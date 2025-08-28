İstanbul Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Onivcrsitcmi/c 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve "öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "İstanbul Beykent Üniversitesi öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi" (huf*' w'vvw.bcYkcnl.cdu lr yoncimcliklcr-YQncrgclcr yönergeler) hükümlerinde aranan koşullan yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük haklan yönünden 4X57 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabı Dış Hekimliği Fakültesi. Sağlık bılimlcn Fakültesi. Mühcndislik-Mimarlık Fakültesi. Güzel Sanallar Fakültesi. Fcn-F.dcbiyaı Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde çeşitli alanlarda. 36 öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

İSTENEN BELGELER

Profesör Kadrosuna Başvuracaklar:

1. İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten ıslak imzalı başvuru dilekçesi.

2. YÖK formatlı özgeçmiş.

3. öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi (c-Devlct üzerinden alınan belge).

4. Bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosya (6 takım halinde cd yada Hash bellek olacak şekilde)

5. 6698 Sayılı Kişisel Vcrılcnn Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.

Doçent Kadrosuna Başvuracaklar;

1. İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten ıslak imzalı başvuru dilekçesi.

2. YÖK formatlı özgeçmiş.

3. öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi (c-Devlet üzerinden alınan belge).

4. Bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosya (4 takım halinde cd yada flash bellek olacak şekilde)

5. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmekledir

Doktor öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuracaklar;

1. İstanbul Beykent üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten ıslak imzalı başvuru dilekçesi.

2. YÖK formatlı özgeçmiş.

3. öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge).

4. Bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosya (4 takım halinde cd yada flash bellek olacak şekilde)

5. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmekledir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Beykent Üniversitesi Yazı işleri Müdürlüğü'ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir Belirtilen şartlan taşımayan ve alan dışı olan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Duyum Başlangıç Tarihi: 28.08.2025

Son Başvuru Tarihi: 11.09.2025

ün Değerlendirme Sonuçlarının İlanı: 12.09.2025

Yazılı Sınav Tarihi: 15 09.2025

Nihai Değerlendirme Tarihi: 17.09.2025

Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü'ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup» posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Adayların yukarıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve alan dışı olan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İSTENEN BELGELER

I. İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi,

2, YOK formallı özgeçmiş,

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4. 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

5. Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge),

6. Lisans /Yüksek Lisans /Doktora Diploması onaylı örneği (Diploma Yurt Dışından Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi) (e-Devlet üzerinden alınan belge),

7. Lisans Transkripı belgesinin aslı ya da onaylı örneği (c-Devlet üzerinden alınan belge),

8. ALES Belgesi.

9. Yabancı Dil Belgesi,

10. ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurulularından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı.

11. Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge).

12. Deneyim şartını sağladığını gösterir hizmet belgesi,

13. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (c-Devlet üzerinden alınan belge),

14. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni.

ön Değerlendirme Sonuçlan ve Nihai değerlendirme Sonuçlan Üniversitemizin www.beykent r edu,tr web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Aday Başvurulan:

İstanbul Beykent Üniversitesi Beylikdüzü Yerleşkesi Meslek Yüksekokulu Binası Yazı İşleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi, Beykent, Büyükçekmece / İstanbul

Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma Metnine Imps: \\ ww.beykeni.cdu.tr beykent-hakkitula/kisisd^ İcrin-

korunmasi kvk-mevzuai-uvarinca-akademik-personcl-tıdaYİ-aydinlatma-metnı linkinden erişim sağlanabilmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnine https: / w ww. beykent.edu.tr/beyken t-hakk i nda/k i s isel-verilerin-korımmasi kvk-mcvzuat-uyarinca-akadenıik-personcl-adayi-acik-riza-mct nil ink inden erişi m sağ I an ab i Imektedir.

Duyurulur.