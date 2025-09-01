Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. Ve 26. Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyannca. Öğretim Üyeleri alınacaktır.

-Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların YÖK Formatlı özgeçmişini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesini, 2 adet vesikalık fotoğrafını, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 4 adet Flash bellek veya CD'yi dilekçe ekinde ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde 15.09.2025 Pazartesi günü saat 17:00'a kadar posta İle ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı'na ve Yüksekokulu Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekmektedir.

-Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri Ana Bilim Dalı ile "Başlıca Araştırma Eserlerini" belirttiği dilekçesine YÖKFoımatlı özgeçmişini, 2 adet vesikalık fotoğrafını, lisans, yüksek lisans, doktora diplomalarını ve noter tasdikli doçentlik belgesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 adet Flash bellek veya CD'yi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde 15.09.2025 Pazartesi günü saat 17:00'a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

-Kadrolara başvuracak adayların yukarıda belirtilen evraklarıyla beraber; Doğuş Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi ekinde yer alan puanlama tablosu ile ilgili Başvuru Dilekçelerini doldurarak başvuru sırasında teslim etmeleri gerekmektedir.

- Yurtdışmdan alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 15.09.2025 Pazartesi günü saat 17:00'a kadar İlgili dekanlığa ulaştırılmış olması gerekmektedir.

BAŞVURU ADRESİ:

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı: Dudullu Yerleşkesi: Dudullu OSB Mah. Natoyolu Cad.N:265/1 34775 Ümraniye/İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanun imci a belirlilen koşullar ile 09.11.2018 Tarihli 30590 Sayılı Resmi Gazele'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygu la nacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişirin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Hükümleri ve 17 Nisan 2020 Tarih ve 31102 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişildik Yapılmasına Dair Kanun" maddesi uyarınca, ARAŞTIRALI GÖREVLİSİ alınacaktır.

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR;

1- ALES 'ten cn az 70 puan almış olmak.

2- En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak.

3- Yabancı Diller Birimi için YDS'den veya eşdeğerlili Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen bir sınavdan İngilizce puan türünde en az 85 puan veya muadili bir puan almış olmak.

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR:

1- ALES sınavından en az 70 puan almış olmak

2- YDS'den veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen bir sınavdan İngilizce puan türünde cn az 50 puan veya muadili bir puan almış olmak (İngilizce eğitim veren bölümler için YDS'den veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan İngilizce puan türünde en az 85 almış olmak).

3- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURUDA İS TENEN BELGELER;

1- Başvuru Dilekçesi (Dilekçe, başvurulan kadro ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı olmalıdır.)

2- YÖK Formatında Türkçe Özgeçmiş

3- Öğrenim Belgeleri (Lisans-Yüksek Lisans -Doktora diploma ve Lisans transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği, öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi)

4- Al.ES Belgesi (Al.ES muafiyeti için, görev yapılan Yükseköğretim KurumIarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı)

5- YDS veya Eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu'nca Kabul Edilen Sınav Belgesi

6- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

7- 2 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı)

8- SGK Hizmet. Dökümü (E-Devlet üzerinden alınan bar kodlu belge)

9- Adli Sicil Kaydı Belgesi