Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 16 eylül 2025

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 02 Eylül 2025 00:50, Son Güncelleme : 02 Eylül 2025 01:05
Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve "Adıyaman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi" (https://pdb.adiyaman.edu.tr/files/pdb.adivamanedu.tr/son%20kri terler.pdf) hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır).

BAŞVURU SURECİ: Başvuru şartları için "Adıyaman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesinin hükümleri geçerlidir. Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır. Profesör adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer adayların İlgili birimlere; Şahsen başvurmaları gerekmektedir.

1-Profesör kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmiş, doçentlik belgesinin sureti, öğretim üyesi başvuru puanlama tablosu (https://pdb.adiyaman.edu.tr/tridokumanlar) ve bilimsel çalışmalarının tamamını kapsayacak şekilde dosyalarını (pdf formatında) içeren 7 adet taşınabilir bellek; aynca 1 adet basılı dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

2- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmiş, öğretim üyesi başvuru puanlama tablosu (https://pdb.adiyaman.edu.tr/tr/dokumanlar) ve bilimsel çalışmalarının tamamını kapsayan dosyalarını (pdf formatında) içeren 5 adet taşınabilir bellek; aynca 1 adet basılı dosya ile başvurmalan gerekmektedir. Doktor öğretim üyesi kadrolarına doçentler başvuramazlar.

3- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

