekir.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin Yükseköğretim Kurulu kararıyla 4'lük ya da 5'lik Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları esas alınacaktır.

İSTENEN BELGELER

1- Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi (kadro unvanı ve aday iletişim bilgilerini içeren imzalı ve güncel tarihli, olması ve müracaat esnasında verilecek olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini imzalayarak vermeleri gerekmektedir.)

2- YÖK Formatlı veya Kişisel Öz Geçmiş,

3- Nüfus Cüzdanı Sureti,

4- Bir adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),

5- e-Devlet kapısından alınan ikametgah belgesi,

6- Yabancı dil sınav belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir.),

7- ALES belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir.),

8- Öğrenim belgeleri e-Devlet kapısından alınmış kare kodlu, (Lisans / Yüksek Lisans) diplomaları ve lisans transkript (not dökümü belgesi),

9- Yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.

10- Yüksek Lisans mezuniyet belgesi, (varsa Doktora öğrenci belgesi)

11- Yüksek lisans, diploma veya öğrenci belgesi veya not dökümünde tezli olduğu belirtilmemişse; tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi bir belge ibraz etmeleri gerekmektedir.

12- Erkek adayların askerlik durumlarını gösterir belge.

13- e-Devlet Üzerinden "Resmi Kuruma" Hitaben Alınacak Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sorgulaması Sonuç Belgesi (Belgede "Adli Sicil Kaydı Yoktur" ve "Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur" İbaresini Gösterir Olması Gerekmektedir.) e-Devlet Üzerinden Temin Edilip İbraz Edilen Belgeler Başvuru Esnasında e-Devlet Üzerinden Doğrulanma İşlemi Yapılarak Kabul Edilecektir.

Başvuruların, Personel Daire Başkanlığı'na elden şahsen yapılması gerekmektedir. Başvuru süresi içinde başvuru yapılmayan, eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru yapan adaylara eksik evrakları ile ilgili Personel Daire Başkanlığı tarafından evrakların tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır. Postayla veya elektronik ortamda yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde www.galata.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

9620/2/1-1