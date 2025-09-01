Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu vc Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ılc "Ege Üniversitesi öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi" hükümlerine göre öğretim Üyesi alınacaktır.

Adayların. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlan taşımaları gerekmekledir.

Üniversitemiz Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular https://apas.ege.edu.tr web adresi üzerinden elektronik olarak alınacaktır.

Adaylar; son allı ay içinde çekilmiş bir adet fotoğraf, kimlik belgesi. c-Dcvkt üzerinden alınan lisans, yüksek lisans, doktora mezun belgelen ılc doçentlik belgesi (profesör vc doçent kadmlan için), yabancı dil sınav sonuç belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge). Öğretim Üyesi Başvuru Formu. Akademik Özgeçmiş Formu, Akademik Etkinlik f ormu (Form girilen yayınlar doğrultusunda sistem tarafından otomatik üretilmektedir. Oluşan form çıktı alınıp imzalanarak sisteme tekrar yüklenmelidir.). Beyanname. Başlıca Araştırma Eseri (profesör kadrolun için) vc bilimsel eserlerden oluşan dosyalann taranarak sisteme yüklenmesi gerekmekledir. İlgili Formlara https://personeldh.eee.edu.tr/tr-1655/akademik kadro ve tavin isleri -öğretim clcmani başvuru kosullari.html adresinden ulaşılabilir.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp aynlsalar dahi) e-Devlet üzerinden alacakları -HİTAP Hizmet Belgesini" müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir. e-Devlctlen alınan karvkodlu tüm belgeler gcçerlidir. Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından başvuracak olanlar için gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu vc/vcya Üniversitelerarası Kımıl tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Yabancı Dil ağırılıklı eğitim yapan birimlerimiz için Yükseköğretim Kurumlannda Yabancı Dil öğretimi vc Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikteki genel şartlan sağlamaları gerekmektedir.

İlanımız -o wo.eec.cdu.tr" adresinde yayınlanacaktır.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 20 gündür. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İdare gerekli gördüğü taktirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

