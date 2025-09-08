Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvan ve atanma şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Dr. Öğr. Üyesi kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıkları / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerin Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

1- Başvuru Dilekçesini,

2- T.C. Kimlik No'larını gösterir beyanlarını,

3- Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı suretini,

4- Üç adet fotoğraflarını,

5- Adli Sicil Belgesini (En geç 1 (Bir) aylık)

6- Başvuracak adayların başvuru formunu (http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir)

7- Üniversitemizin https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/59441486 sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formları,

8- Doçent kadrolarına başvuracak adayların 7. Maddedeki "Doçent kadrosuna Atanma İlkeleri formu doldurularak, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları" içeren 1 (Bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (Dört) adet USB ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

9- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların 7. Maddedeki "Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna Atanma İlkeleri formu, özgeçmiş, diploma onaylı suretleri, bilim doktorluğu veya tıpta uzmanlık belgeleri (veya onaylı sureti), yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları " içeren 1 (Bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt oku 3 (Üç) adet USB ile ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu müdürlüğüne, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir.

- Müracaat edenlerin 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları ve Üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/icerik/12/mevzuat.html sayfasında yayınlanmış olan "Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanma İlkeleri"nde belirtilen şartları sağlamış olmaları,

- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri,

- Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

NOT: Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

