İstanbul Sabahattin Zaim Ünivesitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İstanbul Sabahattin Zaim Ünivesitesi Rektörlüğünden:

ARAŞTIRMA VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte ve Bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim

Kanunu'nun 31. ve 33. maddeleri ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"

hükümleri uyarınca Araştırma ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Başvurular ilgili Fakülte Sekreterliğine şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler

dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama/İlk Başvuru Tarihi : 11.09.2025

Son Başvuru Tarihi : 25.09.2025

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 29.09.2025

Giriş Sınavı Tarihi : 02.10.2025

Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih : 07.10.2025

İstenen Genel Şartlar:

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak.

Başvuru formunu indirmek için Web sayfamızdan 'İnsan Kaynakları-Dilekçe ve Formları' na tıklayınız.

İstenen belgelere http://www.izu.edu.tr web adresinden ulaşabilirsiniz. Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin http://www.izu.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

- İdare gerekli gördüğü takdirde ilanı her aşamasında iptal edebilir.

Başvuru Adresi: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı-Küçükçekmece / İSTANBUL

9589/1-1