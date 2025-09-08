Sakarya Üniversitesi 17 sözleşmeli personel alacak

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (2025)

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2'inci maddesinin (b) fıkrasına göre 2024 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Personel alınacaktır.

1. GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

1.2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

1.3. 2024 KPSS Lisans mezunları için KPSS/P3, Ön lisans mezunları için KPSS/P93, Lise ve Dengi mezunları için KPSS/P94 puan türlerinde en az 60 puana sahip olmak.

1.4. Tüm adayların görevini yapmasında akli, fiziki bir engeli bulunmamak.

2. BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

4. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

4.1. Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;

1- Diploma veya mezuniyet belgesi (Sistemden otomatik aktarılacaktır, aktarılmaması durumunda noter onaylı mezuniyet belgesinin yüklenmesi gerekmektedir.)

2- Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayın, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir pdf formatında noter onaylı belgenin "Denklik Gösterir Belge" alanına yüklemesi gerekmektedir.

3- KPSS Sonuç Belgesi (Sistemden otomatik aktarılacaktır.)

4- Erkek adaylar için askerlik durumuna ilişkin bilgiler e-Devlet Kapısı üzerinden sisteme otomatik yüklenecektir.

5- Barkodlu SGK Hizmet Dökümü (e-Devletten "SGK Uzun Vadeli Hizmet Dökümü/Barkodlu Belge Oluştur" seçeneği kullanılmalıdır.) belgesinin "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Belgeler" alanındaki ilgili alana pdf formatında yüklenmesi gerekmektedir.

6- Bir adet vesikalık fotoğraf (Başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkan verecek nitelikte olması gerekmektedir. Sistemden otomatik olarak aktarılacaktır. Aktarılmaması durumunda yüklenmesi gerekmektedir.)

7- Başvuruda bulunacak adayların, mezuniyet bilgileri ve KPSS sonuçları, YÖK ve ÖSYM sistemi üzerinden aktarılacak olup mezuniyet bilgilerinde hata/eksik olan ya da bilgileri gelmeyen adayların noter onaylı mezuniyet belgelerini pdf formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

8- Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartının okunaklı olarak arkalı/önlü fotokopisinin pdf veya jpeg formatında ilgili alana yüklenmesi gerekmektedir.

9- Güvenlik personeli için vücut kitle indeksi (Resmi veya Özel sağlık kuruluşlarından / merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile vücut kitle indeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)

5. DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

- "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

- Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

- İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

- Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

- Koruma ve Güvenlik Görevlisi Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde (nöbet usulü) çalıştırılacaklardır.

- Destek Personeli, Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde (nöbet usulü) çalıştırılacaklardır.

6. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2024 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır. Bu şekilde belirlenen adayların puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan adaya, eşitliğin devam etmesi halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Bunların da eşit olması durumunda kura usulü ile belirlenecek adayın yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

1- Adayların başvurularının kabul edilebilmesi için Kariyer Kapısı Platformu üzerinden başvuru tarihleri arasında (08.09.2025 - 22.09.2025) yapacakları başvuru sonrasında, Kariyer Kapısı Platformu (https:// kariyerkapisi.gov.tr) "Başvurularım" sayfasında "Bilgiler" butonu üzerinden indirebilecekleri "Aday Başvuru Bilgileri" dokümanını en geç 25.09.2025 tarihi 17:00 mesai bitimine kadar üniversitemize şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

2- "Aday Başvuru Bilgileri" dokümanı ile kurumumuza şahsen müracaat etmeyen adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- İlan edilen pozisyon sayısının on katı kadar yedek aday belirlenecektir.

- Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır.

- KPSS' de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla aranan niteliklere ve genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

- Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Adaylar başvurularına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden de ulaşabilecektir.

- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

