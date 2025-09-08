İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Başvuru İçin Gerekli Evraklar:

1. Başvuru Formu ve Başvuru Dilekçesi (Başvuru formu ve dilekçesine web sayfası-duyurular-ilan metninin içerisinden ulaşılabilir.)

2. Kimlik Fotokopisi

3. 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

4. YÖK Formatlı Özgeçmiş

5. Lisans/Lisansüstü Mezuniyet belgeleri (e-Devlet üzerinden alınabilir) veya Diploma fotokopileri (noter onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi)

6. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7. Doçentlik Belgesi

8. Yabancı Dil Belgesi

9. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge.

10. Bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi başvuruları için 4 takım, Profesör başvuruları için 6 takım yayın dosyası (USB Harici Belleke aktarılmış şekilde)

11. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Döküm Belgesi (e-Devlet üzerinden barkotlu alınabilir.)

12. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınabilir.)

İlan Başlangıç Tarihi : 08.09.2025

İlan Bitiş Tarihi : 22.09.2025

Müracaatlar şahsen veya kargo yoluyla, aşağıda belirtilen ilgili adreslere yapılacaktır.

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ADRESİ: Örnektepe Mahallesi, İmrahor Caddesi. No: 82, 34275 Beyoğlu/İstanbul

*Profesör ve Doçent kadro başvuruları, üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapılacaktır.

*Doktor Öğretim Üyesi kadro başvuruları, ilgili Fakülte Dekanlıklarına yapılacaktır.

[email protected]

444 3 788 0850 522 38 90

Bilgi için: [email protected] (İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı)

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda isimleri belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 33. maddesi ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1- Başvuru Formu ve Başvuru Dilekçesi (Başvuru formu ve dilekçesine web sayfası-duyurular-ilan metninin içerisinden ulaşılabilir.)

2- Kimlik Fotokopisi,

3- YÖK Formatlı Özgeçmiş,

4- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (Noter onaylı belge ya da e-Devletten alınan öğrenim belgesi)

5- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

6- Lisans Transkripti (Onaylı)

7- Öğrenci Durumunu Gösterir Belge (Öğrenci Belgesi)

8- ALES Belgesi

9- Yabancı Dil Belgesi

10- 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

11- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

12- İlan özel şartında tecrübe istenen kadro başvuruları için, tecrübe durumunu gösteren resmi belge,

13- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Döküm Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir.)

14- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden)

Müracaatlar şahsen veya kargo yoluyla, aşağıda belirtilen adrese yapılacaktır.

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ : 08.09.2025

SON BAŞVURU TARİHİ : 22.09.2025

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 29.09.2025

SINAV GİRİŞ TARİHİ : 06.10.2025

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 13.10.2025

*Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.

BAŞVURU ADRESİ: Örnektepe Mahallesi, İmrahor Caddesi. No: 82, 34275 Beyoğlu/İstanbul

* Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadro başvuruları, ilgili Fakülte Dekanlıklarına yapılacaktır.

[email protected]

444 3 788 0850 522 38 90

Bilgi için: [email protected] (İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı)