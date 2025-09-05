İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na şahsen/posta yolu ile yapılabilir.

Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İngilizce Programlara başvuru yapacak adayların, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik kapsamında belirlenen yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini sağlamaları gerekmektedir.

İlan Başlama Tarihi : 05.09.2025

İlan Bitiş Tarihi : 19.09.2025

Başvuru Yeri : Hamidiye Mah., Anadolu Cad., No:40/2 Kağıthane/İSTANBUL /

444 34 39

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

. Başvuru Dilekçesi (Üniversitemiz web sitesinde duyurular kısmında yer almaktadır)

. Başvuru Formu (Üniversitemiz web sitesinde duyurular kısmında yer almaktadır)

. Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesi'nin ilgili kısımlarının doldurulmuş ve imzalanmış hali (Üniversitemiz web sitesinde duyurular kısmında yer almaktadır)

. YÖK Formatında Özgeçmiş (örnek format üniversitemiz web sitesinde duyurular

kısmında yer almaktadır)

. MT-033 KVK Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ve MT-034 KVK Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metninin imzalı hali (üniversitemiz web sitesinde duyurular kısmında yer almaktadır)

. Onaylı Diploma Fotokopileri veya e-Devlet kapısından alınan Mezuniyet Belgesi (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için),

. Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi

. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

. Fotoğraf (2 Adet)

. Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) adet CD veya USB,

. Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi İçin: 4 (Dört) adet CD veya USB

. Akademik Unvana Atanma Yazıları Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Atama Yazıları (Varsa)

. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge (Varsa)

. Vukuatlı Nüfus Kaydı (e-Devletten alınabilir)

. Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)

. İkametgah (e-Devletten alınabilir)

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik'in İlgili Maddeleri Uyarınca "Öğretim Elemanı" Alınacaktır. Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz.

İlan Başlama Tarihi : 05.09.2025

İlan Bitiş Tarihi : 19.09.2025

Ön Değerlendirme Tarihi : 23.09.2025

Sınav Giriş Tarihi : 25.09.2025

Sonuç Açıklama Tarihi : 30.09.2025

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.atlas.edu.tr

Başvuru Yeri : Hamidiye Mah., Anadolu Cad., No:40/2

Kağıthane/İSTANBUL / 444 34 39

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

. Başvuru Dilekçesi (Üniversitemiz web sitesinde duyurular kısmında yer almaktadır)

. Başvuru Formu (Üniversitemiz web sitesinde duyurular kısmında yer almaktadır)

. YÖK Formatında Özgeçmiş (örnek format üniversitemiz web sitesinde duyurular kısmında yer almaktadır)

. MT-033 KVK Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ve MT-034 KVK Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metninin imzalı hali (üniversitemiz web sitesinde duyurular kısmında yer almaktadır)

. Onaylı Diploma Fotokopileri veya e-Devlet kapısından alınan Mezuniyet Belgesi ve Lisans ve Lisansüstü Eğitiminin Onaylı Transkripti

. Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığını gösterir belge

. ALES Belgesinin Fotokopisi veya İnternet Çıktısı

. Lisans Eğitiminin Puan Türünü Gösterir ÖSYS Kazandı Belgesi

. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesinin Fotokopisi veya İnternet Çıktısı

. Hizmet Belgesi (Çalışmış olduğuna dair yazı)

. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

. Vukuatlı Nüfus Kaydı (e-Devletten alınabilir)

. Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)

. İkametgah (e-Devletten alınabilir)

9399/2/1-1