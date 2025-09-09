Yıldız Teknik Üniversitesi 8 sözleşmeli personel alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar" in ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 8(sekiz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan sağlıyor olmak.

2. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

3. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.1' hükminle uygun olması.

4. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuramımdan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5. Her bir pozisyon unvanı için karşılarında belirtilen niteliklere sahip olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve ZAM AM

1. Adaylar başvurularını, 09.09.2025-23.09.2025 tarihleri arasında c-Dcvlct Kapısı Yıldız Teknik Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.ti) adresi üzerinden gerçekleştirecektir.

2. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirlilen hususlara uygun olarak yapılmasından ve istenilen belgelerin yüklenmesinden adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

4. e-Devlet başvuru ekranında (Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde) "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir..." ibaresi görülmeyen başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu nedenle başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığı kontrol edilmelidir.

5. Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayların aşağıda belirtilen belgeleri, pdf veya jpeg formatında başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

1

Özgeçmiş

2

Mezuniyet Belgeleri (*)

e-Devlet Kapısından alınan karckodlu belge.

(Yabancı ülkede alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin başvuru sisteminde "Ek Dosya" aşaması altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına pdf ya da jpcg formatında yüklenmesi gerekmektedir.)

3

KPSS (B) Sonuç Belgesi (*)

2024 KPSS puanını gösterir belge

(*) Başvuru ekranında e-Devlet üzerinden temin edilebilecek olup e-Devlet üzerinden temin edilememesi halinde adayların istenilen belgeleri sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Başvuruların incelenmesi sonucunda, ilanda belirtilen tüm şartlan sağlayanlar arasından, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın doğnıdan KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı kadar yedek aday belirlenecektir.

2. Bu şekilde belirlenen adayların puanlannın eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan adaya, eşitliğin devam etmesi halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Bunların da eşit olması durumunda kura usulü ile belirlenecek adayın yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

3. Asıl adayın başvuru süresi içinde başvurmaması veya aranan şartları taşımadığı tespit edilmesi durumunda yerine yedek adaylann sırasıyla yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

4. KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştinnede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla aranan nitelikler ve genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

SONUÇLARIN İLAM VE İŞE BAŞLAMA

1. Adaylar yerleştirme sonuçlannı, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesi (https://prs.vildiz.edu.tr/) ile Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden görüntüleyebileceklerdir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2. Adaylara, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca arşiv araştırması yaptırılacak olup arşiv araştırması sonucuna göre sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylann atama işlemleri gerçekleştirilecektir.

3. İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklannda yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Davutpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi Yıldız Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Kışla Binası No: B-1005 34220 Esenler / İSTANBUL

Telefon: 0212 383 2229 / 383 2237

E-mail: [email protected]

9476/1-1