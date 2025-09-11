Milli Saraylar 163 Sözleşmeli ve 67 işçi alacak

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI



A- 163 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

1-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın ek 2 nci maddesine göre, aşağıda başvuru özel şartları belirtilen Başkanlığımız merkez teşkilatında 163 adet boş pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır.

1.1. Başvuru Özel Şartları



1.Grup:



Unvanı: Büro Personeli



Kadro Adedi: 4



Sınav Usulü: KPSS P3 + Sözlü Sınav



Özel Şartları: 1- ÖSYM tarafından 2023 ve 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme



Sınavlarında KPSS P3 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.



2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.



3- İşletme, Yönetim Bilimleri, İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden birinden mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak.

2.Grup



Unvanı: Müze Görevlisi



Kadro Adedi: 11



Sınav Usulü: KPSS P3 + Sözlü Sınav



Özel Şartları:



1- ÖSYM tarafından 2023 ve 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.



2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.



3- Müzecilik, Sanat Tarihi, Tarih, Türk Halkbilimi, Arkeoloji, Klasik Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Türk İslam Arkeolojisi, İletişim Bilimleri, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Gazetecilik ile Radyo, Televizyon ve Sinema lisans bölümlerinden birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak.

3.Grup



Unvanı: Müze Görevlisi (Kazı Görevlisi)



Kadro Adedi: 4



Görev Yeri : Edirne



Sınav Usulü: Uygulamalı Sınav + Sözlü Sınav



Özel Şartları:



1- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.



2- Arkeoloji, Sanat Tarihi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Klasik Arkeoloji veya Türk İslam Arkeolojisi lisans bölümlerinden birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak.

4.Grup:



Unvanı: Koruma ve Güvenlik Görevlisi



Kadro Adedi: 45



Öğrenim Grubu: Lisans



Sınav Usulü: KPSS P3 + Sözlü Sınav



Özel Şartları:



1- ÖSYM tarafından 2023 ve 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.



2- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 10 uncu maddesinde belirtiler şartlar ile "Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak,



3- Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak veya Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına sahip olmak veya bu belgeler için ilgili kurumlara başvuruda bulunmuş olmak. (Ancak, sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazananlara ilişkin nihai liste ilan edildikten itibaren evrak ibraz süresi içerisinde Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilmeyecek, ataması yapılanların atamaları iptal edilecektir.)



4- Başkanlığımızın tüm hizmet birimlerinde, gece ve gündüz, iç ve dış mekanlarında 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak,



5- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.



6- Herhangi bir lisans bölümünden mezunu olmak.

5.Grup:



Unvanı: Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Ön Lisans)



Kadro Adedi: 10



Öğrenim Grubu: Ön Lisans



Sınav Usulü: KPSS P93 + Sözlü Sınav



Özel Şartları:



1- ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P93 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.



2- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 10 uncu maddesinde belirtiler şartlar ile "Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak,



3- Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak veya Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına sahip olmak veya bu belgeler için ilgili kurumlara başvuruda bulunmuş olmak. (Ancak, sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazananlara ilişkin nihai liste ilan edildikten itibaren evrak ibraz süresi içerisinde Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilmeyecek, ataması yapılanların atamaları iptal edilecektir.)



4- Başkanlığımızın tüm hizmet birimlerinde, gece ve gündüz, iç ve dış mekanlarında 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak,



5- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.



6- Herhangi bir ön lisans bölümünden mezun olmak.

6.Grup:



Unvanı : Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Lise)



Kadro Adedi : 10



Öğrenim Grubu: Lise



Sınav Usulü : KPSS P94 + Sözlü Sınav



Özel Şartları:



1- ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P94 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.



2- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 10 uncu maddesinde belirtiler şartlar ile "Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak,



3- Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak veya Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına sahip olmak veya bu belgeler için ilgili kurumlara başvuruda bulunmuş olmak. (Ancak, sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazananlara ilişkin nihai liste ilan edildikten itibaren evrak ibraz süresi içerisinde Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilmeyecek, ataması yapılanların atamaları iptal edilecektir.)



4- Başkanlığımızın tüm hizmet birimlerinde, gece ve gündüz, iç ve dış mekanlarında 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak,



5-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.



6- Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak.

7.Grup



Unvanı : Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)



Kadro Adedi : 14



Öğrenim Grubu: Lise



Sınav Usulü : Uygulamalı + Sözlü Sınav



Özel Şartları :



1- Son başvuru tarihi itibarıyla 45 yaşını doldurmamış olmak.



2- Yalnız ortaöğretim (lise) ve dengi okul mezunu olmak.

8.Grup



Unvanı: Destek Personeli (Şoför)



Kadro Adedi: 3



Sınav Usulü: KPSS P94 + Uygulamalı + Sözlü Sınav



Özel Şartları:



1- ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme



Sınavında KPSS P94 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.



2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.



3- Ortaöğretim (lise) mezunu olmak.



4- C ve D sınıfı ehliyete sahip olmak.



5- Erkek olmak.

9.Grup:



Unvanı: Mühendis (Ziraat)



Kadro Adedi: 1



Sınav Usulü: KPSS P3 + Sözlü Sınav



Özel Şartları:



1- ÖSYM tarafından 2023 ve 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSS P3 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.



2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.



3- Üniversitelerin Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Bitki Koruma, Bahçe Bitkileri, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak.

10.Grup:



Unvanı: Mühendis (Makine)



Kadro Adedi: 1



Sınav Usulü: KPSS P3 + Sözlü Sınav



Özel Şartları:



1- ÖSYM tarafından 2023 ve 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSS P3 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.



2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.



3- Üniversitelerin Makine Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans bölümünden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak.

11.Grup:



Unvanı: Mimar



Kadro Adedi: 1



Sınav Usulü: KPSS P3 + Sözlü Sınav



Özel Şartları:



1- ÖSYM tarafından 2023 ve 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSS P3 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.



2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.



3- Üniversitelerin Mimarlık lisans bölümünden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak.

12.Grup:



Unvanı: Restoratör (Obje Bakım ve Taşıma)



Kadro Adedi: 6



Öğrenim Grubu: Ön Lisans



Sınav Usulü: KPSS P93 + Uygulamalı + Sözlü Sınav



Özel Şartları:



1- ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P93 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.



2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak



3- Meslek Yüksek Okullarının Mimari Restorasyon, İç Mekan Koruma ve Yenileme, Restorasyon, Restorasyon ve Konservasyon, Bina Koruma ve Yenileme, Eser Koruma, Konservasyon bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak.

13.Grup



Unvanı: Tekniker (Elektrik)



Kadro Adedi: 1



Sınav Usulü: KPSS P93 + Uygulamalı + Sözlü Sınav



Özel Şartları:



1- ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P93 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.



2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.



3- Meslek Yüksek Okullarının Elektrik bölümünden mezun olmak.

14.Grup



Unvanı : İmam Hatip (Mukaddes Emanetler Hafızı)



Kadro Adedi : 2



Öğrenim Grubu: Lisans



Sınav Usulü : KPSS P3 + Uygulamalı Sınav + Sözlü Sınav



Özel Şartları :



1- ÖSYM tarafından 2023 ve 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSS P3 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.



2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.



3- Üniversitelerin İlahiyat fakülte veya lisans bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak



4- Diyanet İşleri Başkanlığınca verilmiş hafızlık belgesine sahip olmak.



5- Erkek olmak.

15.Grup



Unvanı : İtfaiyeci



Kadro Adedi : 50



Öğrenim Grubu: Ön Lisans



Sınav Usulü: KPSS P93 + Uygulamalı + Sözlü Sınav



Özel Şartları :



1- ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSS P93 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.



2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.



3- Meslek Yüksek Okullarının Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, bölümünden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak.



4- Başkanlığımızın tüm hizmet birimlerinde, itfaiyeci olarak gece ve gündüz, iç ve dış mekanlarında 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak,



5- C Sınıfı ehliyete sahip olmak.



6- Erkek olmak.

2- SINAVA KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR



2.1. Başvuru özel şartlarına sahip olmak,



2.2. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.



2.3. 18 yaşını tamamlamış olmak.



2.4. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.



2.5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak (dul ve yetim aylığı alanlar hariç).



2.6. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.



2.7. Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak.



2.8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.



2.9. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. Bu kapsamda olanların başvuruları kabul edilmeyecek, kabul edilenlerin atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.



2.10. Başkanlığımızca daha önce yapılan sözlü sınav veya mülakata katılmaya hak kazanan adaylardan, sözlü sınav veya mülakata katılmayanlar ile başarısız olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3- BAŞVURU SÜRESİ, YERİ VE ŞEKLİ



3.1. Başvurular 10.09.2025 tarihinde başlayıp, 21.09.2025 tarihinde sona erecektir.



3.2. Başvurular, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır. Başkanlığımıza şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.



3.3. Adaylar, Başkanlık tarafından aynı tarihlerde duyurulan sınav ilanlarından yalnızca birine müracaatta bulunabilecektir.



3.4. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Beyan edilen mezuniyete ilişkin belge yüklemeyen adayların beyan edilen mezuniyetleri kabul edilmeyecektir.



3.5. Erkek adayların askerlik bilgileri e-Devlet üzerinde Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir. Gelen bilgilerde hata veya eksiklik olduğu durumlarda adaylar tarafından askerlik şubesinden terhis veya askerlik durum belgesi alınarak belgenin başvuru esnasında Kariyer Kapısı üzerinden ilgili alana yüklenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde sınav başvuru tarihleri içerisinde askerlikle ilişiği olmadığını belgeleyemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.



3.6. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için istenen Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak veya Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına sahip olmak veya bu belgeler için ilgili kurumlara başvuruda bulunmuş olması gerekmektedir. Ancak, sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazananlara ilişkin duyuru yapıldıktan itibaren evrak ibraz süresi içerisinde Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilmeyecek, ataması yapılanların atamaları iptal edilecektir.



(Not: Silahlı Güvenlik Kimlik Kartı, Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikası veya bunlar için başvuruda bulunulduğuna ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlardan alınmış belgelerin tam ve okunaklı bir şekilde Kariyer Kapısına yüklenmesi gerekmektedir. Silahlı Güvenlik Kimlik Kartı yükleyecek adayların kartlarının ön ve arka yüzlerinin ikisini birden tam ve okunaklı olarak Kariyer Kapısına yüklemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde adayların başvuruları kabul edilmeyecektir)



3.7. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde yarım kalan ve tamamlanmayan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

4-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLAN EDİLMESİ VE İTİRAZ



Müracaatlar tamamlandıktan sonra,



4.1. Başkanlıkça süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.



4.2. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin bilgilendirme duyurusu www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde yayımlanacaktır. Adaylar, başvuru değerlendirme sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir. Ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.



4.3. Sınav başvurusu ile ilgili itirazlar, uygulamalı veya sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde gerekçesini belirtmek suretiyle yazılı olarak şahsen veya posta yoluyla Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Vişnezade Mah. Dolmabahçe Cad.No:1 Beşiktaş-İSTANBUL adresine yapılabilir. İtirazlar en geç 5 (beş) iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgilinin e-posta adresine bildirilir. Postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.



4.4. Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar sınava alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacak ve ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.

5- GİRİŞ SINAVININ İLAN EDİLMESİ, SINAV ŞEKLİ, DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İTİRAZ



Giriş sınavı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön eleme aşaması ve/veya Başkanlığımızca yapılan uygulamalı ve/veya sözlü sınav aşamalarından oluşur.

5.1. Başvurusu kabul edilenlerden;



5.1.a. Mühendis, Mimar, Müze Görevlisi, Büro Personeli ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları için başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen adayların KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puana sahip adaydan başlanarak, her unvan için ayrı ayrı olmak üzere alınacak kadro sayısının 10 katı kadar aday sözlü sınavına çağrılacaktır. Son adayla aynı puana sahip adayların tamamı sınava çağrılacaktır.



5.1.b. Müze Görevlisi (Kazı Görevlisi), Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) pozisyonları için başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen adayların tamamı uygulamalı sınava çağrılacaktır. Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puana sahip adaydan başlanarak sıralanması sonucunda, alınacak kadro sayısının 5 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son adayla aynı puana sahip tüm adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.



5.1.c. İmam Hatip, Restoratör, Tekniker, Destek Personeli (Şoför) ve İtfaiyeci pozisyonları için başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen adayların KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puana sahip adaydan başlanarak, alınacak kadro sayısının 10 katı kadar aday uygulamalı sınava çağrılacaktır. Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puana sahip adaydan başlanarak sıralanması sonucunda, alınacak kadro sayısının 5 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son adayla aynı puana sahip tüm adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.

6. UYGULAMALI SINAV



6.1. Uygulamalı sınav ile ilgili duyurular, Kariyer Kapısı ve Başkanlığımız www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir.

6.2. Destek Personeli (Temizlik Görevlisi), Müze Görevlisi (Kazı Görevlisi), Tekniker ve Restoratör pozisyonları için uygulamalı sınavda adayların;



a.Yapılacak İşi Kavrama Yeterliliği,



b.Araç, Gereç ve Malzeme Bilgisi,



c.İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına Uyma Yeterliliği,



ç.Zamanı Kullanma Becerisi,



d.İşin Niteliğine Uygun Yapılması Becerisi,



Yönlerinden değerlendirilerek yukarıda yazılı özelliklerin her biri için 20 puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

6.3. İmam Hatip pozisyonu için uygulamalı sınavda adayların;



a.Tecvid / Tashih-İ Huruf,



b.Makam,



c.Ses,



ç.Hafızlık / Kur'an-ı Kerim'i Ezbere Okuma,



Yönlerinden değerlendirilerek yukarıda yazılı özelliklerin (a) ve (b) bentleri 30, (c) ve (d) bentleri için 20 puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

6.4. Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için uygulamalı sınavda adayların;



a.Araç ve Donanım Bilgisi,



b.Sürüş Becerisi,



c.Park ve Manevra Kabiliyeti,



ç.Trafik Algısına Yönelik Davranışları,



d.Trafik Kurallarına Uyma,



Yönlerinden değerlendirilerek yukarıda yazılı özelliklerin her biri için 20 puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

6.5. İtfaiyeci pozisyonu için uygulamalı sınav slalom, engel atlama, tünel, kuleye tırmanma, teçhizat kuşanma, hortum atma ve hortum bağlantı uygulama, depar etapları ile sınav ve barfiks istasyonlarından oluşan parkur üzerinde icra edilecek olup, parkur ve puanlama bilgileri uygulamalı sınav takvimi duyurusu ile birlikte Başkanlığımız www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde daha sonra ilan edilecektir.



6.6. Uygulamalı sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkanı ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 (altmış) olması şarttır.



6.7. Uygulamalı sınav sonuçları Kariyer Kapısı ve Başkanlığımız www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.



6.8. Uygulamalı sınav sonuçları ile ilgili itirazlar sınav sonucunun ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak, itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililerin e-posta adresine bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

7. SÖZLÜ SINAV



7.1. Sözlü Sınav ile ilgili duyurular, Kariyer Kapısı ve Başkanlığımız www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir.



7.2. Sözlü sınavda adayların;



a. Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,



b.Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,



c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,



ç. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,



d. Genel yetenek ve genel kültürü,



e. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, (a) bendi için 50 puan (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan verilmek suretiyle değerlendirilir.



7.3. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkanı ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 (altmış) olması şarttır.



7.4. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin duyuru Başkanlığımızın www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Adaylar sözlü sınav sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

8.SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, İLAN VE İTİRAZ



8.1. Mühendis, Mimar, Müze Görevlisi, Büro Personeli ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları için; Adayların sözlü sınavdan almış oldukları puanları ile sınav başvurusunda bulundukları KPSS puanlarının aritmetik ortalaması alınarak başarı puanı belirlenir.



8.2. Restoratör, Tekniker, İmam Hatip, İtfaiyeci ve Destek Personeli (Şoför) pozisyonları için; Adayların KPSS puanı, uygulamalı sınavdan almış oldukları puan ile sözlü sınavda almış oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak başarı puanı belirlenir.



8.3. Müze Görevlisi (Kazı Görevlisi) ve Destek Personeli (Temizlik Personeli) için; Adayların uygulamalı sınavdan almış oldukları puan ile sözlü sınavda almış oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak başarı puanı belirlenir.



8.4 Adaylar, sınav sonuçlarına ve başarı puanlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Vişnezade Mah. Dolmabahçe Cad.No:1 Beşiktaş-İSTANBUL adresine yazılı olarak şahsen veya posta yoluyla itiraz edebilirler. İtirazlar en geç beş iş günü içerisinde incelenir ve sonuç ilgilinin e-posta adresine bildirilir. Postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmaz.



8.5. İtirazların değerlendirilmesi sonrasında başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen pozisyon sayısı kadar asıl aday ile asıl aday sayısının dörtte biri kadar yedek aday belirlenir ve Başkanlığın www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecektir. Adayların başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla varsa KPSS, uygulamalı ve sözlü sınav puanı, bunların eşit olması halinde diploma tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir.

9. ATAMA İŞLEMLERİ



9.1. Atanmaya hak kazanan adaylar, atamaya esas istenilen belgelerle birlikte ilan edilen süre içinde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı/Personel Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir.



9.2. Atama işlemlerinde 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri uygulanacaktır.



9.3. Adaylardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvuruda bulunmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.



9.4. Asıl olarak kazanan adayların çeşitli sebeplerle atamalarının yapılmaması veya iptal edilmesi ve benzeri nedenlerle bu pozisyonların boşalması halinde yeniden yapılacak ilk sınavın duyuru tarihine kadar bu pozisyonlara, yedek listede yer alanların nihai başarı sırasına göre atamaları yapılabilir. Bu şekilde atanamayanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.



9.5. Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların ataması iptal edilecek olup, bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır. Başkanlık tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte ilgiliden tazmin edilecektir.

10. DİĞER HUSUSLAR



10.1. Sözleşmeli personel alımı ve sınav ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Kariyer Kapısı üzerinden ve Başkanlığımızın https://www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde yayımlanacaktır. Bu kapsamda yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.



10.2. İlan metninde belirtilmeyen durumlarda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

B- 67 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMINA İLİŞKİN SINAV DUYURUSU

1-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER



,Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2'nci maddesinin (g) bendine göre aşağıda kontenjan dağılımı ve başvuru şartları gösterilen unvan ve pozisyonlarda 67 sürekli işçi alınacaktır.

1.2. Başvuru Özel Şartları

1.Grup:



Kadro Unvanı: Sürekli İşçi



Meslek Kolu: Halı Dokuma Ustası



Kadro Adedi: 6



Sınav Usulü: Uygulamalı Sınav + Mülakat



Özel Şartları:



1- Meslek koluna ilişkin, ilgili kurumlar tarafından verilmiş kalfalık belgesi veya ustalık belgesine sahip olmak veya meslek lisesi, mesleki ve teknik lise, meslek yüksekokulları veya üniversitelerin ilgili dal/bölümlerinden mezun olmak.



2- En az ilkokul mezunu olmak.

2.Grup:



Kadro Unvanı: Sürekli İşçi



Meslek Kolu: Porselen İmal Ustası



Kadro Adedi: 4



Sınav Usulü: Uygulamalı Sınav + Mülakat



Özel Şartları:



1- Meslek koluna ilişkin, ilgili kurumlar tarafından verilmiş kalfalık belgesi veya ustalık belgesine sahip olmak veya meslek lisesi, mesleki ve teknik lise, meslek yüksekokulları veya üniversitelerin ilgili dal/bölümlerinden mezun olmak.



2- En az ilkokul mezunu olmak.



3- Son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak.



4- Erkek olmak.

3.Grup:



Kadro Unvanı: Sürekli İşçi



Meslek Kolu: Porselen Hammadde Ustası



Kadro Adedi: 2



Sınav Usulü: Uygulamalı Sınav + Mülakat



Özel Şartları:



1- Meslek koluna ilişkin, ilgili kurumlar tarafından verilmiş kalfalık belgesi veya ustalık belgesine sahip olmak veya meslek lisesi, mesleki ve teknik lise, meslek yüksekokulları veya üniversitelerin ilgili dal/bölümlerinden mezun olmak.



2- En az ilkokul mezunu olmak.



3- Son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak.



4- Erkek olmak.

4.Grup:



Kadro Unvanı: Sürekli İşçi



Meslek Kolu: Saray Bahçeleri Ustası (Bahçıvan)



Kadro Adedi: 11



Sınav Usulü: Uygulamalı Sınav + Mülakat



Özel Şartları:



1- Meslek koluna ilişkin, ilgili kurumlar tarafından verilmiş kalfalık belgesi veya ustalık belgesine sahip olmak veya meslek lisesi, mesleki ve teknik lise, meslek yüksekokulları veya üniversitelerin ilgili dal/bölümlerinden mezun olmak.



2- En az ilkokul mezunu olmak.



3- Son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak.



4- Erkek olmak.

5.Grup:



Kadro Unvanı: Sürekli İşçi



Meslek Kolu: Saat Tamir Ustası



Kadro Adedi: 1



Sınav Usulü: Uygulamalı Sınav + Mülakat



Özel Şartları:



1- Meslek koluna ilişkin, ilgili kurumlar tarafından verilmiş kalfalık belgesi veya ustalık belgesine sahip olmak veya meslek lisesi, mesleki ve teknik lise, meslek yüksekokulları veya üniversitelerin ilgili dal/bölümlerinden mezun olmak.



2- En az ilkokul mezunu olmak.

6.Grup:



Kadro Unvanı: Sürekli İşçi



Meslek Kolu: Sıhhi Tesisat Ustası



Kadro Adedi: 2



Sınav Usulü: Uygulamalı Sınav + Mülakat



Özel Şartları:



1- Meslek koluna ilişkin, ilgili kurumlar tarafından verilmiş kalfalık belgesi veya ustalık belgesine sahip olmak veya meslek lisesi, mesleki ve teknik lise, meslek yüksekokulları veya üniversitelerin ilgili dal/bölümlerinden mezun olmak.



2- Kalfalık belgesi ile başvuruda bulunacak adayların, ayrıca Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınmış mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları ve bu belgeyi ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.



3- En az ilkokul mezunu olmak.



4- Son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak.



5- Erkek olmak.

7.Grup:



Kadro Unvanı: Sürekli İşçi



Meslek Kolu: Motif Taş Ustası



Kadro Adedi: 3



Sınav Usulü: Uygulamalı Sınav + Mülakat



Özel Şartları:



1- Meslek koluna ilişkin, ilgili kurumlar tarafından verilmiş kalfalık belgesi veya ustalık belgesine sahip olmak veya meslek lisesi, mesleki ve teknik lise, meslek yüksekokulları veya üniversitelerin ilgili dal/bölümlerinden mezun olmak.



2- Kalfalık belgesi ile başvuruda bulunacak adayların, ayrıca Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınmış mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları ve bu belgeyi ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.



3- En az ilkokul mezunu olmak.



4- Son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak.



5- Erkek olmak.

8.Grup:



Kadro Unvanı: Sürekli İşçi



Meslek Kolu: Düz İşçi (Sıvacı)



Kadro Adedi: 2



Sınav Usulü: Uygulamalı Sınav + Mülakat



Özel Şartları:



1- İlgili alanda Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınmış mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak (Meslek koluna ilişkin ustalık belgesine sahip olan veya meslek lisesi, mesleki ve teknik lise, meslek yüksekokulları veya üniversitelerin ilgili dal/bölümlerinden mezun olanlarda mesleki yeterlilik belge şartı aranmaz)



2- En az ilkokul mezunu olmak.



3- Son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak.



4- Erkek olmak.

9.Grup:



Kadro Unvanı: Sürekli İşçi



Meslek Kolu: Düz İşçi (Seramik Karo Kaplamacısı)



Kadro Adedi: 2



Sınav Usulü: Uygulamalı Sınav + Mülakat



Özel Şartları:



1- İlgili alanda Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınmış mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak (Meslek koluna ilişkin ustalık belgesine sahip olan veya meslek lisesi, mesleki ve teknik lise, meslek yüksekokulları veya üniversitelerin ilgili dal/bölümlerinden mezun olanlarda mesleki yeterlilik belge şartı aranmaz)



2- En az ilkokul mezunu olmak.



3- Son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak.



4- Erkek olmak.

10.Grup:



Kadro Unvanı: Sürekli İşçi



Meslek Kolu: Düz İşçi (İnşaat İşçisi)



Kadro Adedi: 7



Sınav Usulü: Uygulamalı Sınav + Mülakat



Özel Şartları:



1- İlgili alanda Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınmış mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak (Meslek koluna ilişkin ustalık belgesine sahip olan veya meslek lisesi, mesleki ve teknik lise, meslek yüksekokulları veya üniversitelerin ilgili dal/bölümlerinden mezun olanlarda mesleki yeterlilik belge şartı aranmaz)



2- En az ilkokul mezunu olmak.



3- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.



4- Erkek olmak.

11.Grup:



Kadro Unvanı: Sürekli İşçi



Meslek Kolu: Düz İşçi (İskele Kurulum Elemanı)



Kadro Adedi: 10



Sınav Usulü: Uygulamalı Sınav + Mülakat



Özel Şartları:



1- İlgili alanda Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınmış mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak (Meslek koluna ilişkin ustalık belgesine sahip olan veya meslek lisesi, mesleki ve teknik lise, meslek yüksekokulları veya üniversitelerin ilgili dal/bölümlerinden mezun olanlarda mesleki yeterlilik belge şartı aranmaz)



2- En az ilkokul mezunu olmak.



3- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.



4- Erkek olmak.

12.Grup:



Kadro Unvanı: Sürekli İşçi



Meslek Kolu: Düz İşçi (İnşaat Boyacısı)



Kadro Adedi: 8



Sınav Usulü: Uygulamalı Sınav + Mülakat



Özel Şartları:



1- İlgili alanda Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınmış mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak (Meslek koluna ilişkin ustalık belgesine sahip olan veya meslek lisesi, mesleki ve teknik lise, meslek yüksekokulları veya üniversitelerin ilgili dal/bölümlerinden mezun olanlarda mesleki yeterlilik belge şartı aranmaz)



2- En az ilkokul mezunu olmak.



3- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.



4- Erkek olmak.

13.Grup:



Kadro Unvanı: Sürekli İşçi



Meslek Kolu: Düz İşçi (Kurşun Çatı Kaplama ve Uygulama İşçisi)



Kadro Adedi: 9



Sınav Usulü: Uygulamalı Sınav + Mülakat



Özel Şartları:



1- İlgili alanda Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınmış mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak (Meslek koluna ilişkin ustalık belgesine sahip olan veya meslek lisesi, mesleki ve teknik lise, meslek yüksekokulları veya üniversitelerin ilgili dal/bölümlerinden mezun olanlarda mesleki yeterlilik belge şartı aranmaz)



2- En az ilkokul mezunu olmak.



3- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.



4- Erkek olmak.

2- SINAVA KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR



2.1. Başvuru özel şartlarına sahip olmak,



2.2. 18 yaşını tamamlamış olmak.



2.3. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.



2.4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.



2.5. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.



2.6. Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak.



2.7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.



2.8. Adaylar, Başkanlık tarafından aynı tarihlerde duyurulan sınav ilanlarından yalnızca birine müracaatta bulunabilecektir.



2.9. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,



2.10. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

3- BAŞVURU SÜRESİ, YERİ VE ŞEKLİ



3.1. Başvurular 10.09.2025 tarihinde başlayıp, 21.09.2025 tarihinde sona erecektir.



3.2. Başvurular, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır.



3.3. Başvurularda istenilen tüm belgeler pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.



3.4. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup, şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.



3.5. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Beyan edilen mezuniyete ilişkin belge yüklemeyen adayların beyan edilen mezuniyetleri kabul edilmeyecektir.



3.6. Erkek adayların askerlik bilgileri e-Devlet üzerinde Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir. Gelen bilgilerde hata veya eksiklik olduğu durumlarda adaylar tarafından askerlik şubesinden terhis veya askerlik durum belgesi alınarak belgenin başvuru esnasında Kariyer Kapısı üzerinden ilgili alana yüklenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde sınav başvuru tarihleri içerisinde askerlikle ilişiği olmadığını belgeleyemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.



3.7. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde yarım kalan ve tamamlanmayan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.



3.8. Sıhhi Tesisat Ustası ve Motif Taş Ustası meslek kolları için kalfalık belgesi ile başvuruda bulunacak adayların, ayrıca Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınmış mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları ve bu belgeyi ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.

4-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLAN EDİLMESİ VE İTİRAZ



Müracaatlar tamamlandıktan sonra,



4.1. Başkanlıkça süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilerek uygulamalı sınavlara katılmaya hak kazanacaktır.



4.2. Uygulamalı sınavlara katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin duyuru www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde yayımlanacaktır. Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin bilgiler Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecektir. Adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.



4.3. Sınav başvurusu ile ilgili itirazlar, sınavlara katılmaya hak kazanan adayların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde gerekçesini belirtmek suretiyle yazılı olarak şahsen ve posta yoluyla ilanda belirtilen adrese yapılabilir. İtirazlar en geç 5 (beş) işgünü içinde incelenir ve sonuç ilgilinin e-posta adresine bildirilir.



4.4. Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar sınava alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacak ve ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.

5- GİRİŞ SINAVININ İLAN EDİLMESİ, SINAV ŞEKLİ, DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İTİRAZ



Giriş sınavı uygulamalı sınav ve mülakat sınavı aşamalarından oluşur.

5.1. UYGULAMALI SINAV



5.1.1. Başvurusu kabul edilenler uygulamalı sınava çağrılır. Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puana sahip adaydan başlanarak sıralanması sonucunda, alınacak kadro sayısının 5 katı kadar aday mülakat sınavına çağrılacaktır. Yapılan puan sıralamasında son adayla aynı puana sahip tüm adaylar mülakat sınavına çağrılacaktır.



5.1.2. Uygulamalı Sınav ile ilgili duyurular, sınava girmeye hak kazanan adaylara ait günlük katılım listeleri, sınav yerleri, sınav tarihleri ve diğer bilgiler Kariyer Kapısı ile Başkanlığımız www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir.



5.1.3. Uygulamalı sınavda adayların;



a.Yapılacak İşi Kavrama Yeterliliği,



b.Alet Edevat ve Malzeme Bilgisi ve Seçme Yeterliliği,



c.İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına Uyma Yeterliliği,



ç.Zamanı Kullanma Becerisi,



d.İşin Niteliğine Uygun Yapılması Becerisi,

Yönlerinden değerlendirilerek yukarıda yazılı özelliklerin her biri için 20 puan verilmek suretiyle değerlendirilir.



5.1.4. Uygulamalı sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkanı ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 (altmış) olması şarttır.



5.1.5. Uygulamalı sınav sonuçları Kariyer Kapısı ve Başkanlığımız www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.



5.1.6. Uygulamalı sınav sonuçları ile ilgili itirazlar sınav sonucunun ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak, itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililerin e-posta adresine bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

5.2.MÜLAKAT SINAVI



5.2.1. Mülakat sınavına girecek adayların listesi, sınav yeri, tarihi, saati ve diğer bilgilendirme işlemleri Kariyer Kapısı üzerinden ve Başkanlığımız resmi internet sitesinde (www.millisaraylar.gov.tr) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.



5.2.2. Mülakat sınavında, adayların;



a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,



b) Temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, liyakati ile genel ve fiziki görünümü,



c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,



ç) Genel yetenek ve genel kültürü,



d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, komisyon tarafından (a) ila (d) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için yirmişer puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar her bir komisyon üyesince ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Komisyon üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak sınav puanı belirlenir.



5.2.3. Mülakat sınavında başarılı sayılmak için, komisyon başkanı ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 (altmış) olması şarttır.

6.SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, İLAN VE İTİRAZ



6.1. Adayların uygulamalı sınavdan almış oldukları puan ile mülakat sınavında almış oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak başarı puanı belirlenir.



6.2. Adaylar, sınav sonuçlarına ve başarı puanlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş işgünü içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Vişnezade Mah. Dolmabahçe Cad.No:1 Beşiktaş-İSTANBUL adresine yazılı olarak şahsen veya posta yoluyla itiraz edebilirler. İtirazlar en geç beş işgünü içerisinde incelenir ve sonuç ilgilinin e-posta adresine bildirilir.



6.3. İtirazların değerlendirilmesi sonrasında başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen pozisyon sayısı kadar asıl aday ile asıl aday sayısının dörtte biri kadar yedek aday belirlenir ve Başkanlığın www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecektir. Adayların başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla uygulamalı ve mülakat sınav puanı, bunların eşit olması halinde diploma tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir.

7. ATAMA İŞLEMLERİ



7.1. Atanmaya hak kazanan adaylar, atamaya esas istenilen belgelerle birlikte ilan edilen süre içinde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı/Personel Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir.



7.2. Atama işlemlerinde 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri uygulanacaktır.



7.3. Adaylardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvuruda bulunmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.



7.4. Asıl olarak kazanan adayların çeşitli sebeplerle atamalarının yapılmaması veya iptal edilmesi ve benzeri nedenlerle bu pozisyonların boşalması halinde yeniden yapılacak ilk sınavın duyuru tarihine kadar bu pozisyonlara, yedek listede yer alanların nihai başarı sırasına göre atamaları yapılabilir. Bu şekilde atanamayanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.



7.5. Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların ataması iptal edilecek olup, bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır. Başkanlık tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte ilgiliden tazmin edilecektir.

8. DİĞER HUSUSLAR



8.1. Sürekli işçi alımı ve sınav ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Kariyer Kapısı üzerinden ve Başkanlığımızın https://www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde yayımlanacaktır. Bu kapsamda yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.



8.2. İlan metninde belirtilmeyen durumlarda ilgili mevzuat hükümlerine uygulanacaktır.

8.3. Personele ödenecek ücret:



İşe yeni alınan işçilere taraf işçi sendikasına dayanışma aidatı ödemesi veya üye olması halinde üyeliğin sendikaca işverene bildirildiği tarihi takip eden aybaşından geçerli olmak üzere ücreti; verilecek görev dikkate alınmak suretiyle işe ilk defa Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında başlamış bulunan ve görevde olan işçilerden bir önceki dönemde işe alınmış ve halen çalışmakta olan kıdemi en az işçiye ödenen ücreti aşmamak kaydıyla işverence belirlenir. Taraf işçi sendikasına üye olmayan veya dayanışma ücreti ödemeyen işçilere asgari ücret ödenir.

BİLGİ İÇİN:



Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Vişnezade Mah. Dolmabahçe Cad. No:1 Beşiktaş-İSTANBUL Tel: 0 (212) 236 90 00



Kamuoyuna ilanen duyurulur.