TBMM, 5 Sözleşmeli bilişim personeli alacak

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Kurumumuzda istihdam edilmek üzere 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8'inci maddesi uyarınca, sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 5 (beş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

2023 veya 2024 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday, Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır. KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı ilgili Yönetmeliğin 8'inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Yapılacak olan sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.

1. BAŞVURU ŞARTLARI:

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim

kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

g) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olup yoğun iş temposuna ayak uydurabilme ve takım çalışmasına yatkın olmak,

h) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

B1. Kıdemli Ağ ve Siber Güvenlik Uzmanı (1 Kişi - 4 Katı)

1) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde ve/veya internet servis sağlayıcılarında en az 7 (yedi) yıl ağ ve siber güvenlik operasyon ve uygulamalarında çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

2) En az 5000 (beş bin) aktif kullanıcıya sahip; next generation firewall, load balance, web application firewall, e-mail security, dns security, intrusion prevention system, network access control, content filtering, endpoint protection, siem, sandbox, switch, router gibi ağ ve siber güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir bilgi işlem merkezinde tüm bu bileşenlerle ilgili kurulum, test ve yönetim operasyonlarında aktif rol almış olmak,

3) CISSP sertifikası veya eğitimi aldığını belgelemek,

4) Tercihen OSCP, CEH, GIAC, GCIA, GMON, CCNP sertifikalarından birine sahip olmak,

5) DoS, DDoS hakkında eğitim almış olduğunu belgelemek ve bu atakların önlenmesi için gerekli tasarımları gerçekleştirmiş ve uygulamış olmak,

6) Tercihen işletim sistemleri, aktif dizin, sanallaştırma, e-posta, DNS, DHCP sistemlerini; yönetim, zafiyet tespit ve siber güvenlik sıkılaştırma operasyonlarında çalışmış olmak, bu sistemleri yönetmiş olmak,

7) Powershell, python, bash v.b. scripting dilleri ile işletim sistemleri, ağ ve güvenlik cihazları ile entegre olabilecek izleme, otomasyon, raporlama projeleri geliştirmiş olmak,

8) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat vb.) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9) IPSEC ve SSL vpn çözümleri konusunda tasarım, iş sürekliliği ve sorun giderme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10) Load balance, web application firewall bileşenleri yönetiminde betik programlamasında tecrübe sahibi olmak,

11) SIEM araçlarının kurulum, test, yönetim, yapılandırma, korelasyon oluşturma ve aktif operasyonlarında çalışmış olmak,

12) Güvenli servis ve yazılım mimarilerinin tasarımında etkin rol oynamak, nesne tabanlı programlama hakkında bilgi sahibi, tercihen tecrübe sahibi olmak,

13) OWASP Top-10 güvenlik zafiyetleri konularında bilgi sahibi olmak,

14) Ağ ve web zafiyetleri tarama araçlarını aktif olarak kullanmak; güvenlik açıklıklarının belirlenmesi için altyapılar oluşturmak ve çözümler üretmek,

15) Sandboxing, zararlı kod analizi, tersine mühendislik, atak yüzeyleri, atak yaşam döngüsü hakkında bilgi sahibi olmak,

16) Bilgi güvenliği politika ve prosedürlerine uygun bir şekilde sistem güvenliği için gerekli analizleri ve risk değerlendirmelerini yürütmek ve bu kapsamda güvenilir, güçlü ve esnek güvenlik mimarileri uygulamak,

17) Siber güvenlik olaylarına müdahale operasyonları konusunda tecrübeli olmak, SOC/SOME bilgisine ve tecrübesine sahip olmak,

18) SD-WAN, BGP ve MPLS teknolojilerinde tecrübeye sahip olmak; kurulum ve yönetimini yapmış olmak,

19) Veri merkezlerinde ağ ve siber güvenlik bileşenlerinin kurulum, test ve yönetiminde çalışmış olmak,

20) Ağ ve siber güvenlik izleme araçlarının belirlenmesi ve kurulumlarında çalışmış olmak, mevcut sistemlerin yetkinliklerinin ve performansının periyodik olarak ölçülmesini sağlayıp güvenlik olgunluk seviyesini takip etmek,

21) Siber istihbarat verilerini okuyup anlamlandırabilmek konularında tecrübe sahibi olmak,

22) UNIX ve Windows tabanlı işletim sistemleri ve temel seviye SQL bilgisine sahip olmak,

23) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

24) Tercihen ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) süreçleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

25) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı iç tetkik eğitimi katılım sertifikasına sahip olmak,

26) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) dokümantasyon eğitimi sertifikasına sahip olmak,

27) Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi hakkında bilgi sahibi olmak ve gereklerini uygulamış olmak,

28) 5651 sayılı Kanun hakkında bilgi sahibi olmak, çalıştığı kurumlarda bu Kanunun gerektirdiği ihtiyaçları belirlemek, uygulamak,

29) Adli bilişim konusunda bilgi sahibi olmak.

B2. Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 Kişi - 3 Katı)

1) En az 5 (beş) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak ve bunu belgelemek,

2) Enterprise Architecture (Kurumsal Mimari) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve geniş ölçekli en az 3 (üç) projede uygulamış olduğunu belgelemek,

3) DevOps metodolojisi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve en az 3 (üç) projede uygulamış olduğunu belgelemek,

4) JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Angular, React, Jquery), CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5) NET Framework, Net.Core, ASP.NET, C#, MVC konularında en az 3 (üç) yıl bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6) Enterprise Software Architecture, Object Oriented Programing, ORM (Entity Framework, Dapper) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7) Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, REST, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) teknolojilerin kullanımı ve yazımı konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, servis yönetim araçlarından en az birini kullanmış olmak,

8) Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9) MS SQL veya ORACLE, PostgreSQL İlişkisel veri tabanları üzerinde en az 3 (üç) yıl uygulama

geliştirmiş olmak,

10) T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11) Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

12) Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,

13) Web uygulama güvenliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

14) Kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve standartların uygulanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

15) Unit test, fonksiyonel test ve entegrasyon testi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

16) Yazılım yaşam döngüsü araçları (Gitlab, JIRA, Bitbucket) konusunda deneyimli olmak,

17) Uygulama sunucusu (IIS) kurulumu ve web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

18) Active Directory hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

19) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak uygulayabiliyor olmak.

B3. Kıdemli Sistem Uzmanı (1 Kişi - 3 Katı)

a) En az 5.000 (beş bin) aktif kullanıcının bulunduğu bilgi işlem birimlerinde sistem yöneticisi olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve belgelemek,

b) Domain Yönetimi (DC, Active Directory, DNS, DHCP, Group Policy, AD Delegation, Domain Hardening vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Kurumsal Sertifika Yönetimi (Certification Authority) konusunda bilgi ve tecrübe sahip olmak,

d) E-Posta sunucu yönetimi (Microsoft Exchange Server) kurulum, konfigürasyon ve sorun giderme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. Microsoft Exchange Dag Mimarisi, Exchange Queue Mimarisi, Cumulative Update konularında tecrübe sahibi olmak,

e) ADFS, Web Application Proxy (WAP) ve MFA konularında bilgi ve tecrübe sahip olmak,

f) E-Mail Gateway, MX, SPF, DKIM, IP Reputation, Antispoof, Email Content Policy konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Microsoft Kimlik Yönetimi (MIM) konusunda ve MIM-AD-SQL entegrasyonunda ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Microsoft Endpoint Configuration Manager (OS Deployment, Application Deployment, Endpoint Security, Distribution Point Configuration, WSUS vb. konularında) yönetiminde ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Microsoft SQL Server Sunucu yönetimi Database Maintenance, Backup, Shrink, Performance analiz işlemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. Failover Cluster Mimarisi, Always-on ve High Availability hakkında bilgi sahibi olmak,

j) Dosya sunucusu (File Server) ve Bulut depolama ürünleri (OneDrive for Business) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Microsoft Windows işletim sistemleri (2016,2019,2022,2025) bakım, izleme ve yapılandırma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) Linux sunucu sistemlerinin (Ubuntu, Debian, Centos, Rocky Linux, Oracle, Redhat vb.) kurulumu, optimizasyonu, yönetimi, disk işlemleri, yedekleme işlemleri, kullanıcı yönetimi, kapasite planlama, yapılandırılması, log inceleme, güvenlik ve bakımı konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

m) Windows veya Linux sunucu işletim sistemi barındıran fiziksel veya sanal ortamlarda sorun çözme, performans artırımı, güvenlik sıkılaştırma, log inceleme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

n) KMS sunucusu kurulum ve konfigürasyon hakkında tecrübeye sahip olmak. Microsoft Volume Licensing Service Center yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o) Powershell script (LDAP, Exchange, Win 10/11) dili üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

p) PAM (Privileged Access Management) sistemlerinin yönetimi entegrasyonu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

q) Sunucu Sanallaştırma teknolojilerinde (Vmware & Hyper-V) ve Windows Server Backup ve Replication konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

r) Fiziksel Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (RAID, FC, Ethernet) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

s) Fiziksel sunucuların uzaktan ortak yönetim uygulamaları (İLO Amplifier Pack & Openmanage Enterprise) hakkında ve sunucuların Firmware Update konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

t) En az 1.000 (bin) adet sanal sunucu ve en az 100 (yüz) adet fiziksel sunucusu olan HyperV, VMware sanallaştırma ortamında sistem yöneticisi olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,

u) SAN Anahtar yönetimi ve konfigurasyonu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

v) Veri Depolama Üniteleri yönetimi ve konfigürasyonu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. Veri Depolama Üniteleri protokolleri (FC, SAN, NAS, ISCSI, vb.) konularında tecrübeli olmak,

w) EMC, Hitachi, HP, Huawei vb. Disk Ünitelerini yönetmiş olmak ve en az iki adet farklı markaya ait sertifikaya sahip olmak,

x) İş sürekliliği sistemleri ve Felaket Kurtarma sistemleri konusunda ve Sunucu replikasyonu tecrübesine sahip olmak,

y) VMWare 7, 8 kurulum ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

z) VMware Certified Professional (VCP) -Data Center Virtualization Sertifikasına sahip olmak,

B4. Sistem Uzmanı (1 kişi - 2 Katı)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde, sistem yönetimi alanında en az 3 (üç) yıl tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelemek,

b) Microsoft Active Directory, DNS, Group Policy, DHCP vb. konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Microsoft Exchange Server 2016, 2019 yönetim ve tasarım konularında tecrübe sahibi olmak, Microsoft Hyper-V veya VMware sanallaştırma platformları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) 2012 ve üstü sistemlerin kurulum, yönetim ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,

Microsoft Skype for Business konfigürasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Linux, Microsoft Windows Sunucularında bakım, izleme, yapılandırma konularında tecrübe sahibi olmak,

f) Linux, Microsoft Windows Sunucularında sorun çözme, güvenlik, log inceleme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Sunuculardaki işletim sistemi, yazılım ve donanım güncellemeleri hakkında tecrübe sahibi olmak,

h) Powershell scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

i) Ağ cihazları temel konfigürasyonu hakkında bilgi sahibi olmak

j) KMS sunucusu kurulum ve konfigürasyon hakkında tecrübeye sahip olmak. Microsoft Volume Licensing Service Center yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

B5. Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 kişi - 2 Katı)

a) En az 3 (üç) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Enterprise Architecture (Kurumsal Mimari) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve geniş ölçekli projelerde uygulamış olmak,

c) JavaScript, Javascript framework ve kütüphaneleri hakkında (Node.js, Angular) bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) NET Framework, Net.Core, ASP.NET konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Enterprise Software Architecture, Object Oriented Programing, ORM (Entity Framework, Dapper) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, REST, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) teknolojilerin kullanımı ve yazımı konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, servis yönetim araçlarından en az birini kullanmış olmak,

g) Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) MS SQL, MongoDB veri tabanları üzerinde uygulama geliştirmiş olmak,

i) Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,

k) Web uygulama güvenliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) Kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve standartların uygulanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

m) Unit test, fonksiyonel test ve entegrasyon testi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

n) Uygulama sunucusu (IIS) kurulumu ve web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o) Active Directory hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

p) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak uygulayabiliyor olmak.

2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

Başvurular 01.09.2025-15.09.2025 tarihleri arasında mesai saatleri (09:00-12:30, 13:30-17:00)

içerisinde alınacaktır.

Başvurular,https://www.tbmm.gov.tradresinden temin edilecek başvuru formu ve pozisyonlar itibarıyla istenilen belgelerle birlikte;

Şahsen yapılacak başvurular, TBMM Ek Hizmet Binası Kavaklıdere Mahallesi Zeytindalı Caddesi No:2 adresine,

Posta yolu ile yapılacak başvurular ise TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı Kavaklıdere Mahallesi Zeytindalı Caddesi No:2 Bakanlıklar/ANKARA adresine yapılacaktır.

Posta ile yapılan başvurularda son başvuru tarihinden sonra Kurumumuza ulaşan başvurular ile eksik belge bulunan başvurular dikkate alınmayacaktır.

3. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Aday Başvuru Formu,

b) Geçmiş dönemde görev yaptığı ve yer aldığı projeleri de içeren özgeçmiş,

c) Lisans diploması örneği veya e-devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezun belgesi, (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği),

d) KPSS P3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi (İlgili Yönetmeliğin 8'inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir),

e) İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya İngilizce dilinde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösteren üzerinde doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),

f) Erkek adaylar için askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair belge,

g) Genel şartlar (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (SGK meslek kodlarını

gösterir barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü, kurum ve kuruluşlardan alınacak çalışma belgesi), (mesleki tecrübe sürelerinde; lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),

h) Genel şartlar (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösteren belge (Onaylı transkript, sertifika gibi belgeler),

i) Her bir pozisyon için özel şartlar bölümünde istenilen sertifikalar,

j) Her bir pozisyon için tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Onaylı hizmet dökümü, işveren tarafından verilen çalışma belgesi vb. belgeler),

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak sözleşme yapılacak her pozisyon için ayrı başarı listesi oluşturulacaktır.

b) Başarı listesine göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon sayısının 10 (on) katı kadar aday sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağırılacaktır.

c) Sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılan adaylardan son sıradaki adayla aynı puana sahip adayların tamamı sözlü ve/veya uygulamalı sınava kabul edilecektir.

d) Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesihttps://www.tbmm.gov.tradresinden ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

5. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

a) Sınav sözlü ve/veya uygulamalı sınav şeklinde yapılabilecektir.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Sözlü ve/veya uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konulardır.

6. SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Sözlü ve/veya uygulamalı sınav, sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanacak aday listesinin ilan edildiği tarihten en az 15 (on beş) gün sonra TBMM'de yapılacaktır.

b) Sözlü ve/veya uygulamalı sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

c) Sözlü ve/veya uygulamalı sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

d) Başarılı sayılanlardan en yüksek puan alan adaydan başlamak koşuluyla sınav başarı sırası

oluşturulacaktır.

7. SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA

a) Bilişim personeli olarak sözleşme yapılabilecek boş pozisyon sayısı 5 (beş) tir.

b) Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar başarı sırasına göre asıl ve yedek olarak https://www.tbmm.gov.trinternet sitesinde ilan edilecektir.

c) Listede adı bulunan asıl adaylara ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup adaylar, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunmak zorundadırlar.

d) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Kurumumuza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

e) Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilmiş yedek aday bulunması halinde, bunların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

f) Sözlü ve/veya uygulamalı sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak sözleşme yapılmayacak, sözleşme yapılmış olanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yapılan ücret ödemeleri geri alınacaktır.

8. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3'üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı olan 57.097,85 TL'nin aşağıda yer alan cetvelde pozisyonlar hizasında gösterilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

