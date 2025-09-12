Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 12.09.2025

SON BAŞVURU TARİHİ : 26.09.2025

Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Elemanı Yükseltilme, Atanma ve Görev Süresi Uzatma Yönergesi (https://thk.edu.tr/mevzuat) uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı statüde Öğretim Elemanı alınacaktır.

Başvuruda bulunacak Öğretim Üyesi adayların, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Elemanı Yükseltilme, Atanma ve Görev Süresi Uzatma Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamaları ve bunları sağladıklarını başvuru dilekçelerinde beyan etmeleri gerekmektedir (https://thk.edu.tr/mevzuat ).

Öğretim Görevlileri için tüm programlarda ALES puanı en az 70, Araştırma Görevlilerinde ise 50 puan olması gerekmektedir.

Yurtdışından alınan diplomalara ait YÖK denklik belgelerinin başvuruda ibraz edilmesi gereklidir.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Başvurdukları birim ve anabilim dalı ile istenen kriterleri sağladığını belirten dilekçe, (Profesör kadroları için başlıca yayınlarını belirtmesi gerekmektedir)

2) Özgeçmiş (iletişim bilgisi ve yayın listesini içeren),

3) 2 adet vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdanı örneği (barkodlu e-Devlet çıktısı),

4) EK-1 formunun doldurulmuş hali (https://www.thk.edu.tr/duyurular),

5) Başvuru esnasında e-Devletten alınan barkodlu diploma (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora) veya noter onaylı ya da alındığı kurumdan temin edilen onaylı suretleri Profesör ve Doçent kadroları için onaylı Doçentlik Belgesi fotokopisi, yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denklik belgeleri.

6) Özgeçmiş, diplomalar, bilimsel çalışmalar, yayınları, EK-1 formun Excel dosyası ile yukarıdaki maddelerde belirtilen dokümanları kapsayan 1 adet dosya ve elektronik hallerini barındıran Doktor Öğretim Üyeleri ve Doçentler için 4 adet, Profesörler için 6 adet USB bellek.

7) e-Devletten alınan barkodlu SGK hizmet dökümü.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Üniversitemiz https://www.thk.edu.tr/duyurular internet adresinden temin edilerek eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Elemanı Başvuru Formu,

2) Nüfus cüzdan örneği (barkodlu e-Devlet çıktısı),

3) Özgeçmiş (iletişim bilgilerini belirten), başvuru esnasında e-Devletten alınan barkodlu lisans diploması, yüksek lisans diploması, transkript veya devam ediyor ise öğrenci belgesi,

4) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren e-Devletten alınan barkodlu belge,

5) ALES ve yabancı dil puanlarına ait e-Devletten alınan barkodlu belgeler,

6) e-Devletten alınan barkodlu SGK hizmet dökümü.

NOTLAR

1) Adayların Üniversitemize şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İlanda belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan veya posta aracılığı ile yapılan başvuruların gecikmesi durumunda adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2) İlanımıza ayrıca https://www.thk.edu.tr/duyurular adresinden de ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

Türk Hava Kurumu Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü - Genel Evrak Türkkuşu Kampüsü Bahçekapı Mah. Okul Sok. No:11 06790 Etimesgut/ANKARA

Tel: 444 84 58 Faks: (0312) 342 84 60

