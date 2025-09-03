Yargıtay 174 sözleşmeli memur alacak

Yargıtay Başkanlığından:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06.06.1978 tarihli vc 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2. maddesi gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen sözleşmeli pozisyonlara, 2024 yılı KPSS puanlan esas alınarak, Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı ve sözlü veya sözlü sınav sonucuna göre personel alınacaktır.

H-ADAYLARDA ARANACAK GENEL NİTELİKLER:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirlilen genel şartlara haiz bulunmak.

b) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

d) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumandan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

e) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak,

f) Başvurunun son günü olan 15.09.2025 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.

g) Adayların, 2024 yılı KPSS(B grubu) sınavına girmiş olmaları ve yukarıda tabloda yer verilen pozisyonlar için belirlenen KPSS taban puanına sahip olmaları gereklidir.

h) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

i) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine eklenen; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. " şartını sağlıyor olmak.

j) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

Ill - BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ, İSTENİLEN BELGELER,

A- Başvuru Şekli ve Süresi:

a) Başvurular 05.09.2025 - 15.09.2025 tarihleri arasında saat 23.59.59'a kadar e-Devlet üzerinden "Yargıtay Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" veya Kariyer Kapısı (hitps ://iseafimkariyerkapisi.cbiko.gov. ir) adresinden, elektronik ortamda alınacaktır.

b) Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

c) Her aday tek bir pozisyona başvuru yapabilecektir.

d) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan aday sorumludur.

B- Başvuru İçin Gerekli Belgeler;

Sözleşmeli personel alımı başvurularında adaylardan istenecek bilgi ve belgeler şunlardır:

a) Bir adet vesikalık fotoğraf, (Adayların fotoğrafı e-Devleı üzerinden otomatik yüklenecek olup, fotoğrafı yüklenmeyen/erin son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkan verecek nitelikte vesikalık fotoğrafını başvuru sırasında sisteme yüklemesi gerekmektedir.)

b) Adayların mezuniyet bilgileri sisteme otomatik yüklenecektir. Mezuniyet bilgileri görüntülenemeyen adayların ilgili kutucuğu işaretleyip onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini manuel olarak sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

e) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine "Denklik Gösterir Belgelerini" sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

d) Mesleki yeterlilik belgesi, bilgisayar sertifikası, SRC2 belgesi, mesleki tecrübe belgesi, hijyen sertifikası vb. belgelerini okunaklı olacak şekilde taranması ve pdf formatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

e) Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için başvuran adayların ehliyet bilgileri sisteme otomatik yüklenecektir. Ancak, ehliyet bilgileri görüntülenemeyen adayların, ilgili kutucuğu işaretleyip ehliyetlerini önlü, arkalı ve okunaklı olacak şekilde taramaları ve pdf formatında sisteme yüklenmeleri gerekmektedir.

f) Adres, adli sicil ve askerlik durumuna ilişkin bilgiler sisteme otomatik yüklenecektir.

g) Adayların görevlerini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan etmeleri gerekmektedir.

h) Adayların son 1 yıl içerisinde 4/B sözleşmeli personel olarak çalışma bilgisini beyan etmeleri gerekmektedir.

i) Zabıt katibi adaylarının bilgisayar uygulama sınavına ilişkin klavye seçimi yapmaları gerekmektedir.

j) Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir." ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığım kontrol etmelidirler.

IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Zabıt Katibi pozisyonu için; başvuruların incelenmesi sonrasında sınava katılma şartlarını sağlayan adayların tamamı, bilgisayar uygulama sınavına çağrılacaktır.

b) Destek Personeli (Şoför), (Aşçı) pozisyonu için; başvuruların incelenmesi sonrasında, sınava katılma şartlarını sağlayan adaylar KPSS puanlarına göre sıralanacak, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak, ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı aday uygulama sınavına çağnlacaktır.fAyz/ puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların lamamı uygulama sınava çağrılacaktır.)

c) Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Mübaşir, Destek Personeli (Hizmetli, Temizlik Görevlisi, Garson, Bahçıvan, Bulaşıkçı,) pozisyonları için; başvuruların incelenmesi sonrasında, sınava katılma şartlarını sağlayan adaylar KPSS puanlarına göre sıralanacak, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak, ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı aday sözlü sınava çağnlacaktır/A'yi/ puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.)

d) Başvuru sonuçlarına itirazlar, başvuru sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığımız Personel ve Eğitim Müdürlüğüne yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

V- UYGULAMA SINAVI

1- Zabıt Katibi pozisyonu için;

a) Uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan, üç dakikada en az doksan kelime yazma şartı aranacaktır.

b) Doğru kelime sayısının hesabında; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisinde kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilecektir. (Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının % 40 tan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilecektir.)

c) KPSS sınavından alınan puanın % 50'si ile bilgisayar uygulama sınavında yazılan en fazla kelime sayısı 100 puan kabul edilerek her bir doğru kelime karşılığı oluşan katsayı puanı ile yazılan kelime sayısının çarpımı suretiyle elde edilecek puanın % 50 sinin toplamı esas alınarak; en yüksek puandan başlanılarak, her öğrenim düzeyi için ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı aday sözlü sınavına çağrılacaktır. Son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

2- Destek Personeli(ŞofÖr) pozisyonu için;

a) Destek Personeli(Şoför) pozisyonuna başvuran adaylara araç başında mesleki bilgiyi ölçer nitelikte uygulama sınavı yapılacaktır.

b) Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır. Uygulama sınavında 60 ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava alınacaktır.

3- Destek Personeli (Aşçı) pozisyonu için;

c) Destek Personeli (Aşçı) pozisyonuna başvuran adayların mesleki bilgilerini ölçer nitelikte mutfakta uygulama sınavı yapılacaktır.

d) Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır. Uygulama sınavında 60 ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava alınacaktır.

VI - SÖZLÜ SINAM / SINAV KONULARI

a) Tüm pozisyonlar için sözlü sınavı yapılacaktır.

b) Sözlü sınavının yeri, tarihi ve saati ayrıca duyurulacaktır.

c) Zabıt katibi, koruma ve güvenlik görevlisi, mübaşir, destek personeli (hizmetli, şoför, temizlik görevlisi, garson, bahçıvan, bulaşıkçı) pozisyonu için yapılacak sözlü sınav konuları; atama yapılacak kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 30. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 15, Genel kültür 15, Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20, Özgüveni, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu 20 puan şeklinde değerlendirme yapılacaktır. Sözlü sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecek sözlü sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

d) Destek personeli(aşçı) pozisyonu için yapılacak sözlü sınav konuları; atama yapılacak kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 60, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 10, Genel kültür 10, Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 10, Özgüveni, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu 10 puan şeklinde değerlendirme yapılacaktır. Sözlü sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecek, sözlü sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

VH -NİHAİ SINAV SONUÇ PUANININ HESAPLANMASI, SONUÇLARIN İLANI

a) Zabıt Katibi, Destek Personeli (Şoför), (Aşçı) pozisyonu için nihai başarı puanı; adayın KPSS puanının % 35'i, uygulama sınavı puanının %35'i, sözlü sınavı puanının % 30 u esas alınarak hesaplanacaktır.

b) Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Mübaşir, Destek Personeli (Hizmetli, Temizlik Görevlisi, Garson, Bahçıvan, Bulaşıkçı) için nihai başarı puanı; adayın aldığı KPSS puanının %50'si, sözlü smav puanının %50'si esas alınarak hesaplanacaktır.

c) Nihai başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyon sayısı kadar asıl aday alınmaya hak kazanacaktır. Ayrıca yeteri kadar yedek aday belirlenebilecektir,

VIII- ORTAK HUSUSLAR

a) Bu sınavın başvurudan işe alınmaya kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirme, sonuçların duyurulması ve çağrılar Başkanlığımız www^yargitay^gpvAr internet sitesinde ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet sitesinde yapılacaktır. Alım ile ilgili yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

b) ilan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

IX-ATAMA

a) Atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgelere ilişkin ayrıca duyuru yapılacaktır.

b) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 03.06.2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. Atama, bu işlemin sonucuna göre yapılacaktır.

c) Atama işlemlerinin yapılması için bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde evrak teslim etmeyen veya gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların atama işlemleri yapılmayacaktır.

d) Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan veya hakkından feragat eden adayların ataması iptal edilecek olup, bu adaylar için başvuru ve yerleştirme sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

X-tLETtŞİM

Tel: 0 312 836 01 21 / 0 312 836 04 16 İlan olunur.

