İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 25 eylül 2025
İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Birimlerinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma İlkeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
DİĞER ŞARTLAR:
1- 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.
2- Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
3- Başvuran adayların; dilekçe (Başvurduğu kadroyu belirterek), özgeçmiş, yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve doçentlik belgesi (Profesör ve Doçent kadrosu için) diploma asılları ve onaylı örnekleri, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf. Ayrıca yayın listesi (Profesör kadrosu için başlıca araştırma eseri açıkça belirtilerek) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Profesör kadrosu için 7 adet USB Bellek içinde başvuru dosyası, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 5 adet USB Bellek içinde başvuru dosyası,
4- Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi ile birlikte,
5- Üniversitemiz ilanı her aşamasında kısmen ya da tamamen değiştirebilir veya iptal edebilir. Üniversite resmi internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup ayrıca kişilere yazılı tebligat yapılmayacaktır.
6- Profesör kadrosunda görev yapanlar doçent kadrosuna başvuruda bulunamazlar.
Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul Müdürlüklerine ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşması gerekmektedir.
9580/1-1