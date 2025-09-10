İnönü Üniversitesi 18 sözleşmeli personel alacak

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

GENEL ŞARTLAR

1. İlan edilen pozisyonlara başvuracak adaylarda aşağıda belirtilen genel şartlar ile yukarıdaki tabloda "aranan nitelikler" kısmındaki özel şartlar aranacaktır. Adaylar ilanda yer alan pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecek olup, birden fazla başvuru yapıldığı takdirde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

2. 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak. (657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları kaybettiği halde başvuru yaptığı tespit edilenlerin başvurusu geçersiz sayılacaktır.)

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

5. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla başvuruda bulunulan sözleşmeli personel pozisyonunda 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)

6. Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durum tespit edilenlerin başvuruları değerlendirilmeyecektir.

7. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

8. İlanımızın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih ve sonrasında alınan sertifikalar geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

İlan Tarihi : 10.09.2025

Başvuru Bitiş Tarihi : 24.09.2025

Başvurular, elektronik ortamda 10.09.2025-24.09.2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden İnönü Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden alınacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlanda belirtilen tüm şartları sağlayanlar arasından, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın doğrudan KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu şekilde belirlenen adayların puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan adaya, eşitliğin devam etmesi halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Bunların da eşit olması durumunda kura usulü ile belirlenecek adayın yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla aranan nitelikler ve genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını kurumumuz resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.

SİSTEME YÜKLENECEK BELGELER

1. Diploma veya mezuniyet belgesi (Sistemden aktarılacak olup, aktarılmaması veya hata/eksik/güncel olmaması ya da denklik belgesi olması halinde aday tarafından yüklenecektir.)

2. Erkek adayların askerlik ile ilişiği bulunmadığına ilişkin belge (Sistemden aktarılacak olup, aktarılmaması veya hata/eksik/güncel olmaması halinde aday tarafından yüklenecektir)

3. KPSS puanını gösterir belge (Sistemden aktarılacak olup, aktarılmaması veya hata/eksik/güncel olmaması olması halinde aday tarafından yüklenecektir)

4. 3 sıralı ilanda istenilen MEB onaylı belgenin resmi kurumlarca onaylanmış örneği.

5. 3 sıralı ilanda istihdam edilecek personelden alanla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet döküm belgesi.

6. 4 sıralı ilanda istenilen D sınıfı sürücü belgesi.

9546/1-1