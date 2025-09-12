İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi ve öğretim elemanı alacak

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve T.C. İbn Haldun Üniversitesi "Öğretim Üyeleri Yükseltilme ve Atanma Koşulları" uyarınca Öğretim Üyesi alımı gerçekleştirilecektir.

Başvuruda Gerekli Belgeler:

- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi

- Özgeçmiş (YÖK Formatında) ve Eserler Listesi

- Kimlik fotokopisi

- Fotoğraf (2 Adet)

- Adli sicil belgesi

- Hizmet belgesi

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

- Resmi Kurumlarca Onaylanmış ya da e-Devlet üzerinden karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile doçentlik belgesi,

- Varsa Prof. Atama Yazıları

- Yurtdışından alınan diplomalar için Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi

- YÖKDİL/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge - İngilizce

Açıklama:

- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya, Doçent İçin: 4 (Dört) takım dosya, Dr. Öğretim üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (bilimsel eserlerinden oluşan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere diğer nüshalarını elektronik ortamda (flash bellek) şahsen İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim etmeleri ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca akademik personel adayı açık rıza metnini vermeleri gerekmektedir. Aydınlatma Metnine https://hr.ihu.edu.tr/tr/aydinlatma-metni linki üzerinden ulaşılabilmektedir.)

- 18.05.2021 tarihli 31485 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin madde 8'deki şartları taşıyor olması gerekmektedir.*

- Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen kampüs adresimize "Başak Mh. Ordu Cd. F-05 Blok Başakşehir / İstanbul" yapılacaktır. Tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://www.ihu.edu.tr yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Duyuru Başlama Tarihi : 12.09.2025

Son Başvuru Tarihi : 26.09.2025

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Adayların 12/09/2025-26/09/2025 tarihleri arasında Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru ve Sınav Yeri: Başak Mh. Ordu Cd. F-05 Blok No:3 Başakşehir / İstanbul

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi : 12.09.2025

Son Başvuru Tarihi : 26.09.2025

Ön Değerlendirme Tarihi : 29.09.2025

Giriş Sınav Tarihi : 30.09.2025

Sonuç Açıklama Tarihi : 02.10.2025

Not: Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde (www.ihu.edu.tr) yayınlanacak olup, bu ilan aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENEN BELGELER:

1. Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi (https://hr.ihu.edu.tr/tr)

2. YÖK formatlı özgeçmiş

3. 2 adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

4. Kimlik fotokopisi

5. Lisans ve yüksek lisans diploması (aslı veya noter onaylı sureti)

6. Yurt dışından alınmış olan diplomalar için diploma denklik belgesi

7. Lisans, yüksek lisans ve doktora transkripti (aslı veya noter onaylı sureti)

8. ALES sonuç belgesi veya ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi/ atama olur yazısı

9. YÖKDİL/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge

10. Lisansüstü öğrenimine dair öğrenci belgesi,

11. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca akademik personel adayı açık rıza metni (KVKK Formu)

12. Erkek adaylar için askerlik terhis, tecil veya muafiyet belgesi

13. Adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınabilir.)

9610/2/1-1