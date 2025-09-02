Zafer Kalkınma Ajansı 7 Uzman Personel Alacak

Zafer Kalkınma Ajansından:

PERSONEL ALIM İLANI

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, tlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum vc Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TR33 Bölgesinin (Afyonkarahısar, Kütahya, Mamsa ve Uşak illeri) kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinciyle ve sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan 7 Uzman Personel alımı gerçekleştirecektir.

Zafer Kalkınma Ajansının merkezi Kütahya ili olup Ajansın faaliyet alanlarını Afyonkarahısar, Kütahya, Manisa ve Uşak illeri oluşturmaktadır. Sınavda başarılı olanlar, Ajans Genel Sekreterliği'nin uygun göreceği bu illerin birinde görevlendirileceklerdir.

1. TÜM ADAYLAR İÇİN ARANAN GENEL ŞARTLAR

Başvuran İtim adayların öncelikle aşağıda belirtilen genel şartları sağlamaları gerekmektedir;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma. Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

ç) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

d) Az tehlikeli iş yerinde çalışanlar için gerekli işe giriş sağlık raporuna sahip olmak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

2. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

2.1. Uzman Personel Adayları İçin Aranan Nitelikler;

a) Üniversitelerin Tablo - l'de belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

Tablo 1 - Alım Yapılacak Bölümler

2. Kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış ve son başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak,1

v Planlama, programlama,

v' Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi,

Y Strateji geliştirme, strateji yönetimi,

S İzleme ve değerlendirme,

S Tanıtım, danışmanlık,

s Şehircilik ve çevre,

Y Araştırma-geliştirme,

v Bilgi vc iletişim teknolojileri,

S finansman,

s insan kaynakları yönetimi,

v' Uluslararası ticaret,

Y Hukuk

c) YDS veya e-YDS - İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak. (Denklikte ÖSYM'nin dil eşdeğerliğine ilişkin https://www.osym.gov.tr/TR. 10358/csdcacrliklcr.html adresinde belirtilen "Eşdeğerlik değerlendirmesi, sınavın gerçekleştiği tarihte geçerli olan dokümana göre yapılmalıdır. " esasına göre ilgili tarihe denk gelen resini denklik çizelgesi temel alınmaktadır. Mevzuatı gereği ÜDS-YÖKDİL kabul edilmemektedir.)

2.2. Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri;

Aşağıdaki niteliklerden bir veya birkaçına haiz olmak ve bunu belgelemek Sınav Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmelerde dikkate alınacaktır (Adayların bu konuda sahip oldııklan belgeleri başvuruyla birlikte sunması gerekmektedir.):

A Doktora / yüksek lisans / ikinci lisans / yan dal / çift ana dal / ön lisans yapmış olmak,

A Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek ve belgelendirmek (ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil puanı / belgesi dikkate alınacaktır.)2

A Sürücü belgesi sahibi ve aktif olarak araç kullanıyor olmak,

A Ajansın faaliyet gösterdiği aşağıda sayılan alanlarda fiilen çalışmış ve bunu belgelendirebiliyor olmak veya süresi en az 30 saat / 5 gün olan ve belgelendirebilecek eğitim veya kursa katılmak,

V Kalkınma kuramlan, bölgesel ve yerel kalkınma, kent sosyolojisi ve sosyal kalkınma, kırsal kalkınma,

Y Bölgesel ekonometrik ve mekansal analizler / sosyal, iktisadi ve sektörel analizler / kümelenme, rekabetçilik, girdi-çıktı ve etki analizleri / fizibilite çalışmaları,

V Avrupa Birliği destek mekanizmaları, program / proje hazırlama ve yürütme, izleme ve değerlendirme, izleme bilgi sistemleri,

«A Bölgesel yatırım olanakları ve bölgesel program tanıtımı, teşvik politikaları ve teşvik uygulamaları,

Y Yatırım süreçleri, kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri ve yasal uygulamalar,

v ithalat, ihracat ve gümrük işlemleri,

Y Enerji politikaları ve yenilenebilir enerji kaynakları (jeotermal, rüzgar, güneş ve hidroelektrik enerjisi),

Y İç kontrol sistemi,

Y Bütçe, çalışma programı, harcama programı, muhasebe, finans, mali analiz ve bankacılık,

Y Kamu muhasebesi, tek düzen muhasebe sistemi, vergi, iş kanunu ve SGK mevzuatı,

Y Satın alma usulleri, şartname ve ihale dosyaları,

Y SPSS, Minitab vb. istatistiksel paket programları,

Y Veri tabanı tasarımı ve yönetimi / yazılım geliştirme / ağ güvenliği kurulumu ve yönetimi / veri yedekleme ve kurtarma / web programlama ve tasarımı.

3. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Başvurular; 22.09.2025 tarihinden başlayarak 07.10.2025 tarihine kadar, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkaijisi.cbiko.gov.tr adresinden) yapılacaktır. İstenen diğer belgeler de aynı sistem üzerinden yüklenecektir.

Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz vc doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirlilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıllayıcı bilgi vc belgeleri elektronik ortamda başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Elektronik ortamda yapılacak başvurularda adaylar için hazırlanan kontrol listesi Tablo-3'de yer almaktadır:

Z: Zorunlu T: Tercihe bağlı GD: Gerekli Değil

Not: Adaylar, başvuru aşamasında çevrimiçi yükledikleri belgelerin aşıtlarım mülakat sınavına davet edilmeleri durumunda sınav günü ibraz etmek zorundadırlar. Sunmadıkları takdirde mülakat sınavına alınmayacaklardır.

ÖNEMLİ:

c Eksik bilgi ve belgeyleyapılan başvurular ile ilgisiz başvurular değerlendirmeye abnmavacaktır.

e Tablo l'de ver alan böliinılerin dengi olup isim farklılığı olan bölümlerdenveya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgelerimiz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

Q e-Devletteki mezuniyet bilgileri hatalı veya eksik olan adaylarbaşvurusu sırasında "Diğer Belgelerimiz" aşaması altında bulunan "Lisans Mezuniyet Belgesi", "Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi" ve "Doktora Mezuniyet Belgesi" alanlarına mezuniyetlerini gösterir doktlman(lar)r yüklemeleri gerekmektedir.

E Tablo l'de belirtilen kontenjanlardan yalnızca birine başvurulabilir, birden fazla kontenjan için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

E Tablo 3'de ilk sırada belirtilen Özgeçmiş, Ajansın internet sitesinden indirilip içeriği değiştirmeden doldurulmalıdır. Farklı formatlarda eklenen özgeçmişler dikkate alınmaz ve adayın başvurusu geçersiz sayılır.

UYARI:

Başvuru Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin doğru ve gerçek olduğu başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

4. SINAV YERİ, ŞEKLİ VE TARİHİ

Uzman için yapılan başvurular Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği Eki Tablo-4'te yer alan kriterlerden aldıkları puana göre ahm yapılacak pozisyonların her biri için belirlenen kadro sayısının 5 (beş) katı aday çağrılacak şekilde sıralanır ve Ajansın internet sitesinde ilan edilir. Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

*5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (5yıl için sınav ilanında belirlenen KPSS alt limiti puanı ve ilave her bir yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 2 puan verilir)

** İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğeri iliği bulunan sının' puanlan dikkate alınır.

Sınav, Ajans Genel Sekreterliği'nde sözlü (mülakat) olarak yapılacaktır. Sözlü sınavdan önce, adaylara Zafer Kalkınma Ajansı tarafından "Kişilik Envanter Testi" uygulanabilir.

Sözlü sınav tarihleri Ajansımız internet sitesinde ayrıca duyurulacaktır.

Ajans, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya, sınav tarihini değiştirmeye veya gerekçe göstermeksizin başarılı adayların ilanından önce iptal etmeye yetkili olup bu değişiklikler de Ajansımız internet sitesinden duyurulacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan bülün adaylar, sınav yer ve saatinde nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

5. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sınav Kurulu üyeleri adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığım da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)puandır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday smavı kazanmış kabul edilir. Sınavda 70 (yetmiş)'in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, öğrenim dalları itibarıyla belirlenen her boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adaylardan göreve başlamayanların yerine yahut 6 (altı) ay içerisinde ilgili pozisyonun boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bir pozisyonda başarılı bulunan asıl adayın göreve başlamaması ve yedeğinin de olmaması veya yedeği olmasına rağmen yedeğinin de göreve başlamaması veya başlamasına rağmen ajanstan ayrılması halinde diğer pozisyonlar için belirlenen yedek adaylar başarı sırasına göre aynı süre içinde istihdam edilebilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Belli bir öğrenim dalı veya kadro bazında ilan edilen kadro sayı kadar adayın başarılı olamaması veya sınava katılan olmaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, Sınav Kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalı veya kadrodan sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir.

Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet sitesinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

6. GÖREVLENDİRME

Sınavı kazananların. Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 (on beş) gün içerisindeGenel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

Yapılan tebligata rağmen, Ajans taralından kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 (on ks) gün içerisindemüracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamamış olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep nedeniyle göreve başlamama hali 2 (iki) ayı aşamaz.

Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal edilerek sözleşmeleri feshedilir ve kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

Yarışma smavı sonucunda başarılı olan adaylar ile 2 (iki) avı deneme süresiolmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile 4857 sayılı İs Kanunagöre belirsiz süreli is sözleşmesiyapılır.

Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 (on) gün önce ilgili yönetici, personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel Sekretere sunar. Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Yönetim Kuruluna sunulur.

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın vc tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

Ajans personeli, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 551(1 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunuma tabı olup 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamemin Ek Madde 28 hükümleri uyarınca istihdam edilecektir.

7. STANDART BAŞVURU EVRAKLARI VE BİLGİ ALMA

Adaylar, ilana sadece Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tradresinden) başvurabileceklerdir. İstenen diğer belgeler dc aynı sistem üzerinden yüklenecektir. Elden veya kargo ile başvuru kabul edilmeyecektir.

tş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar.

Personel alımı ile ilgili aşağıda yer alan telefon ve e-posta adresinden bilgi alınabilir:

Tel : 0274 271 77 61 (Dahili: 175)

E-posta : [email protected]. [email protected]

Kamuoyuna İlanen Duyurulur. (02.09.2025)

9210/1-1