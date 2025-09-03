İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ / ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin" ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Başvurular Üniversitemiz ilgili Fakülte Dekanlığı / Yüksekokul Müdürlüğü'ne son başvuru tarihine kadar şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır (elektronik posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır). Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. İlanımıza www.ieu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU BELGELERİ:

1-Başvurdukları kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2-Özgeçmiş (YÖK formatında)

3-ALES belgesi veya yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olanların çalıştıklarına dair belge

4-YDS Belgesi veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge

5-Onaylı diploma belgeleri (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir )

6-Not dökümleri (lisans, lisansüstü)

7-Çalışma belgesi (SGK hizmet belgesi ile beraber) - (öğretim görevlileri için)

8-Nüfus cüzdanı fotokopisi

9-Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)

10-Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis, tecil, muaf)

11-Bilimsel çalışma ve yayınlar (varsa eklenecektir)

12-Lisansüstü öğrencisi olduğunu gösterir belge (Araştırma Görevlileri için)

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.