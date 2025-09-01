Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2 sözleşmeli personel alacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre 2024 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlarda Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 2 (iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

A. GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1. Başvuracak adaylarda, yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanun'un 48 inci maddesinde yer alan aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.

. Türk Vatandaşı olmak,

. 657 sayılı Kanun'un 40 inci maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

. 657 sayılı Kanun'un 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

* Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirlilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı biryıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

. Erkek adayların askerlik ile ilişkisi bulunmaması. (Askerlik çağına gelmemiş, askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak)

* 657 sayılı Kanun'un 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruntundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar başvuramazlar.

3. 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle

kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumlanın sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

4. Önlisans mezunları için 2024 KPSS (B) grubu (P93) puanı esas alınacaktır.

5. Başvurulacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden istenen asgari KPSS puanını almış olmak.

6. Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak, sertifikalara sahip olmak ve bunları belgelendirmek.

7 Atanmaya hak kazanan adaylar Üniversitemiz merkez kampusu ve ihtiyaç duyulması halinde Üniversitemize bağlı (ilçelerde bulunan) kampüslerde görevlendirileceklerdir.

8. Bu duyumda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar i lakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

9. Rektörlüğümüz gerekli dumurlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

B. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE ZAMANI

1. Başvurular, c-Dcvlet Kapısı üzerinden "Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti aracılığıyla veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden online yapılacak olup, şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvumlar kabul edilmeyecektir.

2. Başvumlar 01.09.2025 tarihinde saat 08:30 da başlayacak olup. 15.09.2025 tarihinde saat 23:59 da sona erecektir.

3. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır.

4 Süresi içinde yapılmayan, tamamlanmayan ve eksik başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir

C. BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

I. Adaylar başvuru sistemine e-Devlet şifreleriyle giriş yapacaklardır.

2. Adayların; kimlik, iletişim, fotoğraf, adli sicil kaydı, askerlik, KPSS ve eğitim bilgileri başvuru sistemine e-Devlet üzerinden otomatik olarak aktarılacaktır.

3. Üniversite mezunu adaylardan mezuniyet bilgileri sistemde hatalı olanlar mezuniyet bilgilerini beyan usulüne göre (Üniversite adı/ fakülte adı/program/ diploma numarası/ öğrenim süresi/ mezuniyet tarihi/ diploma puanı) elle girecek ve mezuniyetini kanıtlayıcı belge yükleyecektir.

4. İlanda yer alan bölümler dışındaki bölümlerden mezun olan ancak ilanda bulunan bölümlere denk olan bölümlerden mezun olanlar ile yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapmak isteyen adayların başvurularının değerlemeye alınabilmesi için, e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz'' aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

D. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE ATANMA SÜRECİ

1. Başvurular incelendikten sonra, ilanda belirtilen tüm şartları sağlayanlar arasından, yazılı vc/vcya sözlü sınav yapılmaksızın doğrudan 2024 KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve ilan edilen pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu şekilde belirlenen adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan adaya, eşitliğin devam etmesi halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır Bunlarında eşit olması durumunda kura usulü ile belirlenecek adayın yerleştirme işlemi yapılacaktır.

2. KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibariyle aranan niteliklere ve genel şanlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. Adaylar yerleştirme sonuçlarını Üniversitemiz resmi internet sitesi (www.mehmetakif.edu.tr) ile Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu Çizerinde görüntüleyebilecek terdir.

4. Sözleşme yapmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isim listesi, başvuru bitim tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemizin resmi internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.

5. Atanmaya hak kazanan adayın göreve başlatılabilmesi için sonuçların ilanından itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde istenilen belgelerle birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurması gerekmektedir.

6 Atanma aşamasında devlet veya üniversite hastanelerinden alınmak şartı ile, sağlık kurul raporu istenecektir.

7. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında atama işlemlerine esas olmak üzere, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nun 3. maddesi gereği arşiv araştırması yapılacaktır.

8. Aşağıdaki durumlarda asıl olarak atanmaya hak kazanan aday yerine yedek aday çağrılacaktır:

. Sonuçların açıklanmasına müteakip 15 gün içerisinde şahsen başvuru yapılmadığında.

. Atanma hakkından feragat edildiğinde.

. Arşiv araştırma sonucunun olumsuz olması,

. Sağlık kurulu raporunun olumsuz olması,

. Adaylık şartlarım taşımadığı tespit edilmesi.

. Başvuru ve atama işlemleri esnasında gerçeğe aykırı beyanda bulunulması, belge verilmesi, gerçeğin bir şekilde saklandığının anlaşılması.

9. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edilecek olup, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir

10. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

11. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İletişim : İstiklal Yerleşkesi Değirmenler Mah. Cevat Sayılı Bulvan 120/9 Rektörlük B Blok BURDUR

Tel : 0 248 2131082

E-posta Adresi : [email protected]

9171/1-1