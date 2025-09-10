2025 2. Dönem Sağlık Personeli Kurası Başvuruları Başladı!

Sağlık Bakanlığından:

2025 YILI 2. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

Bu kura eczacı unvanlı adaylar için 1. yerleştirme ve 2. yerleştirme olarak iki ayrı yerleştirme şeklinde yapılacak olup diğer unvan ve branşlar için sadece 2. yerleştirme işlemi uygulanacaktır.

. 1. Yerleştirmede 'Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip ve belirlenen yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmuş eczacı unvanlı personel alımı' yapılacaktır.

. 2. Yerleştirmede 'Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı unvanında personel alımı' yapılacaktır.

A-GENEL ESASLAR

1) Kura başvuruları, https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.

2) Münhal kadrolar, kura yeri ve saati ile kura sonucu yerleşenler listesi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) ilan edilecektir.

3) Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında EKİP üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurarak tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.

4) Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.

5) Başvuracak adaylar, EKİP üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih yapabileceklerdir. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir.

6) Başvurusunu kesinleştiren adaylar, "B- BAŞVURUYA ESAS İSTENEN BELGELER" başlığı altında yer alan durumlarına uygun istenen belgeleri başvuru sistemi üzerinden kaydedeceklerdir. Hatalı bilgi veya eksik belgeler ile yapılacak başvurular nedeniyle doğacak sonuçlardan adayın kendisi sorumlu olacaktır.

7) "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip ve belirlenen yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmuş eczacı alımı" için 1. yerleştirmede başvuruda bulunacak adayların aşağıda belirtilen şartları sağlaması ve buna ilişkin istenen belgeleri Ekip sistemine kaydetmeleri gerekmektedir.

Aranılan şartlar:

- İngilizce alanında yapılan yabancı dil sınavından (YDS veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen sınavlardan herhangi birinden) en az 60 puan alındığını gösteren belgeye sahip olması.

- Eczacılık fakültesi bölümlerinde (Temel Eczacılık Bilimleri, Eczacılık Teknolojisi ve Eczacılık Meslek Bilimleri) lisansüstü eğitim derecesini (yüksek lisans veya doktora) tamamladığını gösteren belgeye sahip olması.

Bu şartlara sahip olan eczacı unvanlı adaylar, 1. Yerleştirme 'Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip ve belirlenen yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmuş eczacı alımı' için başvurabileceği gibi, istekleri halinde her iki yerleştirme (1.yerleştirme ve/veya 2.yerleştirme) için de tercihte bulunabileceklerdir. Bu durumda olan adaylardan 1.yerleştirmede yerleşenler 2.yerleştirmeye dahil edilmeyecektir. 1.yerleştirmede yerleşemeyenlerin 2.yerleştirmeye ait tercihleri var ise 2.yerleştirmeye katılacaklardır. Bu kişiler açılan münhallerden 1.yerleştirme için en fazla bir (1) adet, 2.yerleştirme için ise en fazla on (10) adet tercihte bulunabilecektir. 1.yerleştirmede genel kura seçeneği bulunmayacaktır.

8) 13/07/2023 tarihli ve 32247 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında; uzman diş tabibi, uzman eczacı, diş tabibi ve eczacı kadrolarına yapılacak olan yerleştirmelerde, her bir adaya başvurusunun kabul edildiği fakat yerleşemediği her bir kura dönemi için bir (1) puan verilmek suretiyle hesaplanan toplam kura puanına göre yerleştirmenin yapılacağı puanlı kura sistemi uygulanacaktır. Bu sistemde adayların isimleri tercihleri ile birlikte, hesaplanan toplam kura puanı sayısınca tekrarlanarak kuraya dahil edilecektir. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan kuralar puan hesaplamasına dahil edilmeyecektir.

9) Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 17.09.2025 - 03.10.2025 (saat 18.00'e kadar) tarihleri arasında EKİP üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilirler. Kura başvurusunu iptal edenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunamazlar.

10) İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere EKİP üzerinden ilan edilerek elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri EKİP üzerinden ilan edilecektir.

11) Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 97 nci maddesindeki süreler dikkate alınır. Ancak, bu durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine bir ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.

12) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır.

13) Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilan tarihleri dikkate alınarak bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.

14) İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuruları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

15) Belgeleri eksik olan veya hatalı başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

16) Kura sonucuna göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşenlerin atamaları, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri uyarınca gerekli işlemler tamamlandıktan sonra yapılacaktır. Bu kapsamda atamaya engel hali bulunanların atamaları yapılmayacaktır.

17) Kura sonucuna göre Sağlık Bakanlığı karolarına atanıp göreve başlayanların eş mazereti nedeniyle atanma talepleri, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 30'uncu maddesi "(6) Sağlık ve can güvenliği mazereti hariç olmak üzere; görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak ilgilinin nakil talebinde bulunabilmesi için bulunduğu yerde fiilen en az bir yıl görev yapmış olması şarttır." hükmü çerçevesinde değerlendirilecektir.

18) İlan edilen münhal kadronun birim adlarının devamında veya münhal kadronun açıklama alanında istenen diğer şartlar varsa, başvuruda bulunacak adayın bu şartları göz önünde bulundurarak tercih yapması gerekmektedir. Kurada yerleşen adayın atama işlemleri sürecinde istenen bu şartlara sahip olup olmadığı yerleştikleri kurumlarca incelenecektir. Bu şartları sağlamayan veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların atamaları yerleştikleri kurumlarca yapılmayacaktır. Yerleşen aday atanması yönünden bu duruma ilişkin bir hak talep edemeyecektir.

B- BAŞVURUYA ESAS İSTENEN BELGELER

Adayların EKİP üzerinden kura başvurusunu kesinleştirdikten sonra aşağıda durumlarına uygun istenen belgeleri kura takviminde belirtilen tarihler arasında başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir. Adaylar, istenilen belgeleri EKİP üzerinden kaydetmez veya eksik kaydederse, başvurularının kabul edilemeyeceği hususunu göz önünde bulundurmalıdırlar.

1) Halen Sağlık Bakanlığı dışında bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışanlar ile en son bu kurum ve kuruluşlarda çalışmakta iken ayrıldığını beyan edenlerin, en son görev yaptıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet cetvelini (Bu belgeyi temin edemeyenler bu belge yerine e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-hitap-hizmet-dokumu internet adresinden temin edecekleri "Hitap Hizmet Dökümü" belgesini) EKİP üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir. Sisteme yüklenecek bu belgede ilk göreve başlama tarihi, görev kadro unvanı ve branşı, görev sırasında unvan ve branş değişikliği olup olmadığı, asil memurluğa atandığı tarih, varsa istifa ettiği veya müstafi sayıldığı tarih, memuriyet ve diğer hizmet vb. bilgiler bulunmalıdır.

2) Devlet hizmeti yükümlülüğü (DHY) kapsamında Sağlık Bakanlığı dışında farklı bir kamu kurumuna atanmış tabip ve uzman tabiplerin, Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamladıklarına dair kurumlarından alacakları DHY bitirme belgesini EKİP üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.

3) 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan Türk soylu yabancıların, İçişleri Bakanlığınca tutulan Türk Soylu Yabancılar Kütüğüne kayıtlı olduklarına dair belgeyi ve yabancılara mahsus kimlik belgesinin ön ve arka yüzlü suretlerini EKİP üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.

4) T.C. Sağlık Bakanlığı diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren ve e-Devlet kapısı https://turkiye.gov.tr üzerinden erişilen Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankasında başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacıların, mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretinin ön ve arka yüzünü okunacak şekilde EKİP üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların ise denklik belgelerini elektronik ortamda EKİP üzerinden kaydetmeleri gerekmektedir.

5) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu 1.Yerleştirmede tercih edecek eczacı unvanlı adayların, "A-GENEL ESASLAR" başlığı altında 7.maddede istenen belgeleri elektronik ortamda EKİP üzerinden kaydetmeleri gerekmektedir.

C- KURAYA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, uzman eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve bu tarihe kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG), uzman diş tabibi ve uzman eczacılar,

6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar,

7) 5335 sayılı Kanun'un 30 uncu maddesi kapsamında emekli olan tabip ve uzman tabipler, Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. Aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman tabiplerin Bakanlığımız sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleşmeleri halinde atamaları gerçekleştirilmeyecektir.

8) 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunun Ek 17'nci Maddesi çerçevesinde, kura tarihi itibariyle 65 yaşını doldurmuş ve 72 yaşından gün almamış olup daha önce Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olan tabip ve uzman tabipler, Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. Aynı kanun gereği 65 yaşından gün almış tabip ve uzman tabiplerin Bakanlığımız sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleşmeleri halinde atamaları gerçekleştirilmeyecektir.

D-KURAYA BAŞVURAMAYACAKLAR

1) Devlet hizmeti yükümlüsü olan tabip ve uzman tabipler,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımayanlar,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanlar,

4) Emekli olan eczacı, uzman eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında halen görev yapmakta olanlar,

6) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş haddini doldurmuş olan eczacı, uzman eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

7) 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlar,

8) Başvuruda bulunacak adayların ilan edilen unvan ve branşlara göre en üst öğrenim durumuna uygun unvan ve branşta başvuru yapmaları gerekmekte olup, alt öğrenim durumuna göre başvuruda bulunanlar. (Örneğin yan dal uzmanlık tescili bulunan uzman tabiplerin ana dal uzmanlık branşına veya tabip unvanına, uzman tabip tescili olanların tabip unvanına, uzman diş tabibi tescili olanların diş tabibi unvanına, uzman eczacı tescili olanların ise eczacı unvanına başvurması halinde başvuruları kabul edilmeyecektir.)

E-ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER

Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adaylar, atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeleri başvuru dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecek veya elden teslim edeceklerdir.

a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır)

c) Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi hükmü gereği görevini yapabileceğine dair tek hekimden alınan Sağlık Raporu)

d) Vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)

e) Mal bildirim formu

f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli (Bu belgeyi temin edemeyenler bu belge yerine e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-hitap-hizmet-dokumu internet adresinden temin edecekleri "Hitap Hizmet Dökümü" belgesini)

g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge. (Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)

ATAMAYA ESAS BELGELERİN TESLİM EDİLECEĞİ ADRESLER:

. Sağlık Bakanlığı kadro ve pozisyonlarına yerleşen adaylar;

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. Şehit Mehmet Bayraktar Cad. No:3 Çankaya/ANKARA

İletişim: 0 (312) 585 10 00

. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu kadro ve pozisyonlarına yerleşen adaylar;

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No:5 P.K. 06520 Çankaya/ANKARA

İletişim: 0 (312) 218 30 00

. Diğer kurumların kadro ve pozisyonlarına yerleşen adaylar ise atamaya esas belgelerini atandıkları kuruma teslim edeceklerdir.