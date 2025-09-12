Ankara Kalkınma Ajansı 6 personel alacak

Ankara Kalkınma Ajansından:

PERSONEL ALIM İLANI

Ankara Kalkınma Ajansı 4 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Ankara'da çalıştırılmak üzere; bölge ve ülkesinin kalkınmasına hizmet etmeye gönüllü, iletişime açık ve kendine güvenen, başarma azmine sahip, çevresindeki olaylara duyarlı, öğrenmeye ve kendisini yetiştirmeye açık, sorumluluk alabilen, yenilikçi, çözüm odaklı, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip, takım çalışması ve değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilen, insan ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim becerileri güçlü, organizasyon becerisine sahip 5 (beş) Uzman ve 1 (bir) Destek Personeli alımı yapacaktır.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Adayların aşağıda belirtilen genel şartlar ile birlikte başvuruda bulunacakları pozisyonlara ilişkin özel şartları da taşımaları gerekmektedir.

1. TÜM ADAYLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, az tehlikeli işyerlerinde (bürolar, ofisler ve restoranlar) çalışanlar için gerekli işe giriş sağlık raporunu almasına engel herhangi bir durumu bulunmamak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

f) Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak.

2. UZMAN ve DESTEK PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Uzman ve destek personeli olarak görev almak isteyen adaylar, KPSS puanı ile belirlenen pozisyona başvurabileceklerdir. Sınava başvuracak adaylar için Tablo-1 ve 2'de yer alan kriterler doğrultusunda değerlendirme komisyonunca değerlendirme yapılacak ve puan sıralamasına göre istihdam edilecek personel sayısının 5 katı oranında en yüksek puanlı adaylar sınava çağırılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puandaki diğer adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

2.1. Uzman Personel Adayları İçin Aranan Nitelikler;

a) Türkiye'de yerleşik yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Tablo-1'de belirtilen lisans düzeyindeki bölümlerinden mezun olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan 80 puandan az olmamak üzere Tablo-1'de türü belirtilen KPSS puanına sahip olmak,

b) Uzman personel için başvuruda bulunacaklar için YDS veya e-YDS- İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış, uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak. (Denklikte ÖSYM'nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınmaktadır. Bakınız: https://denklik.yok.gov.tr/yabanci-dil-esdegerlikleri ) (Uluslararası geçerliliği bulunan bu belgelerde, sadece mevcutta ÖSYM tarafından denk kabul edilen belgeler değerlendirmeye alınır. Denklik hesaplamasında, sadece ÖSYM tarafından yayımlanan son denklik değerleri esas alınır, sınavların yapıldığı tarihlerdeki denklik değerleri esas alınmaz. Daha önceden denk kabul edilip son listede yer almayan sınavlar geçersizdir. Denkliği kabul edilen sınav belgelerinin geçerlilik süreleri, sınavın yapılış yeri, şekli vb. hususlarda ÖSYM'nin belirlediği kriterler geçerlidir.)

2.2. Destek Personel Adayı İçin Aranan Nitelikler

Türkiye'de yerleşik yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Tablo-2'de belirtilen lisans düzeyindeki bölümlerinden mezun olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan 70 puandan az olmamak üzere Tablo-2'de türü belirtilen KPSS puanına sahip olmak.

2.3. Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri;

Aşağıdaki niteliklerden bir veya birkaçını haiz olmak ve bunu belgelemek Sınav Kurulu

tarafından yapılacak değerlendirmelerde dikkate alınacaktır. (Adayların bu konuda sahip oldukları belgeleri başvuruyla birlikte sunması gerekmektedir.)

Aşağıda sayılan alanlarda fiilen çalışmış ve bunu belgelendirebiliyor olmak:

. Kalkınma kuramları, bölgesel ve yerel kalkınma, sosyal kalkınma, kırsal kalkınma,

. Bölgesel ekonometrik ve mekansal analizler, sosyal ve ekonomik analizler, kümelenme, rekabetçilik, girdi-çıktı ve etki analizleri, yenilik stratejileri, fizibilite çalışmaları,

. Avrupa Birliği destek mekanizmaları, program/proje hazırlama ve yönetimi, izleme ve değerlendirme,

. Bölgesel yatırım fırsatları, teşvik politikaları ve teşvik uygulamaları,

. Enerji politikaları ve yenilenebilir enerji kaynakları, çevre yönetimi,

. Yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm uygulamaları,

. Bütçe, çalışma programı, harcama programı, muhasebe, finans, mali analiz ve bankacılık,

. Sosyal politika, kent ve çevre sosyolojisi, göç, kooperatifçilik

. SPSS, Minitab ve ilgili diğer istatistiksel paket programları,

. Yazılım geliştirme, veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu, sistem yönetimi,

. Veri tabanı tasarımı ve yönetimi, yazılım geliştirme, siber güvenlik, ağ güvenliği kurulumu ve yönetimi, veri yedekleme ve kurtarma, web programlama ve tasarımı, coğrafi bilgi sistemleri, mekansal gelişim analizi ve uygulamaları.

2.4. Destek Personeli İçin Tercih Nedenleri;

Destek Personeli kadrosuna başvuru yapacak adaylar için aşağıdaki niteliklerden bir veya birkaçını haiz olmak ve bunu belgelemek Sınav Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmelerde dikkate alınacaktır. (Adayların bu konuda sahip oldukları belgeleri başvuruyla birlikte sunması gerekmektedir.)

. Halkla ilişkiler ve tanıtım,

. Grafik tasarımı uygulamaları,

. Sosyal medya metin yazarlığı,

. Sosyal medya tasarım ve yönetimi,

. Fotoğraf ve video çekimi,

. Fotoğraf ve video düzenleme uygulamaları,

. Haber ve basın bülteni ile sosyal medya için içerik hazırlama,

. Fotoğrafçılık,

. PHP, MYSQL, HTML, CSS, JS kullanımı,

. Bilgisayar donanımı ve server kurulumu,

. Sistem/network bilgisi, antivirüs programlarının kurulum ve yönetilmesi, bilgi güvenliği,

. Microsoft Windows ve Linux işletim sistemleri konularında tecrübeli olmak,

. PYTHON, Java, .Net tabanlı yazılım dillerinden (Oracle, Asp.net, HTML5, CSS3, JQUERY, JAVASCRIPT) en az birini bilmek,

. Güncel frontend teknolojilerine hakim olmak.

3. Değerlendirme

Uzman ve destek personeli için değerlendirme aşağıdaki tablolarda yer alan kriterlere

göre yapılacaktır.

Tablo 3 -Uzman Personel Yarışma Sınavı Başvuruları İçin Değerlendirme Kriterleri

Z: Zorunlu T: Tercihen

ÖNEMLİ: Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular, eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular ve ilgisiz başvurular kesinlikle geçersiz sayılacaktır.

UYARI: İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar. Başvuru Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin doğru ve gerçek olduğu başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri haklı nedenle feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulur.

C. SÖZLÜ YARIŞMA SINAV YERİ VE TARİHİ:

Ajansa yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra sözlü sınava katılacak adaylar, sınav tarihi ve sınav yerine ilişkin bilgiler Ankara Kalkınma Ajansı internet sitesinde (http://www.ankaraka.org.tr/) ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar sınava ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü yarışma sınavına girmeye hak kazanan adaylar mülakat tarihinde nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle birlikte mülakatın yapılacağı yerde hazır bulunacaklardır.

D. SÖZLÜ YARIŞMA SINAVI VE SONUÇLARIN İLANI

Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday yarışma sınavına çağrılabilecektir. Yarışma Sınavı, Ajansın hizmet binasının bulunduğu, Güvenevler Mah. Gelibolu Sokak No:5 Çankaya/Ankara adresinde yapılacak olup, sınav tarihi daha sonra Ajansın internet sayfasından duyurulacaktır.

Ajans, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya veya sınav tarihini değiştirmeye yetkilidir. Olabilecek bu tür değişiklikler, Ajansın www.ankaraka.org.tr internet adresinden duyurulacaktır. Sözlü sınavdan önce, sınava katılmaya hak kazanan adaylara Ajans tarafından "kişilik envanter testi" uygulanabilir. İlgili mevzuat kapsamında belirlenen sınav kurulu üyeleri; adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi konularda adayı sınamaya tabi tutacaktır. Sınav Kurulu, adaylardan ayrıca bilgi ve belgeleri talep edebilir.

Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) tam puandır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)'in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma ya da belirtilen alanda personel almama hakkına sahiptir. Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adaylardan göreve başlamayanların yerine, ilgili uzmanlık alanındaki yedek adaylar başarı sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri aynen uygulanır. Sınav sonuçları Ankara Kalkınma Ajansı internet sayfasında (http://www.ankaraka.org.tr) ilan edilecek ve sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

E. SÖZLEŞME SÜRECİ VE DENEME SÜRESİ

Yarışma sınavını kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları yahut başka bir sebeple kendilerine tebligat yapılamamış olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün zorunlu sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.

Yarışma sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır.

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

Sınavda başarılı bulunan tüm adaylar nihai işe davetleri yapılmadan önce güvenlik soruşturmasına tabi tutulur.

F. BİLGİ ALMA

Personel alımı ile ilgili detaylı bilgi için;

Tel : 312-310 03 00- Dahili :110

E-posta : [email protected]

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

