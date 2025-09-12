Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı 8 sözleşmeli personel alacak

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamemin ek 6 ncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesi uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 8 (sekiz) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

1) BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılını mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

e) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıl ve 3 (üç) katını geçmeyecekler için en az 5 (beş) yıl mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanun'a tabi kadrolu veya aynı Kanun'un 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Karamame'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kuramlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek subay sınıfa geçirilmiş olmak,

f) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.

Tablo: Sözleşmeli Bilişim Personeli Pozisyonları

B. ÖZEL ŞARTLAR:

Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

A GRUBU:

1. Kıdemli PostgreSQL Veritabanı Uzmanı (1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

. En az 1.000 (bin) kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kuramlarda alt yüklenici firma personeli olarak en az 5 (beş) yıl veri tabanı uzmanı/yöneticisi olarak çalışmış olduğunu belgelemek,

. PostgreSQL Veri tabanı mimarisi, veri hizmetlerinin planlaması, veri tabanı modelleme-tasarımı ve optimizasyon/normalizasyon, problem çözümleri konularmda bilgi ve deneyim sahibi olmak,PostgreSQL veritabanı yöneticisi olarak en az 2(iki) yıllık iş tecrübesine sahip olduğunu belgelemek,

. PostgreSQL veritabanı yönetimi, kurulumu, konfıgürasyonu, yama ve versiyon yükseltme, bakımı, yedekleme ve yeniden yükleme (PgBackrest, Barman vb.), sorun giderme konularında en az 2 (iki) yıllık deneyimli olmak ve belgelemek,

. Veri tabam uygulama sunucusu kümeleri (Postgresql Cluster) ve PostgreSQL High Availability Çözümleri(Patroni, auto failover cluster, replication, disaster recovery, PgPool, PgBouncer vb.) konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

. Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik denetim günlüğü yönetimi konularında bilgi sahibi olmak ve ilgili veritabanı eklentilerini kullanma konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

. ETL, OLAP ve OLTP modelleri geliştirme ve iyileştirme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

. Veri tabanı performans izleme, log analizi konularında ve ilgili PostgreSQL eklentilerinın((Grafana, Zabbix vb.) kullanımı konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

. İleri seviyede PL pgSQL ve SQL konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

. Linux işletim sistemi (Red Hat, Oracle Enterprise Linux, Süse Linux, CentOS) konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

. Linux işletim sisteminde veri tabanı ve bash scriptleri yazma, ayrıca Crontab'a entegre edilmesi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

Tercihen;

. PostgreSQL 15/16/17 Associate/Professinal Certification sertifıkasyonların en az birine sahip olmak,

. PostgreSQL Sistem Yönetici Eğitim , PostgreSQL İleri Sistem Yönetici Eğitim konularında eğitimlerden birine katıldığını belgelemek.

2. Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı (1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) En az 5.000 (beşbin) aktif'kullanıcıya sahip; firewall, anti-virüs, fıltreleme, DDOS, Zero day exploit, VPN, DLP, EDR ve 1DS/1PS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir Bilgi İşlem Merkezinde, Network veya Sistem Güvenliği konusunda sistem uzmanı, ağ uzmanı veya bilgi güvenliği uzmanı olarak cn az 5 (beş) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

b) Routing, Switching vc Wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,

c) Sunucu mimarileri ve disk sanallaştırma ile sanallaştırma teknolojilerinden vSphere, Hipcr-V, Nutanix Bulut Platformu, SUSE Linux Kurumsal Sunucusu, XenSunucusu, Red Hat Kurumsal Linux, Red Hat Sanallaştırma sistemlerinin güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

ç) Merkezi iz kaydı (log) ve S1EM Yönetimi konusunda deneyimli olmak,

d) Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/IPS, antivirüs, yük dengeleme cihazları yapılandırma ve yönetimi konularında deneyimli olmak,

e) Yönlendiriciler, Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller) sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve yönetimi hakkında deneyim sahibi olmak,

1) Yazılım güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

g) Kod analizi konusunda deneyimli olmak,

ğ) Veritabam sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

h) Sızma(penetration) ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında deneyim sahibi olmak,

1) Zafiyet testi araçlarından (Ncxpose, Nessus, Acunctix, Netsparker, AppScan, CoreImpact, Fortify, Checkmarx, vb.) en az biri hakkında deneyim sahibi olmak,

i) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4-IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL/TLS, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,

j) RADIUS, NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında deneyim sahibi olmak,

k) Unix, Linux, FreeBSD/OpenBSD ve Windows işletim sistemleri hakkında deneyim sahibi olmak,

1) Ağların performansını izleyerek, bu doğrultuda kapasite planlaması yapmak ve iyileştirmeye yönelik deneyim sahibi olmak,

m) E-Posta sistemleri güvenliği konusunda deneyim sahibi olmak,

n) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında deneyim sahibi olmak,

o) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) yönetim ve dokümantasyonu konularında deneyim sahibi olmak,

Tercihen;

a) ITILv4 eğitim sertifikalarına sahip olmak,

b) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı eğitimi sertifikasına sahip olmak,

e) Cisco Certified Network Associate (CCNA), Cisco Certified Network

ç) Professional (CCNP), CCNP Dala Center, CCNP Routing and Switching, CCNP Collaboration, CCNP Security, CCNP Wireless, CCNP Service Provider, CCDP, CCNP Cloud sertifikalarından en az birine sahip olmak ve belgelemek,

d) CEH, GPEN, OSCP, CISSP, CSSLP sertifikalarından en az bir tanesine sahip olmak.

B GRUBU:

1, DevOps Uzmanı (1 Kişi - Tanı Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) En az 1.000 (bin) kullanıcılı büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde en az 2 (iki) yıl DevOps uzmanı olmak üzere en az 3 (üç) yıllık deneyime sahip olduğunu belgelemek,

b) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü(SDLC) süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak, c) İş Süreci Takibi yazılımı (Redmine, IBM Jazz, Jira, Confluence, WebCollab, vb.) kullanma konusunda deneyim sahibi olmak,

ç) ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana), tüm metin arama(Full-tcxt search) konularında bilgi sahibi olmak,

d) Versiyon kontrol sistcmlcri(GİT, SVN, CVS) hakkında deneyim sahibi olmak,

e) Microservice mimari hakkında bilgi sahibi olmak,

0 CI/CD süreçleri ve araçlarında (Jenkins, Git, SonarQube, vb.) bilgi ve deneyim sahibi olduğunu belgelemek ve DevOps tool'lanmn birbiri ile entegrasyonu konusunda deneyim sahibi olmak,

g) DevOps ve Proje bağımlılık yönetim aracı(Maven, Gradle vb.) konusunda deneyim sahibi olmak.

ğ) Otomatikleştirilmiş yapılar dahil olmak üzere Cl/CD metodolojilerinin izlenmesi ve iyileştirilmesi konusunda deneyim sahibi olduğunu belgelemek,

h) Konteyner orkestrasyon çözümleri (Docker Swarm, Kubernetes) konusunda deneyim sahibi olmak,

ı) Zuul Gateway, Redis, Eureka, Zipkin, Spring Admin Server konularında bilgi sahibi olmak,

i) Linux işletim sistemi (CentOS, Ubuntu, RedHat, Oracle Enterprise Linux vb.) hakkında deneyini sahibi olduğunu belgelemek,

j) Uygulama sunucuları (Weblogic, Tomcat, Wildfly, Glassfish vb.) konusunda bilgi sahibi olduğunu belgelemek,

k) Load Balancer (HAProxy, Nginx) araçları hakkında deneyim sahibi olmak,

1) Güçlü iletişim becerisine sahip, takım çalışmasına yatkın ve dokümantasyon yapmaya istekli olmak,

m) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

2. PostgreSQL Veritabanı Uzmanı (2 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

. En az 1.000 (bin) kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda alt yüklenici firma personeli olarak en az 3 (üç) yıl veri tabanı uzmanı/yöneticisi olarak çalışmış olduğunu belgelemek,

. Veri tabanı uygulama sunucusu kümeleri (Postgrcsql Cluster) vc PostgreSQL High Availability Çözümleri,Patroni, auto failover cluster, replication, disaster recovery, PgPool, PgBouncer vb.) konularında bilgi sahibi olmak,

. Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik denetim günlüğü yönetimi konularında bilgi sahibi olmak ve ilgili veri tabanı eklentilerini kullanma konusunda bilgi sahibi olmak,

. ETL, OLAP ve OLTP modelleri geliştirme ve iyileştirme konularında bilgi sahibi olmak,

. Veri tabanı performans izleme, log analizi konularında ve ilgili PostgreSQL eklentilerinin((Grafana, Zabbix vb.) kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak,

. İleri seviyede PL/pgSQL ve SQL konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

. Linux işletim sistemi (Red Hat, Oracle Enterprise Linux, Süse Linux, CentOS) konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

. Linux işletim sisteminde veri tabanı vc bash scriptlcri yazma, ayrıca Crontab'a entegre edilmesi konularında bilgi sahibi olmak,

Tercihen;

. PostgreSQL 15/16/17 Associate/Professinal Certification sertifikasyonlarm en az birine sahip olmak,

. PostgreSQL Sistem Yönetici Eğitim , PostgreSQL İleri Sistem Yönetici Eğitim konularında eğitimlerden birine katıldığını belgelemek.

3. Bilgi Güvenliği Uzmanı (1 Kişi - Taın Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) En az 1.000 (bin) kullanıcılı büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yahut en az 1.000 (bin) iç veya 1.000 (bin) dış kullanıcısı bulunan kamu veya özel sektördeki sistem merkezlerinde Ağ Yöneticisi (Network Admin) veya Ağ Uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

b) Ana omurga anahtarı (backbone switch), kenar anahtarı (kenar switch) kurulumu, konfigürasyonu ve yönetiminde deneyim sahibi olmak,

e) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, neteat gibi) yazılımlar konusunda deneyim sahibi olmak,

ç) Güvenlik sistemleri (IDS/IPS, Firewall, WAF, Load Balancer, Antivirus, Web Gateway, DDoS, E-mail Gateway, vb.) hakkında deneyim sahibi olmak,

d) Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

e) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL/TLS, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802. lx ağ teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,

1) RADIUS, NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında deneyim sahibi olmak,

g) Ağ İzleme (Network Monitoring) araçlarının kurulumu, yönetimi ve raporlama konularında deneyim sahibi olmak,

ğ) DNS, DHCP konularında deneyim sahibi olmak,

h) Routing, Switching ve Wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,

i) E-Posta sistemleri güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

i) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi sahibi olmak.

Tercihen;

a) Ağ cihazlarının güvenliği ve iş sürekliliği konularında deneyim sahibi olmak,

b) ITILv4 eğitim sertifikalarına sahip olmak,

e) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı eğitimi sertifikasına sahip olmak,

d) PCNA (Palo Alto Networks Certified Security Administrator) sertifikasına sahip olmak,

e) Cisco Certified Network Associate (CCNA), Cisco Certified Network Professional (CCNP), CCNP Data Center, CCNP Routing and Switching, CCNP Collaboration, CCNP Security, CCNP Wireless, CCNP Service Provider, CCDP, CCNP Cloud, CCT sertifikalarından en az birine sahip olmak,

t) CEH, GPEN, OSCP, CISSP, CSSLP sertifikalarından en az bir tanesine sahip olmak.

4. Sistem Uzmanı (1 Kişi - Tanı Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) En az 1.000 (bin) kullanıcılı büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yahut en az 1.000 (bin) iç veya 1.000 (bin) dış kullanıcısı bulunan kamu veya özel sektördeki sistem merkezlerinde Sanallaştırma veya Linux işletim sistemleri hakkında toplamda veya herhangi birisi için en az 3 (üç) yıllık deneyim sahihi olduğunu belgelemek,

b) Sunucu, Sanallaştırma, Yedekleme, Depolama, SAN ve VSAN konularında arıza ve performans problemlerini tespit edebilecek ve çözüm üretebilecek deneyim sahibi olmak, c) Active Directory, DNS, DHCP, WSUS, File Server, Internet Information Services (IIS), Certification Authority konfigürasyon ve sorun çözümleme konularında kurulum, yapılandırmada bilgi sahibi olmak,

ç) Microsoft Windows Sunucularında (2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, 2025) bakım izleme ve yapılandırma konularında deneyime sahip olmak,

d) Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda bilgi sahibi olmak,

e) Unix / Linux işletim sistemleri ve türevlerinde (Pardus, Red Hat, Oracle Enterprise Linux, Süse Linux, CentOS) kurulumu, optimizasyonu, yönetimi, yedekleme işlemleri, kullanıcı yönetimi, performans yönetimi, kurtarma, kapasite planlama, yapılandırılması, log inceleme, güvenlik ve bakımı konularında bilgi sahibi olmak,

f) Windows (8, 10, 11) ve açık kaynak işletim sistemleri (Pardus işletim Sistemi), işletim sistemi imajlarının hazırlanması ve dağıtımı konularında bilgi sahibi olmak,

g) Sunucu donanımlar ve konfıgürasyonlan(Disk, Ethernet, I Iba, Raid vb.) hakkında bilgi sahibi olmak.

ğ) Uygulama sunucuları (IIS, Apache vb.) kurulumu, yapılandırılması ve yönetimi konusunda deneyini sahibi olmak,

h) Sanallaştırma platformlarının kurulumu yapılandırması(VCentrer, Hyper-V, Red Hat Virtualization, Nutanix Bulut Platformu vb.), yönetimi ve sorun çözümlemeleri konusunda bilgi sahibi olmak,

ı) Fiziksel veya sanal sunucu kurulumu ve cluster yapılandırma sistemleri (Linux ve Microsoft Windows Server) konusunda deneyime sahip olmak,

i) DHCP, DNS, Proxy ve benzeri sistem servisleri hakkında deneyim sahibi olmak,

j) Linux fiziksel veya sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında deneyime sahip olmak,

k) İstemci Yönetimi (Endpoint Configuration Manager), GPO (Grup Politikaları Oluşturma) hakkında bilgi sahibi olmak,

1) Microsoft SCOM 2012 ve SCCM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında bilgi sahibi olmak,

m) Perl, Python, Shell veya Bash Scripting dillerinin en az birinde deneyim sahibi olmak, n) Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

o) Yedekleme Yönetimi alanında kurulum, konfigürasyon, bakım ve yönetimi konularında deneyim sahibi olmak,

ö) Firewall (Güvenlik Duvarı), IPS, IDS, İçerik Filtreleme ve Load Balancer (Yük Dengeleme) teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.

p) Açık kaynak e-posta sistemleri (Zimbra. Safir vb.) ve e-posta protokolleri (SMTP, IMAP, POP3, SPF, DKIM, DMARC) hakkında bilgi sahibi olmak.

Tercihen;

a) Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA), Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE), Microsoft Certified Professional(MCP), VMware Certified Professional (VCP) sertifikalarından en az birine sahip olmak,

b) Replikasyon, iş Sürekliliği, Felaketten Kurtarma konularında deneyime sahip olmak,

c) Konteynerler ve konteyner orkestrasyonu konusunda deneyim sahibi olmak.

ç) Linux Professional Institute (LPIC), Linux Foundation Certified System Administrator (LFCS), Linux Foundation Certified Engineer (LFCE), Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified Engineer (RHCE) sertifikalarından en az birine sahip olmak,

d) Docker, Kubernetes konusunda deneyim sahibi olmak.

II) SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

a) Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş: Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş pdfformatında hazırlanarak, e-Devlet üzerinde Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti üzerinden yapı lan başvuru esnasında yüklenecektir Bu alana özgeçmiş dışında başka evrak yüklenmeyecektir.

b) Mezuniyet Belgesi: Mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinde Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına ilgili dokümanı pdf formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

c) Yabancı Dil Puanına İlişkin Belge: Varsa, son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan İngilizce dilinde YDS/e-YDS puanı e-Devlet üzerinden ÖSYM'den otomatik olarak gelmektedir. Ancak İngilizce dilinde YDS/e-YDS denkliği YÖK tarafından kabul edilen diğer yabancı dil sınavına ilişkin belgenin e-Devlet Başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına ilgili dokumanı pdf formatında mutlaka yüklenmesi gerekmektedir.

ç) Mesleki Tecrübe Süresini Gösteren Belgeler

Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:

- Özel sektörde çalışılan süreler için barkodlu SGK hizmet dökümü,

- Kamu kurumlan uda çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge, (*Mesleki çalışma sürelerini gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın söz konusu tecrübesi dikkate alınmayacaktır. Mesleki tecrübe sürelerinde; lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. Adayların Mülakat tarihi itibari ile mesleki tecrübe süresini doldurmuş olması gerekmektedir.) * Mesleki çalışma sürelerini gösteren belgeler e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu belge veya kurumdan alınacak belge e-Devlet üzerinde Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmetinden yapılan başvuru esnasında yüklenecektir.)

d) Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler: Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren ve hakim olunması istenen alanlar, belgelenmesi istenen konular ile birlikte deneyim sahibi olunması istenen alanlarda bu durumu gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, çalışma süreleri gibi bilgileri içeriyor olması gerekmektedir, İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan

kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak oııaylatılacaktır. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır. Sadece ilgili kurum/kuruluşta çalıştığını gösteren, içeriğinde başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetleriıı/projelerin kapsamı, çalışma süreleri gibi bilgileri içermeyen belgeler geçersiz sayılacaktır. İlgili belge e-Devlet üzerinde Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu işe Alım hizmetinden yapılan başvuru esnasında yüklenecektir. Belgenin aslı mülakat günü Başkanlık görevlilerine ibraz edilecek ve Başkanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir. Aslını ibraz edemeyenler mülakata alınmayacaktır.

e) En az 2 (iki) Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler: Tamamlanan eğitim veya sertifikalandırma programlarından alınacaktır. Herhangi bir eğitim veya sertifikalandırma programından alınmış bir belge ibraz edemeyen ya da bu kapsamda ibraz ettikleri belgelerde en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteremeyen adaylar için mezun oldukları fakültelerden onaylı transkript de kabul edilecektir. Mezun olunan fakültelerce verilen transkript, programlama dillerini açık biçimde belirtmelidir. Aksi durumda bu derslerin içeriği ve hangi programlama dillerinin öğretildiği ile ilgili Bölüm Başkanlığı, Fakülte Dekanlığı ve/veya Üniversite Rektörlüğü tarafından onaylı belge, transkript ile birlikte ayrıca ibraz edilmelidir. İlgili belge e-Devlet üzerinde Yüksek Seçim Kurulu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmetinden yapılan başvuru esnasında yüklenecektir. Belgenin aslı mülakat günü Başkanlık görevlilerine ibraz edilecek ve Başkanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir. Aslını ibraz edemeyenler mülakata alınmayacaktır.

f) Sertifikalar; Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgelerdir. İlgili belge c-Dcvlct üzerinde Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmetinden yapılan başvuru esnasında yüklenecektir. Bu belgeler sınavla alınmış olmalıdır. Ancak "bilgi sahibi olmak" diye belirtilen özel şartlar için katılım sertifikalan/belgeleri de sisteme yüklenebilir. Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Başkanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır. Belgenin aslı mülakat günü Başkanlığımız görevlilerine ibraz edilecek ve Başkanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir. Aslını ibraz edemeyenler mülakata alınmayacaktır.

İH) BAŞVURU ZAMANI, YERİ VE ŞEKLİ:

a) Başvurular 18.09,2025 tarihinde saat 10:00'da başlayıp, 29.09,2025 tarihinde saat 23:59:59'da sona erecektir. Başvurular e-Devlet üzerinden "Yüksek Seçim Kurulu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik olarak yapılacaktır. Şahsen

başvuru alınmayacak olup, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

b) Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan birinci ve ikinci tercih olmak üzere en fazla 2 (iki) farklı pozisyon için tercih yapabileceklerdir. Her bir pozisyon için en çok puandan başlanarak "Sözleşmeli Bilişim Personeli" tablosunda yer alan Sınava Çağrılacak Aday Sayısı kolonunda belirlilen sayı kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Değerlendirme öncelikle birinci tercihinde yer alan pozisyona başvuranlar arasında yapılacaktır. Sözlü sınava katılmaya bak kazanacak adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle belirlenecektir. Buna göre; adaylar öncelikle birinci tercihlerine göre sıralanacaktır. Daha yüksek puanlı adaylar sınava katılmaya hak kazandığı için birinci tercihinde sıralamaya giremeyen bir aday, varsa ikinci tercihine göre puanına bakılmak suretiyle, ancak o tercih için birinci tercih olarak geçerli bir müracaatın yapılmamış olması ya da geçersiz sayılan müracaatlar veya sınava katılması belirlenen aday sayısı kadar müracaatın bulunmaması sebepleriyle sıralamaya, varsa birinci tercihini yapanlardan sonra dahil edilecektir.

c) Adayların kimlik, mezuniyet, askerlik gibi bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kuramların wcb servisleri aracılığı ile temin edilecek olup adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kuramlardan gerekli güncelleme,-düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen veya gelen bilgilerin hatah/eksik olduğunu düşünen adaylar, başvura sırasında güncel bilgilerini (onaylı diploma örneği, mezuniyet belgesi gibi) manuel olarak sisteme pdf formatında yükleyeceklerdir.

ç) Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

IV) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özci şartları sağlayan adaylardan, 2023 veya 2024 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile İngilizce dilinde geçerli bir Yabancı Dil Sınavı (YDS), Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) veya bu dilde yapılan denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer yabancı dil sınavından alınan puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, en yüksek puandan başlanarak her pozisyon için ayrı lisle oluşturulacaktır.

b) En yüksek puanlıdan başlanarak her bir pozisyon için 10 (on) katı aday sözlü sınava alınacaktır.

c) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylardan her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava kabul edilecektir.

ç) KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanlan 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

d) Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 (beş) yıl süre ile geçerlidir.

e) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi Başkanlığımız resmi internet sitesinde (https://www.ysk.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirini veya tebligat yapılmayacaktır. Adaylar sürece ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de takip edebileceklerdir.

f) Herhangi bir nedenle, ilan edilen pozisyonlardan birine müracaat yapılmaması, geçersiz sayılan müracaatlar veya sınav sonucunda yeterli sayıda başarılı aday çıkmaması gibi sebeplerle ilan edilen pozisyonların boş kalması durumunda, Başkanlık, boş kalan bu pozisyonları aynı grupta olmak kaydıyla ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

V) SINAVIN ŞEKLİ, YERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ:

a) Sınav sözlü olmak üzere tek aşamalıdır. Sözlü sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

b) Sözlü sınav sonucunda başarılı sayılan en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere nihai başarı listesi oluşturulacaktır. Puan sırasına göre, en fazla ilan edilen kadro sayısı kadar aday asil, başarılı aday bulunması halinde en fazla kadro sayısı kadar aday yedek olarak ilan edilecektir.

c) Sözlü sınav konulan; mesleki bilgileri ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konulanna uygun olarak özel şartlarda her bir pozisyon için belirtilen konular ve hususlardır.

ç) Sözlü sınav Başkanlığımızın merkez teşkilat yerleşkesi olan Kızılay Mahallesi, Ihlamur Caddesi No:4 Sıhhiye-Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak olup, sözlü sınav tarihi bilgileri Başkanlığımız resmi internet sitesinden ayrıca ilan edilecek ve adaylar Kariyer Kapısı üzerinden de süreci takip edebileceklerdir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

d) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak olup bu durumdaki adaylara ikinci sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak mücbir sebeple sınav katılamayacak olanlar bu durumu belgelendirerek Başkanlığımıza dilekçe göndermeleri halinde durum değerlendirmeye alınarak sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla sınav tarihi değişikliğine Sınav Kurulu karar verecektir.

e) Sözlü sınav esnasında Sınav Kurulunca tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt alınmayacaktır.

f) Sözlü sınava hak kazanan adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (TC Kimlik Karlı, Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.

g) Sözlü sınava katılacak adayların 2 (iki) nüsha Arşiv Araştırması Ve Güvenlik Soruşturması Formunu beraberinde getirmeleri gerekmekledir. (Formun uyarı bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak doldurulması, 2 (iki) adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması gerekmektedir.)

VI) SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İŞE BAŞLAMA

a) Her bir pozisyon için nihai başarı sırasına göre belirlenecek asil ve yedek adayların listesi Başkanlığımız resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Aynca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de süreci takip edebileceklerdir.

b) Listede adı bulunan asil adayların başvuru modülünde belirttikleri tebligat adreslerine, ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde posta ile tebligat yapılacak olup, adaylar tebligat tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

c) Tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen makul bir mazeret bildirmeyen aday, hakkından feragat etmiş sayılır.

ç) Asil adaylardan, hakkından feragat eden veya etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

VII) ÜCRET

Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.

Sözleşmeli Bilişim personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz. Aylık brüt sözleşme ücreti tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler için 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının (01.07.2025-31.12.2025) tarihleri arasında belirlenen brüt ücret tavam 57.097,85 TL'dir) Sözleşmeli Bilişim Personeli Pozisyonları Tablosunda belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Başkanlığımız, yukarıdaki tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VIII) DİĞER HUSUSLAR

Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu istenebilecektir. Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır. Adayların her aşamada verdikleri beyanlar ile sundukları belgelerin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup, bu kişiler bundan sonra açılacak alım ilanlarına başvuru yapamayacaktır. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlemler başlatılacak olup 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Başkanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kuramlara da bildirilecektir. Bu durumun sözleşme yapılmasından sonra ortaya çıkması halinde ise sözleşme feshedilir ve İdare tarafindan kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.

IX) İLETİŞİM

T.C. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı

Kızılay Mahallesi Ihlamur Caddesi No:4 06420 Sıhhiye - Çankaya/ANKARA

(0312)419 10 39-Dahili H916-1919 ' '

9760/1-1