Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 13 sözleşmeli personel alacak

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemize bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan Ek-2'inci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru Başlayış Tarihi : 29.08.2025

Başvuru Bitiş Tarihi : 12.09.2025 (Mesai Bitimi)

TÜM POZİSYONLAR İÇİN ARANAN GENEL ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Yukarıdaki tabloda belirtilen şartlar ile birlikte 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

3. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.

4.Herhangi bir sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5.Güvenlik soruşturma ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

6.Belirtilen ünvanlarda görevini devamlı yapmasına engel olabilecek genel sağlık sorunu bulunmamak.

7.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde anılan kanun ile belirlenen istismalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olmak.

8.Başvuracak adayların başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

9.Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

10. Rektörlüğümüz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapmak hakkına sahiptir.

11. Her aday yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecek olup, birden fazla pozisyon için başvuruda bulunan adayların bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.

DESTEK PERSONELİ POZİSYONU İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

1.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda tesis edilen yardımcı hizmetler sınıfı kapsamına giren "hizmetli" kadrosuna ait tüm görevleri ve Üniversitemiz birimlerinin açık ve kapalı alanlarının temizlik işleri, eşya ve evrak taşıma, dağıtım ve taşıma, yemek servisi yapma, bahçe bakımı ve düzenlenmesi gibi çeşitli hizmetleri yerine getirebilecek şartları sağlamak.

2.Üniversite birimleri arasındaki lojistik ve eşya taşıma hizmetlerinde çalışmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.

3.Üniversiteye bağlı yerleşkelerde gece ve gündüz, hafta içi ve hafta sonu vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.

4.Üniversitemiz Farklı Birimlerinde Temizlik Hizmetlerinde İhtiyaca Binaen Görevlendirilecektir.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ POZİSYONU İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

1.5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2.Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik, vücutta görünecek şekilde dövmesi ve benzeri engeller bulunmamak.

3.İlan son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

4.Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen ve 26.06.2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde "özel güvenlik görevlisi olur" ibareli geçerlilik süresi bulunan sağlık kurulu raporuna sahip olmak.

5. Erkeklerde 170 cm'den kısa boylu olmamak.

6.Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15'ten fazla, 10'dan az olmamak (Örneğin 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95'ten fazla, 80-10=70' ten az olmaması gerekmektedir).

7.Boy ve kilo ölçülerini kamuya bağlı sağlık kuruluşları tarafından belgelendirmek.

8.Üniversiteye bağlı yerleşkelerde gece ve gündüz, hafta içi ve hafta sonu vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.

9.Üniversitemiz Farklı Birimlerinde İhtiyaca Binaen Görevlendirilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ:

1.Başvurular e-Devlet kapısı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu işe alım hizmeti veya "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 29.08.2025-12.09.2025 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır. Başvurular 29.08.2025 tarihinde saat 08.30 başlayacak olup, 12.09.2025 tarihinde 23.59'da sona erecektir.

2.Yukarıda belirtilen başvuru yöntemi haricinde şahsen, posta yoluyla veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3.Adaylar ilanda belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına 2024 yılı KPSS (B) grubu puan türlerinden kendisine uygun olanı (Lisans mezunları için 2024 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır. Ön Lisans mezunları için 2024 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Ortaöğretim mezunları için 2024 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır, Adaylar için KPSS puan türü ve asgari puan şartları ilan metninde mevcuttur.) esas alınarak başvuru yapabilecektir.

4.Her aday yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecek olup, birden fazla pozisyon için başvuruda bulunan adayların bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5.Başvuru sürecinde adaylara ait kimlik, iletişim, fotoğraf, adli sicil, mezuniyet, askerlik, ikametgah ve KPSS bilgileri, e-devlet kapısı üzerinden temin edilmektedir. Bu bilgilerde hata veya eksiklik olması halinde adayların, başvuru öncesinde gerekli güncellemeleri yapmaları yahut ilgili kurumlardan yaptırmaları gerekmektedir.

6. Mezuniyet bilgileri sistemden çekilmeyen veya hatalı/eksik olan adaylar, "Beyan" başlığı altında tanımlı alanlarda talep edilen bilgi ve belge girişlerini gerçekleştirerek ilgili aşamayı tamamlayacaklardır.

7.Başvuru için gerekli olup, sistemden temin edilemeyen diğer bilgi ve belgeler, adaylar tarafından diğer bilgi ve belgeler başlıkları altında tamamlanan ilgili alanlara yüklenecektir.

8.Adaylar, ilan süresi içinde "Başvuruların ekranı üzerinden başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol edebilir; gerektiğinde bilgi/belge ekleme ya da çıkarma işlemlerini gerçekleştirebilirler.

9.Başvuru işlemlerinin süresi içinde, eksiksiz ve ilanda belirtilen usullere uygun şekilde tamamlanması ile gerekli tüm bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmesi adayın sorumluluğundadır. İstenen kriterlere uygun başvuru yapmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve bu adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

10. Adayların sistem üzerinden yapacakları beyanlar ile ibraz ettikleri belgelerden kaynaklanabilecek sorumluluklar kendilerine aittir. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

11. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilan dahil işe alım sürecinin her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

1.KPSS 2024 (B) Grubu Sonuç Belgesi (Sistemden çekilir)

2.Diploma veya Mezuniyet Belgesi (Sistemden çekilir veya aday tarafından yüklenir)

3.Adli Sicil Belgesi (Sistemden çekilir)

4.Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adayların son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartının taranmış hali (Aday tarafından yüklenir)

5.Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adayların Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu İçin Aranan Özel Şartlar başlığı altında belirtilen 5 inci ve 6 ncı maddelerdeki boy ve kilo bilgilerini içeren kamuya bağlı sağlık kuruluşları tarafından düzenlenmiş rapor (Aday tarafından yüklenir)

6.SGK Hizmet Dökümü (Aday tarafından yüklenir)

7.Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Sistemden çekilir)

8. İkametgah Belgesi (Sistemden çekilir veya aday tarafından yüklenir)

9.İlanda yer olan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup, başvuru yapabilen adayların başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için, e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanını mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1. Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. Lisans mezunları için 2024 KPSS (B) Grubu KPSS (P3) puanı, Ön Lisans mezunları için 2024 KPSS (B) Grubu KPSS (P93) puanı, Ortaöğretim mezunları için 2024 KPSS (B) Grubu KPSS (P94) puanı sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ve istenilen gerekli belgeler Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı'nın http://personel.alanya.edu.tr/ web adresinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sonuç bilgilerine Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden ulaşılabilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2.Değerlendirilmeler KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir.

3. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan her kadro sayısı için bir (1) yedek aday belirlenecek olup, puan sırasına göre çağrılarak atama yapılacaktır.

4.Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asıl adayların taşıdığı şartları yerine getirmelidir.

5.Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile tazmin edilecektir.

6. Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle atanmaya hak kazanan ve http://personel.alanya.edu.tr/ web adresinde ilan edilen adayın göreve başlatılabilmesi için sonuçların ilanından itibaren en geç on beş (15) gün içerisinde Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Şube Müdürlüğüne şahsen başvurması gerekmektedir.

7. Asıl veya Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar hakkında atama işlemlerine esas olmak üzere 07.04.2021 tarihli 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nun 3'üncü maddesi gereği Arşiv Araştırması yapılacaktır.

8.İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

9.Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlan olunur. 9128/1-1