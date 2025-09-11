Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve Hitit Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır.

Adaylar, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserler ile başvurularını Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden (https://ubys.hitit.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris) elektronik olarak yapacaklardır. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Profesör ve Doçent Kadrolarına Başvuracak Adayların Sisteme Yükleyeceği Belgeler;

- Başvuru dilekçesi (https://hitit.edu.tr/tr/personel/akademik-personel-formlar adresinde bulunan dilekçenin doldurulması, yayınlarından birisini başlıca araştırma eseri olarak gösterilmesi, ıslak imzalı olarak taranması ve sistem üzerinden yüklenmesi gerekmektedir),

- Özgeçmiş ve Yayın Listesi (başlıca araştırma eserini açıkça belirtmesi gerekmektedir.),

- Akademik Faaliyetler Puan Tablosu (eksiksiz bir şekilde doldurularak her bir sayfası paraflı olarak taranması ve sistem üzerinden yüklenmesi gerekmektedir.),

- Faaliyet Puanları Özet Tablosu (eksiksiz bir şekilde doldurularak imzalı olarak taranması ve sistem üzerinden yüklenmesi gerekmektedir.),

- Vesikalık fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş),

- Nüfus cüzdanı fotokopisi (ön yüz),

- Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belge. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge),

- Başvuru döneminde alınan adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge),

- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Tıpta Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi (Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması ya da e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge olması gerekmektedir.),

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan veya e-Devlet sistemi üzerinden alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları gerekmektedir. (Üniversitemiz bünyesinde halen görev yapmakta olan adaylar hizmet belgesi almasına gerek yoktur.),

- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni (https://hitit.edu.tr/tr/personel/kvkk-akademik-personel-belgeler) (kurum dışından başvuran adaylar tarafından sisteme yüklenmesi gerekmektedir.),

- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni (https://hitit.edu.tr/tr/personel/kvkk-akademik-personel-belgeler ) (kurum dışından başvuran adaylar tarafından sisteme yüklenmesi gerekmektedir.).

GENEL AÇIKLAMALAR:

1. Başvurular, bu ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 inci gün mesai bitimine kadar https://ubys.hitit.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/ PersonelBasvuru/Giris sayfasından çevrimiçi başvuru şeklinde yapılacaktır.

2. Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'ne uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı / Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

4. PROFESÖR ve DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.

5. İlan edilen Doçent kadrolarına Profesörler başvuru yapamaz.

6. Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

7. Birden fazla ilana başvuru yapmış olan adayların başvuruları iptal edilecektir.

8. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

9. İlan edilen kadroya başvuracak adayların (https://ubys.hitit.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris) adresine e-Devlet şifreleri ile giriş yapmaları gerekmektedir.

10. Çevrimiçi olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel veya dijital olarak istenebilecektir.

11. İstenilen belgelerden e-Devlet üzerinden alınanlar, eğer belgenin içeriği, barkod / karekod vb. tüm doğrulamaları okunaklı ve eksiksiz ise kabul edilecektir.

*Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan en az birinin sağlandığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.

NOT 1: Başvuran adayların atanmaya hak kazanması durumunda, tüm belgelerin asıllarını ibraz etmeleri gerekmekte olup, evrakların asıllarının teslim edilmemesi halinde atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir.

İlk Başvuru (İlan) Tarihi : 11/09/2025

Son Başvuru Tarihi : 25.09.2025

Ayrıntılı bilgi www.hitit.edu.tr web adresinde mevcuttur.

Tel: 0 364 219 20 90

Not 2: Elektronik başvuru sürecinde yaşanabilecek herhangi bir aksaklık veya sorularınız için 0364 219 2107/2118 nolu numaralardan iletişime geçebilirsiniz.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve Hitit Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atama Yönergesi hükümleri çerçevesinde doktor öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru yapacak adayların;

Başvuru Dosyasında istenen belgeler;

- Başvuru dilekçesi; (https://hitit.edu.tr/tr/personel/akademik-personel-formlar adresinde bulunan dilekçenin doldurulması gerekmektedir.)

- Özgeçmiş,

- Akademik Faaliyetler Puan Tablosu (1 adet)

- Faaliyet Puanları Özet Tablosu (4 adet)

- Yayın Listesi,

- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı fotokopisi (ön yüz)

- Askerlik durum belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belge. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge),

- Başvuru döneminde alınan adli sicil belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge)

- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Tıpta Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, (Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması ya da e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge olması gerekmektedir.)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan veya e-Devlet sistemi üzerinden alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları gerekmektedir. (Üniversitemiz bünyesinde halen görev yapmakta olan adaylar hizmet belgesi almasına gerek yoktur.)

Bilimsel Dosyanın İçeriği

1- Özgeçmiş,

2- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Tıpta Uzmanlık/ Sanatta Yeterlilik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, (Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması ya da e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge olması gerekmektedir.)

3- Akademik Faaliyetler Puan Tablosu (Her sayfası paraflı, Faaliyet Puanları Özet Tablosu imzalı şekilde eksiksiz doldurulması gerekmektedir.),

4- Yayın listesi

5- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosyayı fiziki olarak ve 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan USB belleğe aktararak, ilgili dekanlığa/müdürlüğe şahsen veya posta/kargo ile başvurularını yapmaları gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Başvurular, bu ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 inci gün mesai bitimine kadar alınacaktır.

2. Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atama Yönergesi'ne uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı / Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

4. Doktor öğretim üyesi kadrolarına doçent ünvanını alanlar ile doçent kadrosunda olanlar başvuru yapamaz.

5. Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

6. Birden fazla ilana başvuru yapmış olan adayların başvuruları iptal edilecektir.

7. Posta / kargoda oluşabilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

8. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

9. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni, (https://hitit.edu.tr/tr/personel/kvkk-akademik-personel-belgeler) (kurum dışından başvuran adaylardan alınacaktır.)

10. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni, (https://hitit.edu.tr/tr/personel/kvkk-akademik-personel-belgeler (kurum dışından başvuran adaylardan alınacaktır.)

11. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un Ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen % 30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

*Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan en az birinin sağlandığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.

NOT:Başvuran adayların atanmaya hak kazanması durumunda, tüm belgelerin asıllarını ibraz etmeleri gerekmekte olup, evrakların asıllarının teslim edilmemesi halinde atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir.

İlk Başvuru (İlan) Tarihi : 11/09/2025

Son Başvuru Tarihi : 25/09/2025

Ayrıntılı bilgi www.hitit.edu.tr web adresinde mevcuttur.

Tel: 0 364 219 20 90

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

4- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

5- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge.

ÖZEL ŞARTLAR

1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

2- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

3- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda, en az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

4- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere istihdam edilecek öğretim görevlilerinde, her program için Yükseköğretim Kurulu tarafından karar verilen sayıdaki öğretim görevlisi kadrosu için geçerli olmak üzere, lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla uygulama alanında en az dört yıl mesleki tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

MUAFİYETLER

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru dilekçesi,

2- Özgeçmiş,

3- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge, (Başvuru döneminde alınan e-Devletten alınan karekodlu belge)

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi / T.C. Kimlik Kartı Örneği

5- Başvuru döneminde alınan adli sicil belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge)

6- Lisans/Lisansüstü diplomalarının veya geçici mezuniyet belgelerinin onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı (Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge),

7- Lisans/Lisansüstü Transkript Belgeleri (onaylı sureti veya başvuru döneminde alınan e-Devletten alınan karekodlu belge)

8- Lisansüstü Öğrenci Belgesi (onaylı sureti veya başvuru döneminde alınan e-Devletten alınan karekodlu belge, lisansüstü öğrenim şartı aranan ilanlarda getirilecektir),

9- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf,

10- ALES Belgesi (ALES sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir),

11- Yabancı Dil Belgesi (Meslek Yüksekokulu kadrolarında yabancı dil şartı bulunmadığından zorunlu belge değildir)

12- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan veya e-Devlet sistemi üzerinden alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları gerekmektedir. (Üniversitemiz bünyesinde halen görev yapmakta olan adaylar hizmet belgesi almasına gerek yoktur.)

13- Tecrübe şartı bulanan ilanlarda tecrübe belgesi. (halen bir kamu kurumunda çalışanlar veya kamu kurumundan ayrılanlar için e-Devletten alınacak Hitap Hizmet Dökümü, özel sektörde çalışıyor veya çalışmış ise e-Devletten alınacak SGK Hizmet Dökümü)

14- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni, (https://personel.hitit.edu.tr/kvkk-akademik-personel-belgeler)

15- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni, (https://personel.hitit.edu.tr/kvkk-akademik-personel-belgeler)

ÖNEMLİ NOTLAR

1- Adayların başvuruları başvurunun yapılacağı birimin (Rektörlük / Fakülte / MYO) www.hitit.edu.tr adresinden ulaşabilecek web sayfasında yer alan iletişim adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Yanlış adrese yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içerisinde yapılamayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2- Onaylı istenen belgelerin, noter onaylı sureti, Resmi Kurumlar tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri veya e-devlet üzerinden alınan kare kodlu belge olması gerekmektedir.

3- Adaylar aynı tarihte yayımlanan ilanlardan yalnızca 1 (bir) tanesine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

4- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

5- Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un 50 inci maddesinin (d) fıkrası uyarınca istihdam edilecek olup yapılacak atamalarda Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde geçen azami öğrenim süreleri dikkate alınacaktır.

6- Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir veya iptal edebilir.

*Atanmaya hak kazanan aday/adaylar tüm belgelerinin asıllarını ibraz etmek zorundadır. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldı ise de iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır.

**Tüm süreç üniversitemizin kurumsal web sayfasında (www.hitit.edu.tr) belirtilen takvim kapsamında ilan edilecektir. Tel: 0 364 219 20 90