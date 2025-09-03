Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

> Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete'de yayın tarihi olan 03.09.2025 ve son başvuru tarihi olan 17.09.2025 tarihi mesai bitimine kadardır. Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

> Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23., 24. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmalan gerekir.

> Yabancı ülkelerden alınan diplomaların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ve/veya Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

> Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini veya c-devletten alacakları karekodlu HİTAP hizmet dökümünü müracaat belgesine ekleyerek, ibraz edeceklerdir.

> 2547 Sayılı Kanun'un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30'luk kota kapsamında, başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

> Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

> Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim Üyesi Kadrosuna Atama Dosyası Hazırlama Kılavuzu Formuna (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir.) göre dosya hazırlanacak olup Form başvuru ile teslim edilecektir.

PROFESÖR;

Kadrolarına başvuracak adayların, daimi statüde görev yapacak olup, adayların başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten Öğretim Üyesi Akademik Personel İlanına Başvuru Formu ile Akademik Yükseltme ve Atamalarda Adayın İlanda Belirtilen Ek Koşullarda Uygunluk Beyan Formu ve Öğretim (iyesi Başvuru Beyan Formu (Üniversitemiz web sayfasından temin edilebilir), Özgeçmiş, 2 (iki) Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdanı Sureti, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgeleri veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler. Yayın Listesi (yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak belirtmek koşuluyla), 6 (altı) takım (1 Adet Fiziksel + 6 Adet Flashdisk halinde) hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayın dosyaları ile Üniversitemiz web sayfasından "https://www.osmaniye.edu.tr/uploads/arsiv/oku_img/altmenu/PERSONEL/kriter.htmr'bağlantı adresindeki Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi Puanlama Aracı ile hazırlanacak 6 (altı) nüsha puanlama tablosunu ekleyerek, Üniversitemiz Rektörlüğü, Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yolu ilebaşvurmaları gerekmektedir.

**DOÇENT ;

Kadrolarına başvuracak adayların, daimi statüde görev yapacak olup, adayların başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten Öğretim Üyesi Akademik Personel İlanına Başvuru Formu ile Akademik Yükseltme ve Atamalarda Adayın İlanda Belirtilen Ek Koşullarda Uygunluk Beyan Formu ve Öğretim Üyesi Başvuru Beyan Formu (Üniversitemiz web sayfasından temin edilebilir), Özgeçmiş, 2 (iki) Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdanı Sureti, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgeleri veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler, Yayın Listesi, 4 (dört) takım (1 Adet Fiziksel + 4 Adet Flashdisk halinde) hazırlayacakları bilimsel çalışma vc yayın dosyalan ile Üniversitemiz wcb sayfasından "https://www.osmaniye.edu.tr/uploads/arsiv/oku_img/altmenu/PERSONEL/kriter.html"bağlantı adresindeki Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi Puanlama Aracı ile hazırlanacak 4 (dört) nüsha puanlama tablosunu ekleyerek, Üniversitemiz Rektörlüğü, Personel Dairesi Başkanlığına, şahsen veya posta yolu ilebaşvurmaları gerekmektedir.

***DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ;

Kadrolarına başvuracak adayların, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten Öğretim Üyesi Akademik Personel İlanına Başvuru Formu ile Akademik Yükseltme ve Atamalarda Adayın İlanda Belirtilen Ek Koşullarda Uygunluk Beyan Formu ve Öğretim Üyesi Başvuru Beyan Formu (Üniversitemiz web sayfasından temin edilebilir), Özgeçmiş, 2 (iki) Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdanı Sureti, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgeleri veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeleri, Yayın Listesi, 4 (dört) takım (1 Adet Fiziksel + 4 Adet Flashdisk halinde) hazırlayacaktan bilimsel çalışma ve yayın dosyalan ile Üniversitemiz web sayfasından "https://www.osmaniye.edu.tr/uploads/arsiv/oku_img/altmenu/PERSONEL/kriter.htmr*bağlantı adresindeki Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi Puanlama Aracı ile hazırlanacak 4 (dört) nüsha puanlama tablosunu ekleyerek, Üniversitemizin İlgili Birimlerine, şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki öğretim Elemanı Kadrolanna Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca öğretim Elemanı alınacaktır.

İLAN TAKVİMİ

Başvuruda bulunacak adayların, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı, 03.09.2025 tarihinden itibaren son başvuru tarihi olan 17.09.2025 (mesai bitimi saat. 17.00'dir)'ye kadar ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak.

2- ALES'ten en az 70 puan almış olmak.

3- Yükseköğretim Kuntlu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliyi kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

5- ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4*lük ve 3*lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerlili Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

6-Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kuramlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, cn az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR:

1 - Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

2- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi Öğrencisi olmak şartı aranır.

3- Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibanyla otuz beş yaşının doldurmamış olmak gerekir.

4- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Karun'un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

5-Öğreliın Görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun'un 31. maddesi uyarınca yapılacaktır.

MUAFİYET:

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare:RG-3/3/2022-31767) 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda (Ek İbare: RG-7/1/2023-32066) uluslararası anlaşmalarla kurulan üniversitelerde Almanca ve Fransızca öğretimi için istihdam edilecek Yükseköğretim Kunımlannda Yabançı Dil Öğretimi ve Yabancı Diliş Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inçi maddesinin yedinci fıkrasındaki şartlardan aşağı olmamak kaydıyla Senato tarafından belirlenecek ilgili yabancı dili öğretme bilgi ve yetkinliğine sahip öğretim görevlisi adaylarında merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İSTENEN BELGELER:

1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, İlan Numarası, Birimi, Anabilim Dah/Progremı, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir, (http://personel.osmaniye.edu.tr) 2-Nüfüs Cüzdanı Fotokopisi ve Özgeçmiş 3-Özgcçmiş

4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirlen belge veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge

5-Lisans / Lisansüstü diploma belgeleri veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler

6-Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için Lisansüstü Öğrenci olduğuna dair belge (İlan süresi içinde alınmış güncel tarihli Üniversitesinden onaylı veya karakodlu E-Devletten alınan belge)

7-Transkript Belgesi (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Eğitimi ile ilgili) veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge

8-ALES belgesi

9-2 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10-Yabancı Dil Belgesi (Meslek Yüksekokullanna başvurularda Yabancı Dil şartı aranmaz)

11- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar ile daha önce çalışıp ayrılanlann, çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi veya e-Devletten alınan HİTAP hizmet dökümü.

12-Müracaat edilecek kadronun özel şartında (varsa) istenilen diploma, sertifika ve tecrübe belgeleri (Çalışılan kurumdan yapılan göreve dair alınacak belge üzerinde ilgili

işyerinin kurumsal logosu, kaşesi, yetkilinin imzası ve belge tarihi bulunacak ve SGK hizmet dökümü eklenerek teslim edilecektir.)

ÖNEMLİ NOTLAR: "

1- Başvurunun, şahsen veya posta yolu ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.

2- Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (www.osmaniye.edu.tr) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

4- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

5-Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde sadece 1 (bir) ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

6- İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

İlana ilişkin bilgiler. Üniversitemizin www.osmanive.edu.tr internet adresinde yer almaktadır.

9283/2/1-1