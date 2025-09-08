Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanunun 31. ve 50/d maddesi ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca ilanda belirtilen özel şartları taşıyan Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

- 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının 1. günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

- Son 5 yıl içinde yapılan ALES'ten en az 70 puan almış olmak (Öğr. Gör. kadroları için mezun olunan veya programa öğrenci alınan alandan, Araş. Gör. kadroları için ise programa öğrenci alınan alandan)

- Yabancı dil sınavından en az 60 puan veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından belirlenmiş bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

- Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen "Azami Öğrenim Sürelerini" doldurmamış olmak şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR

- Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak,

- Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

MUAFİYET

- Yükseköğretim kurumlarında bu ünvanlarda çalışmış veya çalışmakta olanlar ile doktora/sanatta yeterliğini tamamlamış olanlar ve Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar merkezi sınav ALES'ten muaftır.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular; https://basvuru.anadolu.edu.tr adresine "yalnızca internet üzerinden" yapılacaktır. İlanda istenen şartları sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Adaylar, şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabileceklerdir.

BAŞVURUDA YÜKLENECEK EK BELGELER

1. Lisans transkript örneği

2. Özgeçmiş

3. Askerlik durum belgesi

4. Hizmet belgesi (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışmış veya çalışmakta olanlar için)

5. Özel şartlarda belirtildiği takdirde istenen alanda çalışma ve tecrübe belgesi

-İLAN TAKVİMİ-

Duyuru Başlama Tarihi : 08.09.2025

Son Başvuru Tarihi : 22.09.2025

Ön Değerlendirme Tarihi : 26.09.2025

Giriş Sınavı Tarihi : 30.09.2025

Sonuç Açıklama Tarihi : 03.10.2025

Sonuçların açıklanacağı internet sitesi : www.anadolu.edu.tr

