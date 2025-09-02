Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre "Devamlı statüde" Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarih itibarı ile 15 gün içinde Üniversitemiz adresine şahsen yapılacaktır.

İlanda belirtilen kadrolar ile ilgili gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası

www.ankaramedipol.edu.tr den ulaşılabilir.

NOT:

. Üniversitemiz Akademik Birimleri Öğretim Üyesi olarak atanmak için başvuracak adayların;

a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan;

Öğretim üyeleri için:

. Profesör veya Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve ilgili Resmi Gazete ilan tarih ve sayısını belirttiği Başvuru Dilekçesine; YÖK formatlı Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi onaylı sureti, Profesörlük için işe başlama yazısı (Yükseltilerek atama yapılacaklar için gerek bulunmamaktadır), Diploma (Lisans Diploması e-Devletten alınmalı veya Noter onaylı olmalı veya asıllarının olması halinde üniversitemizce aslı idarece görülmüştür/kontrol edilmiştir onayı yapılır), Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğraf ve aranılan şartları sağladığına ilişkin diğer belgelere ek olarak, Bilimsel çalışma ve yayın listesini kapsayan belgelerinin birer suretini profesörlük kadrolarına yapılacak başvurular için 6 (altı), doçent kadrolarına yapılacak başvurular için 4 (dört) adet flaş bellek olarak ekleyerek Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

. Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttiği Başvuru Dilekçesine; YÖK formatlı Özgeçmiş, Diploma (Lisans Diploması e-Devletten alınmalı veya Noter onaylı olmalı veya asıllarının olması halinde üniversitemizce aslı idarece görülmüştür/kontrol edilmiştir onayı yapılır), Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğraf ve aranılan şartları sağladığına ilişkin diğer belgelerle birlikte, Bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerinin birer suretini ekleyerek 4 (dört) adet flaş bellek olarak İlgili Dekanlıklara/Müdürlük sekreterliklerine başvurmaları gerekmektedir.

. Belgelerin asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce "aslı idarece görülmüştür/kontrol edilmiştir" onayı yapılabilecektir.

. İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları, ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin ilgili Yönetim Kurullarında uygun bulunması halinde, ilgili birim amirlerinin teklifi, Rektörlük Makamı oluru ve Mütevelli Heyetince onaylanmasından sonra sözleşmeleri gerçekleştirilecektir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

İrtibat-Başvuru Adresi:

Ankara Medipol Üniversitesi, Hacı Bayram Mh. Talatpaşa Bulvarı No:4 06050 Altındağ-ANKARA

Tel: 4442010

9269/1-1