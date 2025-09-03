Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ-ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. ve 33. maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır. (Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

GENEL ŞARTLAR

Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES'den en az 70, yabancı dille eğitim yapan bölümlerde Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir merkezi yabancı dil sınavından en az 85, diğer bölümlerde 50 veya bu puan muadili bir puan almış olmak. (Yabancı dil şartı Meslek Yüksekokulu kadrolarına başvuracak adaylarda aranmaz.)

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1. Özgeçmiş (YÖK Formatında)

2. Dilekçe (Başvurulan birim ve tüm iletişim bilgilerinin yer aldığı)

3. 1 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. Lisans/Lisansüstü/Doktora Diploma fotokopisi

6. Resmi Transkript (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora ile ilgili)

7. Yabancı Dil Belgesi

8. Doktora Belgesi

9. ALES Belgesi

10. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

11. Adli Sicil Kaydı

12. Kurumlardan alınacak çalışma belgesi

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ : 03.09.2025

SON BAŞVURU TARİHİ : 17.09.2025

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 19.09.2025

GİRİŞ SINAV GİRİŞ TARİHİ : 22.09.2025

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 24.09.2025

Not: İnternet üzerinden ve eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta yoluyla yapılan başvurulardan kaynaklanan gecikmelerden adaylar sorumludur.

BAŞVURU ADRESİ:

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü

İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir/İSTANBUL

0216 500 44 44

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.